Как установить сотруднику ненормированный рабочий день

Специфика труда некоторых сотрудников иногда требует задерживаться на работе. Работодателю считать это время сверхурочным не всегда удобно. Вместо этого сотруднику можно установить особый режим рабочего времени – ненормированный рабочий день.

Ненормированный рабочий день — это режим работы, при котором сотрудник может привлекаться к работе сверх стандартной продолжительности рабочего дня (ст. 101 ТК).

Правила установления ненормированного рабочего дня

Для установления ненормированного рабочего дня, необходимо:

Утверждить перечень должностей в организации, по которым устанавливается ненормированный рабочий день. Оформить и утвердить внутренний нормативный акт об установлении ненормированного дня для категорий работников, которые включены в перечень. Ознакомить сотрудников с локальным актом под роспись. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работающими сотрудниками. При приеме нового сотрудника на режим ненормированного рабочего дня, это условие сразу включается в трудовой договор. Зафиксировать новый регламент в коллективном договоре предприятия с работниками (при его наличии).

Привлечь сотрудника можно только для выполнения работы, которая предусмотрена трудовым договором, никакой другой работы поручить нельзя.

Работникам, трудящимся в таких условиях положено не менее 3 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, конкретную продолжительность можно утвердить коллективным договором.

Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Сотрудник может отказаться от использования отпуска и попросить заменить его денежной компенсацией (ст. 126 ТК).

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