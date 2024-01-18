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Управленческий учет

Чем занимается специалист по управленческому учету и почему за это хорошо платят

Есть расхожее мнение, что для качественной работы компании достаточно двух отчетов: о финансовых результатах и о движении денег, а вот про баланс многие забывают. Там вроде нет важной информации для принятия управленческих решений. Не так ли?
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Чем занимается специалист по управленческому учету и почему за это хорошо платят
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В большинстве случаев об учетном балансе задумываются тогда, когда организация растет, увеличивается объем работы, штат— все больше процессов, и вести контроль в голове уже просто не реально.

И даже несмотря на это некоторые собственники не осознают значимость процедуры, могут принять баланс с искажениями, а что такого — учет же дело «личное», не бухгалтерский, который государство контролирует. С таким подходом далеко не уедешь.

Управленческий баланс отражает целостную картину работы организации — в каком она состоянии, сколько прибыли генерирует, чего не хватает для роста. 

Так что баланс играет важную роль, если нет возможности нанять специалиста (что очень нужно сделать), то в управленческой конфигурации 1С можно посчитать управленческий баланс и без бухгалтерского плана учета, где-то такая функция встроена изначально. На крайний случай есть вариант — собрать все в Еxcel, если руки не доходят сделать автоматизацию на 1С. 

Что особенного в управленческом учете

Принцип формирования управленческого баланса тот же, что и в бухгалтерии. Ежедневно в фирме происходят различные процессы: реализация продукции, закупка материалов, фиксация расходов, то есть обычные хозяйственные операции. Но есть нюансы.

Баланс формируется по принципу двойной записи, то есть операция одна, а части учета фиксируются две. Например, Петр дал вам взаймы 100 рублей. Прошла одна операция, а части учета затрагиваются две.

Во-первых, надо указать факт поступления денежных средств — это актив баланса, там мы отражаем те самые 100 рублей в разделе «денежные средства». Но мы не просто получили деньги, а взяли их взаймы, то есть у нас появилась задолженность перед Петром, мы ему должны 100 рублей. В пассивах, в разделе займов мы фиксируем этот долг. Тут всё просто. Как видите, без плана счетов можно проводки расписать.

Во-вторых, все формы управленческой отчетности между собой взаимосвязаны и соприкасаются в определенных точках. Основной плюс баланса — это то, что каждую его строку мы можем проверить и подтвердить, чем отчет о финансовых результатах похвастаться не может. Единственная возможность подтвердить его достоверность — посмотреть на баланс. Все остатки, которые там есть, можно проинвентаризировать — товары и основные средства — пересчитаем. Задолженность увидим с помощью актов сверки, а деньги сравним с банковскими выписками и кассами. 

Управленческий баланс отражает реальное положение бизнеса. В отчете о финансовых результатах не указано, на какую сумму склад, на какую сумму основные средства, состояние задолженностей. Как раз по этой причине существует 3 основных формы отчетности, и они друг друга дополняют.

Не учетом единым 

Делать из баланса панацею тоже не стоит. Он показывает, как у компании идут дела в целом, кроме того, здесь можно увидеть прибыль. Однако, чтобы ее распределить по статьям, проанализировать структуру доходов и расходов все-таки необходим отчет о финансовых результатах. В свою очередь отчет о движении денежных средств не отражает прибыль компании, зато он ответственный за остатки и обороты денег. То есть в разрезе статей ДДС у нас есть возможность проанализировать на что мы потратили деньги и сколько средств к нам поступило. С балансом он стыкуется в части остатков и оборотов денежных средств, они обязательно должны совпадать.

Таким образом, учет нужен, чтобы организацией можно было управлять, опираясь на проверенные данные и фактическое положение дел. Поэтому если решили внедрять учет, то делать это надо комплексно с полным набором контрольных функций. 

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