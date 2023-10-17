Новости для бухгалтера
6-НДФЛ

🔥 Поменяли форму 6-НДФЛ. В ней будет еще больше данных

У бухгалтеров прибавится работы с новой формой 6-НДФЛ. Теперь удержанный налог в разделе 2 надо будет указывать не одной суммой, а разбивать ее на 4 части.
1,2 тыс.

Сумма налога из строки 160 будет указана в том числе по строкам:

  • 161 – с 1 по 22 число 1-го месяца;

  • 162 – с 23 по 22 число 2-го месяца;

  • 163 – с 23 по 22 число 3-го месяца;

  • 164 – с 23 числа по последнее число 3-го месяца.

Смотрите в нашей таблице, какие данные будут в строках 160 – 164 за 1 квартал.

№ строки раздела 2 формы 6-НДФЛ

Налог за период

160

с 01.01.2024 по 31.03.2024

161

с 01.01.2024 по 22.01.2024

162

с 23.01.2024 по 22.02.2024

163

с 23.02.2024 по 22.03.2024

164

с 23.03.2024 по 31.03.2024

Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с новой формой 6-НДФЛ опубликован на официальном портале.

В разделе 1 надо будет по-новому отражать возвращенный налог по строке 030. Его надо будет разбивать по срокам уплаты (в строках 031 – 034).

В справке (бывшая 2-НДФЛ) не будет строки для перечисленного налога.

Отчет по новой форме надо будет сдавать за 1 квартал 2024 года.

За 2023 год действует старая форма 6-НДФЛ.

Комментарии

17
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 12 часов назад

    Ирина

    Полный... Это там кто-то что-то вещал, что у нас ничего не меняется

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 12 часов назад

    Главный бухгалтер

    какая радость!! так действительно легче стало! и ошибок совсем ни у кого не будет!

    • Логотип Ольга Буряк
      Ольга Буряк 11 часов назад

      какая радость!! так действительно легче стало! и ошибок совсем ни у кого не будет!

      а ведь кто-то из свиты Егорова решит что действительно мы радуемся новым нововведениям))))) и решат не останавливаться на достигнутом)

  • Логотип Королева
    Королева 12 часов назад

    Королевская

    Да вернуть, как было раньше, стописят удержаний - стописят строк.

    Конечно, теперь же бухгалтеру заняться нечем, платить же все одной платежкой.

  • Логотип anpe4e
    anpe4e 11 часов назад

    6-НДФЛ это самый ненавистный отчет. Был, есть и по видимому будет. Просидела над ним несколько дней. В 3 квартале было много увольнений, отпусков, отрицательных НДФЛ, плюс 5 ОКТМО. Эта разница между начислено за календарный месяц и по датам взрывает мозг. 

    • Логотип klerk.nsk
      klerk.nsk 3 часа назад

      klerkГлавный бухгалтер

      потому что это цифровизация вручную 

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 10 часов назад

    Нет предела совершенству

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