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УСН

Топ-5 важных разъяснений Минфина и ФНС по УСН-2023: что делать с НДС в контракте, драгметаллы и право на упрощенку, когда учитывать возврат аванса

Подготовили обзор писем и разъяснений Минфина и ФНС для бухгалтеров на УСН. Забирайте в закладки.
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Топ-5 важных разъяснений Минфина и ФНС по УСН-2023: что делать с НДС в контракте, драгметаллы и право на упрощенку, когда учитывать возврат аванса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Даже если в госконтракте есть НДС, исполнитель на УСН его не платит

Если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС, он платит НДС, если не выставил – не платит.

Разъяснение по поводу госконтрактов дает ФНС в письме от 10.10.2023 № СД-4-3/12950@.

Указание в государственном контракте цены «с НДС» само по себе не обязывает продавца, применяющего УСН, выставить счет-фактуру.

Однако если он выставит счет-фактуру, то обязан уплатить в бюджет НДС.

Ранее Минфин утверждал, что если в торгах выиграла фирма на УСН, цена госконтракта не изменится. Но в смете не будет строки «Твердая цена контракта с НДС» (письмо от 15.08.2022 № 03-07-11/79299).

2. Изготовление приборов с драгметаллами не помешает применению УСН

Не всегда работа с драгметаллами лишает права на упрощенку. Компания может применять УСН при производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, содержащих драгоценные металлы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-11-11/88844.

С 2023 года производители ювелирных изделий из драгметаллов не имеют права на применение УСН.

Что такое ювелирные изделия, описано в законе о драгметаллах (от 26.03.1998 № 41-ФЗ).

Это изделия, имеющие пробы не ниже минимальных, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгкамней, других материалов природного или искусственного происхождения, или без них.

Если измерительные приборы, которые изготавливает компания, не подходят под определение ювелирных изделий, то можно применять УСН.

3. Российская компания на УСН платит налог за безвозмездное имущество от своей иностранной «дочки»

Ситуация: российская компания владеет 100% доли в иностранной компании, и эта «дочка» передает материнской компании имущество. Такая передача может не облагаться налогом, но все зависит от страны, где находится эта дочерняя фирма.

Минфин в письме от 15.09.2023 № 03-11-06/2/88251 разъяснил ситуацию, когда идет передача имущества от компании из Австрии российской компании-стопроцентному учредителю.

В НК РФ сказано, что такая безвозмездная передача от иностранной фирмы не будет облагаться налогом только в том случае, если страна передающей компании не входит в перечень Минфина из приказа от 05.06.2023 N 86н (это список офшорных зон).

Австрия входит в этот список. Поэтому передача имущества от австрийской дочки будет облагаться налогом по УСН у российской фирмы на УСН.

Таким образом, хотя компания № 2 из Австрии – это единоличная собственность компании № 1 из России, передача имущества из компании № 2 в компанию № 1 облагается налогом.

4. Гранты не облагаются налогом при УСН, если есть раздельный учет

Средства целевого финансирования в виде полученных грантов входят в закрытый перечень доходов, не облагаемых при УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-11-11/51190.

Условием для отнесения полученных грантов к средствам целевого финансирования является, в частности, их предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе российскими физическими лицами и НКО на осуществление конкретных программ.

При этом налогоплательщик, получивший грант, должен вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в качестве целевого финансирования.

Если нет раздельного учета, с гранта будет налог по УСН.

5. Возвращенный аванс учитывают для лимита доходов по УСН по дате возврата, а не получения

Если компания получила аванс от покупателя, он идет в доходы по УСН. Если этот аванс возвращен – идет уменьшение дохода.

Предоплата, полученная от покупателей за поставку товаров, учитываются налогоплательщиками, применяющими УСН, при определении налоговой базы в отчетном (налоговом) периоде их получения.

В случае возврата полученных от покупателей авансов на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

В этой связи при возврате в 2023 году авансов, полученных в 2022 году, на сумму возвращенных авансов следует уменьшить налоговую базу по УСН за 2023 год.

Это же правило применяется и при подсчете лимита доходов по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.06.2023 № 03-11-11/58153.

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