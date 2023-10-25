Как в 90-е: бизнес разделили по понятиям / БухТуб

Поменяли форму 6-НДФЛ. «Крысить», «хрючить» и «копытить» — как классифицировали бизнес в 90-е. Бухгалтеры начали жаловаться в Роструд на произвол с воинским учетом. И другие бухгалтерские новости в новом блиц-выпуске БухТуба.

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👉 Новую форму 6-НДФЛ нужно будет сдавать с 1 квартала 2024 года. Работы с ней будет больше — бухгалтерам придется указывать удержанный налог не одной суммой, а разбивать ее на 4 части.

👉 Если вы допустили ошибку в КБК, ОКТМО или коде периода, когда сдавали уведомление, то для корректировки нужно сначала обнулить первичные данные, а потом указать правильные. Если этого не сделать, сумма налога задвоится.

👉 Депутаты рассмотрят законопроект, по которому информация о товаре и акциях, вывески и надписи должны быть на русском языке. Если проект примут, то нельзя будет писать на вывесках такие слова, как «coffee», «fresh», «sale».

👉 На форуме «Сделано в России» первый вице-премьер Андрей Белоусов удивил участников рассказом о том, как его знакомый в 90-х классифицировал бизнес.

«Крысить», «хрючить» и «копытить» — вот на такие категории приятель премьера поделил российский бизнес.

👉 Обычному сотруднику для счастья достаточно зарплаты 200 тысяч рублей в месяц. А вот главные бухгалтеры хотят получать 300 тысяч. У них и у программистов самые большие запросы по доходу.

На бухгалтеров не просто возложили обязанности по ведению воинского учета, их прямо таки заставляют им заниматься, причем бесплатно. Пошли жалобы в Трудинспекцию. Роструд объяснил, что вести воинский учет главбух конечно может, но при желании и за дополнительную оплату.