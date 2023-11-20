Налоговики начали начислять пени компаниям и ИП. Издатель «Клерка» и рваные колготки. Контент НЕ 18+ /БухТуб

Стало известно, почему вашу декларацию могут не провести на ЕНС, мораторий на трудовые проверки могут отменить, как издатель «Клерка» из дома сбегала — в новом выпуске БухТуб.

«Клерк» едет в Москву! Мы собираем бухгалтеров со всей страны на «II всероссийскую бухгалтерскую конференцию». Обсудим все самое важное: годовую отчетность, изменения по налогам и ФСБУ в 2024 году, воинский учет по новым правилам, конечно, налоговую оптимизацию и проверки.

Присоединяйтесь к нам 5 декабря. Будем дарить подарки и разыгрывать призы. Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены. Купить два билета

👉 Компании и ИП должны были заплатить налоги и взносы не позднее 30 октября. Тем, кто не успел вовремя перечислить деньги, придется заплатить пени. Налоговики уже начали их начислять с 31 октября. Пени считают исходя из 1/300 ключевой ставки, которая сейчас составляет 15%.

👉 Конституционный суд решил, что учредители ликвидированного бизнеса не обязаны платить за него налоговые штрафы.

Бизнесменов могут обязать возместить причиненный ущерб, но штрафы за неуплаченные налоги, носят карательный характер, поэтому с учредителей взыскиваться не будут.

👉 С 1 октября заработало правило, по которому начисления налогов и взносов по декларации не отразятся на ЕНС, если идет несовпадение по контрольным соотношениям.

При этом сами контрольные соотношения только в проекте.

👉 Из-за моратория на трудовые проверки работники оказываются незащищены в своих правах. Например, большое распространение получила неформальная занятость, когда работодатели переводят фактически сотрудников на самозанятость. Поэтому плановые проверки Роструда могут вернуть досрочно.