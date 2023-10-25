Как в 90-е: бизнес разделили по понятиям / БухТуб

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👉 Новую форму 6-НДФЛ нужно будет сдавать с 1 квартала 2024 года. Работы с ней будет больше — бухгалтерам придется указывать удержанный налог не одной суммой, а разбивать ее на 4 части.
👉 Если вы допустили ошибку в КБК, ОКТМО или коде периода, когда сдавали уведомление, то для корректировки нужно сначала обнулить первичные данные, а потом указать правильные. Если этого не сделать, сумма налога задвоится.
👉 Депутаты рассмотрят законопроект, по которому информация о товаре и акциях, вывески и надписи должны быть на русском языке. Если проект примут, то нельзя будет писать на вывесках такие слова, как «coffee», «fresh», «sale».
👉 На форуме «Сделано в России» первый вице-премьер Андрей Белоусов удивил участников рассказом о том, как его знакомый в 90-х классифицировал бизнес.
«Крысить», «хрючить» и «копытить» — вот на такие категории приятель премьера поделил российский бизнес.
👉 Обычному сотруднику для счастья достаточно зарплаты 200 тысяч рублей в месяц. А вот главные бухгалтеры хотят получать 300 тысяч. У них и у программистов самые большие запросы по доходу.
На бухгалтеров не просто возложили обязанности по ведению воинского учета, их прямо таки заставляют им заниматься, причем бесплатно. Пошли жалобы в Трудинспекцию. Роструд объяснил, что вести воинский учет главбух конечно может, но при желании и за дополнительную оплату.
Комментарии1
Борис МальцевфаундерКлерк
Ахааха интеграция - огонь) Самозанятые.рф - смелые )