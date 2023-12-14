Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок

В Новом году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

Меня зовут Марина Снеговская, я издатель Клерка, и в этом посте я покажу, как мы обновили подписку Клерк.Премиум, чтобы она еще больше помогала бухгалтерам.

Клерк.Премиум — это подписка ко всем платным сервиса «Клерка». Сейчас в подписку входит пять бухгалтерских сервисов:

онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один

вебинары: эфир каждый день, 650 записей

ежедневный журнал Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

справочно-правовая система, справочники и инструменты

безлимитный доступ к сервису «Консультации».

К этому всему с 2024 года мы добавляем два сервиса и отдаем в подарок курс про все изменения-2024 в налогах, отчетности, ФСБУ и воинском учете (его можно купить отдельно за 4999 руб. здесь).

Обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по цене 2023 года с новогодней скидкой за 17900 рублей. Сделайте скорее это прямо сейчас: Подключить подписку

А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11900 рублей. Подключить подписку без консультаций.

А теперь расскажу подробнее об улучшениях в подписке.

Три главных улучшения Клерк.Премиум, которые вы получите, если подпишетесь сейчас, в декабре:

Закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны. Мы называем их воркшопы. Конспекты ежедневных вебинаров: теперь сможете не только смотреть, но и читать полезный контент от спикеров. ПОДАРОК: курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата», который после окончания акции для подписчиков будет платным.

Улучшение 1. Участие в закрытых встречах с лучшими консультантами страны Это будет практикумы, где приглашенные звездные эксперты будут разбирать выбранные вами (!) темы. Например, научимся заполнять декларацию или форму воинского учета, проводить неординарные операции в 1С или правильно считать налог. Вы получите индивидуальный разбор от консультанта в режиме онлайн по сложным для вас вопросам. Это максимальная забота и практическая польза для наших подписчиков. Важно! На встречи практикумы нельзя попасть вне рамок подписки. Если вебинар или курс вы можете приобрести отдельно, то на практикумы допускаются только подписчики Клерка. Подписаться на обновленный Премиум Если вам важно получать оперативные ответы консультантов на любые рабочие вопросы, выбирайте тариф «Клерк.Премиум + Консультации». Пул консультантов состоит из 50 экспертов, которые дадут ответ на ваш вопрос в течение пары часов. Подписаться на обновленный Премиум + Консультации

Улучшение 2. Конспекты всех вебинаров, которые идут у нас каждый день. Вы просили —мы сделали! Этот контент был просто необходим в подписке. Да, вебинар можно посетить и онлайн, и просмотреть потом в записи. Но мы понимаем, что смотреть видео — не всегда удобно, особенно, когда речь идет о подписке, которой вы пользуетесь в основном на работе. Конспекты выступлений — это самый удобный формат быстро получить нужную вам информацию. Вебинары в Премиуме читают ведущие практики страны: налоговые адвокаты, аудиторы, налоговые и кадровые консультанты, эксперты 1С, юристы. Они делятся исключительно практически полезной информацией. Представьте, сколько полезного вы сможете быстро узнать из конспекта их вебинаров. Новые конспекты будете получать каждый день.

3. Не просто улучшение, а подарок! Дарим курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата» В подписку Премиум этот курс не входит, его надо приобретать отдельно за 4990 руб. Но только в декабре мы дарим его всем подписчикам! Этот курс защитит вас от штрафов. В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ. В одном курсе вы узнаете все новации-2024 для бухгалтера: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов. По итогам прохождения курса получите сертификат. Подпишитесь, чтобы получить курс в подарок. Подписаться на обновленный Премиум Выгоднее всего брать тариф с консультациями. За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Подписаться на обновленный Премиум +Консультации

Всех с наступающим Новым Годом! Мира и добра в Новом Году! Пишите вопросы в комментариях, буду рада ответить.