Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика

Собрали для вас пояснения Минтруда по порядку ведения воинского учета в организациях.

1. Можно принимать на работу сотрудников без военного билета. Но надо сообщить об этом в военкомат

Военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, должны предъявить документ воинского учета при приеме на работу. Но если у них этого документа нет, в приеме отказать нельзя.

Речь идет о таких документах, на основании которых ведется воинский учет в организациях:

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство), – для призывников;

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справка взамен военного билета – для военнообязанных.

Возможен прием на работу граждан, обязанных состоять на воинском учете, без этих документов, сообщает Минтруд в письме от 14.08.2023 № 14-6/В-960.

Согласно п. 32 положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, компания должна в 2-недельный срок по запросу военкомата направлять необходимые сведения, в том числе, о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Если у работника отсутствует военный билет, то сотрудник, ответственный за ведение воинского учета в организации, обязан в 2-недельный срок направить в военкомат сведения о выявлении такого гражданина, резюмирует Минтруд, уже не упоминая про норму о запросе со стороны военкомата.

2. С подростков при приеме на работу не надо требовать документы воинского учета

Военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, должны предъявить документ воинского учета при приеме на работу.

Это такие документы: приписное свидетельство (для призывников) и военный билет (для военнообязанных).

Но призывники – это мужчины от 18 до 27 лет (с 2024 года – до 30 лет).

Поэтому подростки 16-17 лет при приеме на работу не должны предъявлять никакие документы воинского учета.

Такой вывод делает Минтруд в письме от 13.09.2023 № 14-6/ООГ-5818.

А вот когда сотруднику исполнится 18 лет, работодатель уже должен применять к нему нормы положения о воинском учете, утвержденное постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.

3. Обязан ли работодатель освобождать сотрудников от работы в день явки в военкомат? И как это отразить

На время посещения медкомиссии, призывной комиссии или военкомата для сверки учетных данных работника освобождают от работы. Это может быть целый рабочий день или несколько часов — в зависимости от того, сколько времени займет дорога и мероприятие.

В день, который указан в повестке, работодатель обязан освободить сотрудника от работы (абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). На это время в соответствии со ст. 170 ТК за работником сохраняется место работы и средний заработок.

Период освобождения от работы отобразите в табеле учета рабочего времени. Используйте буквенный код «Г» или цифровой код «23». Это невыход на время исполнения государственных или общественных обязанностей.

Если день посещения военкомата приходится на отпуск, то его придётся продлить или перенести в соответствии со ст. 124 ТК. Сроки определяет работодатель с учетом пожеланий работника.

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