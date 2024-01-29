⚡Старт продаж! Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Что такое IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»?
Это масштабное мероприятие, которое пройдет 14 марта 2024 года. На нем соберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.
Место проведение: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2, Бизнес отель Пальмира.
Вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. О них расскажут ведущие эксперты и ответят на ваши вопросы. Поймете, как работать по новым правилам, чтобы избежать налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.
Что будет в программе?
Эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.
Приглашенные спикеры раскроют для вас важные аспекты ведения бизнеса, расскажут, как работать в новых реалиях:
Годовая бухгалтерская отчетность.
Главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве.
Требования к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.
Новые претензии ФНС.
Кто выступит
Мы пригласили лучших спикеров — ведущих экспертов и практиков страны.
Многие из них уже знакомы вам по нашим вебинарам или курсам. Мы приглашаем только проверенных спикеров, которых любят и ценят бухгалтеры.
Только посмотрите, какие отзывы наши участники оставили о прошлом мероприятии:
Вы можете выбрать удобный формат и пакет участия в Конференции. Приехать на мероприятие лично. В стоимость билета входит:
посещение конференции;
презентации и материалы спикеров;
кофе-брейки;
запись конференции;
розыгрыш призов и подарки;
фотоотчет;
раздаточный материал;
сертификат участника в электронном виде.
А если вы не можете приехать лично, участвуйте онлайн. Вы сможете не только посмотреть трансляцию, но и задавать вопросы в чате и получите полную запись конференции.
Ждем вас 14 марта. Проведите этот день вместе с нами!
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