Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки

По какой форме подать уведомление
Форма уведомления приведена в Приложении № 2 Положения о воинским учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).
Она называется «Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из образовательной организации)».
Выглядит форма так:
В форму вписывают данные сотрудника и реквизиты приказа об увольнении (трудового договора о приеме на работу), заверяют подписью и ставят печать (при наличии).
Когда сдавать
Сведения необходимо сдать в военкомат в течение 5 рабочих дней со дня приема на работу / увольнения сотрудника.
Как организовать воинский учет
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Обязанности работодателя по воинскому учету граждан.
Лица, осуществляющие воинский учет в организациях.
Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях.
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