Логотип Клерк
Клерк
Кадровый учет

Как установить сотруднику ненормированный рабочий день

Специфика труда некоторых сотрудников иногда требует задерживаться на работе. Работодателю считать это время сверхурочным не всегда удобно. Вместо этого сотруднику можно установить особый режим рабочего времени – ненормированный рабочий день.
36
Как установить сотруднику ненормированный рабочий день
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ненормированный рабочий день — это режим работы, при котором сотрудник может привлекаться к работе сверх стандартной продолжительности рабочего дня (ст. 101 ТК).

Правила установления ненормированного рабочего дня

Для установления ненормированного рабочего дня, необходимо:

  1. Утверждить перечень должностей в организации, по которым устанавливается ненормированный рабочий день.

  2. Оформить и утвердить внутренний нормативный акт об установлении ненормированного дня для категорий работников, которые включены в перечень.

  3. Ознакомить сотрудников с локальным актом под роспись.

  4. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работающими сотрудниками. При приеме нового сотрудника на режим ненормированного рабочего дня, это условие сразу включается в трудовой договор.

  5. Зафиксировать новый регламент в коллективном договоре предприятия с работниками (при его наличии).

Привлечь сотрудника можно только для выполнения работы, которая предусмотрена трудовым договором, никакой другой работы поручить нельзя.

Работникам, трудящимся в таких условиях положено не менее 3 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, конкретную продолжительность можно утвердить коллективным договором.

Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Сотрудник может отказаться от использования отпуска и попросить заменить его денежной компенсацией (ст. 126 ТК).

Как стать профессиональным кадровиком

Чтобы держать руку на пульсе предлагаем пройти обновленный курс «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

В 2023 году кадровый учет снова изменился. На курсе научим:

  • Правильно увольнять и принимать сотрудников.

  • Заводить и вести трудовые книжки.

  • Работать без ошибок в 1С: ЗУП.

Кадровик — самая стабильная должность: оформлять прием и увольнение, отпуска, разбираться с зарплатой — это всегда будет нужно компаниям. Вы получите востребованную профессию и обретете уверенность в завтрашнем дне.

Штрафы за нарушения ТК и по зарплате — одни из самых серьезных. Работодателю должен быть уверен, что кадровик знает все законы и тенденции проверок. На нашем курсе обучитесь всем тонкостям.

Курс основан на практическом материале: авторы работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями. Формат подачи — без воды, понятным языком. Наша цель научить вас работать в компаниях с текущими практическими задачами.

После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Успевайте, пока действует скидка: 6 490 ₽ 29 900 ₽.

Купить курс

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

49677 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзоры для бухгалтера

    Какие документы надо срочно отправить в военкомат. Уменьшение УСН и ПСН на взносы. Статус на алименты в платежке. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций

    Эксперты «Клерк» помогут найти решение любой бухгалтерской проблемы. Смотрите подборку интересных вопросов пользователей и ответов наших экспертов.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    22
    Логотип Primo RPA
    Primo RPA
    Интервью

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица

    Комплексная роботизация бухгалтерии — вопрос ближайшего будущего, но уже сейчас крупные российские компании активно внедряют роботов в свои бизнес-процессы.

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица
    23

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Охрана труда

    20 нарушений требований охраны труда, за которые штрафуют предприятия

    По статистике Роструда более 50% штрафов при проверках — это штрафы за нарушения законодательства в сфере охраны труда.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    24
    Логотип Клерк
    Клерк
    Кадровый учет

    Как установить сотруднику ненормированный рабочий день

    Специфика труда некоторых сотрудников иногда требует задерживаться на работе. Работодателю считать это время сверхурочным не всегда удобно. Вместо этого сотруднику можно установить особый режим рабочего времени – ненормированный рабочий день.

    Как установить сотруднику ненормированный рабочий день
    35
    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Увольнение

    В чем опасность увольнения без согласия сотрудника и как его грамотно оформить

    Когда работники не готовы увольняться по собственному желанию, предпринимателям приходится искать статью для увольнения. При увольнении с ошибками работника вернут. Работодатель выплатит зарплату за время спора по ст. 234 ТК РФ и штраф по ст. 5.27 КоАП РФ. Безопаснее всего сделать так: уволить по реальному поводу и правильно оформить кадровые документы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    36

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?

    Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?
    266
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    6-НДФЛ

    Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев

    Не позднее 25 октября 2023 года сдайте расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев. Рассказываем, как правильно заполнить форму.

    Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев
    25

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день. Компания начинающая, директор и зам в штате. С ними есть договор аренды авто, так как ездят по делам компании. Компания удерживает и уплачивает НДФЛ. Есть еще два сотрудника, не устроенны

      Арендв авто

    • Добрый день! В начале сентября 2023 года с положительного сальдо ЕНС были списаны суммы фиксированных взносов ИП на УСН за 2016 год. Взносы были своевременно оплачены за них. Написали письмо в налогов

      С ЕНС списаны фиксированные взносы за 2016 год сентябрем 2023
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Ведение бизнеса

    Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция

    Онлайн-торговля с каждым годом набирает все большую популярность и у продавцов, и у покупателей. Организовать бизнес в сети несложно, если есть план действий. Разберем, как открыть интернет-магазин и на что нужно обратить особое внимание.

    Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция
    113
    Электронные подписи

    Как НЭП защищает интересы граждан

    Возможно ли, чтоб один человек заплатил другому наличными за товар, работы или услуги без оформления бумажных договоров, расписок и даже без свидетелей, а затем доказать в суде факт наличия договорных отношений? Выигранный мной судебный спор показывает — да. Но при условии, что покупателю удалось убедить поставщика оформить документы в электронном виде. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    47
    Бесплатно с Клерк.Премиум Амортизация основных средств

    Правила амортизации основных средств. Мини-курс

    Основные средства нужно правильно амортизировать, чтобы уменьшать налоги. В мини-курсе понятно и кратко разъясняем правила амортизации основных средств.

    Правила амортизации основных средств. Мини-курс
    42
    Логотип re_pet
    re_pet
    Общество

    Всем нам нужны домашние животные. 5 веских причин завести себе друга

    В этой статье мы рассмотрим, каким образом наши пушистые друзья могут внести значительный вклад в улучшение нашего физического и психического благополучия.

    Всем нам нужны домашние животные. 5 веских причин завести себе друга
    5
    83
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Учет в строительстве

    Особенности бухгалтерского учета операций с недвижимостью

    Многие компании проводят операции с недвижимым имуществом. Как осуществить бухгалтерский учет таких операций, расскажем далее в нашей статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    3,8 тыс.
    Охрана труда

    Обучение по охране труда: напоминание от Минтруда

    Министерство труда и социальной защиты в своем письме напоминает о том, как нужно организовывать обучение по охране труда и оформлять период такого обучения.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    256

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Клерк
    Клерк
    Финансовый анализ

    Как бухгалтеру анализировать отчетность компании и давать директору полезные советы

    Если вы думаете, что бухгалтер умеет только сводить дебет и кредит, то нет. Современный квалифицированный бухгалтер на основе данных баланса и отчета о финансовых результатах сможет очень подробно рассказать о финансовом состоянии организации, даже не запрашивая дополнительных документов.

    Как бухгалтеру анализировать отчетность компании и давать директору полезные советы
    103
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Санкции 2022-2023

    Санкционный SDN-лист дотянулся до российского юридического рынка

    КСК ГРУПП и КСК Аудит попали в санкционный SDN-лист.

    50
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Увольнение

    Более половины россиян хотя бы раз увольнялись из-за конфликта с коллегами

    Опрос: 52% россиян хотя бы раз в жизни увольнялись из-за конфликта с коллегами.

    Более половины россиян хотя бы раз увольнялись из-за конфликта с коллегами
    39
    Основные средства

    Как применять коэффициент 1,5 к расходам на высокотехнологичные ОС

    Если закон предусматривает учет отдельных расходов в повышенном размере, то они включаются в первоначальную стоимость ОС с учетом повышающего коэффициента. Как применять коэффициент 1,5 к высокотехнологичным ОС в 2023 году, разъяснил Минфин.

    Иллюстрация: vecstock/freepik
    344
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Управление персоналом

    Как управление персоналом влияет на бизнес-процессы

    Эффективное управление персоналом влияет на все бизнес-процессы компании и на конечный результат, ради которого она работает — величину прибыли. Какие методы применяют для управления, кто за это отвечает, какая цель стоит перед отделом кадров?

    Как управление персоналом влияет на бизнес-процессы
    52
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Когда нельзя прививаться? В каких случаях необходим медотвод

    Каждый лекарственный препарат имеет некоторые ограничения по применению. Вакцины не являются исключением. Разберемся, когда метотвод обоснован, а когда повода отказываться от вакцинации нет. О медотводах от вакцинации пользователям «Клерк» рассказывает педиатр Ольга Луговская.

    Когда нельзя прививаться? В каких случаях необходим медотвод
    48
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуму внесли проект, обязующий наносить на инструкции к лекарствам легко читаемый шрифт

    Предлагается установить требования к размеру шрифта в инструкциях к лекарствам.

    4
    72
    Мнения