Решение Конституционного суда: учредители ликвидированных компаний не должны платить их налоговые штрафы

Бизнесмены должны нести ответственность за ущерб от неуплаты налогов, который нанесла их компания, но налоговые штрафы не входят в субсидиарную ответственность.

Учредители ликвидированных и обанкротившихся компаний не обязаны платить штрафы по налоговым задолженностям, даже если их привлекли к субсидиарной ответственности. Об этом сказано в постановлении Конституционного суда (КС).

Признать пункт 11 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не предполагаетвзыскания с контролирующих должника лиц суммы штрафов за налоговые правонарушения, наложенных на организацию-налогоплательщика, — говорится в решении.

Суд рассмотрел дело учредителя ООО «Грибной сезон» Людмилы Ваулиной, которую хотели привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать общую сумму неуплаты налогов в размере 117,3 млн рублей, а также штраф в 11 млн рублей.

Сама компания использовала схемы фиктивного документооборота и уходила от налогов через фирмы-однодневки. «Грибной сезон» был доведен до банкротства, однако на счетах компании не оказалось средств, поэтому налоговая направила взыскание на Людмилу Ваулину.

Предприниматель попыталась оспорить это решение, но безуспешно. Тогда Ваулина обратилась в Конституционный суд с жалобой на закон, который позволяет взыскивать штрафы по долгам организации с физических лиц, что нарушает принцип индивидуальной юридической ответственности.

КС разъяснил, что привлечь к субсидиарной ответственности можно тогда, когда доказана вина учредителя в доведении фирмы до банкротства. Бизнесменам нужно возместить ущерб, чтобы восстановить баланс экономических интересов всех участников дела.

Но штрафы за неуплаченные налоги взыскиваться не должны, поскольку они носят не восстановительный, а карательный характер.

Теперь решения по делу Ваулиной будут пересмотрены с учетом позиции КС.

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