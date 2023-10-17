🔥 Поменяли форму 6-НДФЛ. В ней будет еще больше данных

Сумма налога из строки 160 будет указана в том числе по строкам:
161 – с 1 по 22 число 1-го месяца;
162 – с 23 по 22 число 2-го месяца;
163 – с 23 по 22 число 3-го месяца;
164 – с 23 числа по последнее число 3-го месяца.
Смотрите в нашей таблице, какие данные будут в строках 160 – 164 за 1 квартал.
№ строки раздела 2 формы 6-НДФЛ
Налог за период
160
с 01.01.2024 по 31.03.2024
161
с 01.01.2024 по 22.01.2024
162
с 23.01.2024 по 22.02.2024
163
с 23.02.2024 по 22.03.2024
164
с 23.03.2024 по 31.03.2024
Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с новой формой 6-НДФЛ опубликован на официальном портале.
В разделе 1 надо будет по-новому отражать возвращенный налог по строке 030. Его надо будет разбивать по срокам уплаты (в строках 031 – 034).
В справке (бывшая 2-НДФЛ) не будет строки для перечисленного налога.
Отчет по новой форме надо будет сдавать за 1 квартал 2024 года.
За 2023 год действует старая форма 6-НДФЛ.
Комментарии17
Ирина
Полный... Это там кто-то что-то вещал, что у нас ничего не меняется
Главный бухгалтер
какая радость!! так действительно легче стало! и ошибок совсем ни у кого не будет!
а ведь кто-то из свиты Егорова решит что действительно мы радуемся новым нововведениям))))) и решат не останавливаться на достигнутом)
Королевская
Да вернуть, как было раньше, стописят удержаний - стописят строк.
Конечно, теперь же бухгалтеру заняться нечем, платить же все одной платежкой.
6-НДФЛ это самый ненавистный отчет. Был, есть и по видимому будет. Просидела над ним несколько дней. В 3 квартале было много увольнений, отпусков, отрицательных НДФЛ, плюс 5 ОКТМО. Эта разница между начислено за календарный месяц и по датам взрывает мозг.
klerkГлавный бухгалтер
потому что это цифровизация вручную
Нет предела совершенству