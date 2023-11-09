Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки

Все юридические лица обязаны направлять в военкоматы сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. Разберем, как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника.

По какой форме подать уведомление

Форма уведомления приведена в Приложении № 2 Положения о воинским учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).

Она называется «Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из образовательной организации)».

Выглядит форма так:

В форму вписывают данные сотрудника и реквизиты приказа об увольнении (трудового договора о приеме на работу), заверяют подписью и ставят печать (при наличии).

Скачать бланк сведений.

Когда сдавать

Сведения необходимо сдать в военкомат в течение 5 рабочих дней со дня приема на работу / увольнения сотрудника.

Как организовать воинский учет

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Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету.

Обязанности работодателя по воинскому учету граждан.

Лица, осуществляющие воинский учет в организациях.

Обязанности лиц, осуществляющих воинский учет в организациях.

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