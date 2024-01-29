⚡Старт продаж! Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Если вы думаете, что учеба — это скучные лекции и море сложной информации, то вы просто не были на бухгалтерской конференции «Клерка»! Здесь вы получите заряд энергии и мотивации, познакомитесь с коллегами и топовыми спикерами, станете участником увлекательной программы с играми и розыгрышами!

Что такое IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»?

Это масштабное мероприятие, которое пройдет 14 марта 2024 года. На нем соберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.

Место проведение: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2, Бизнес отель Пальмира.

Вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. О них расскажут ведущие эксперты и ответят на ваши вопросы. Поймете, как работать по новым правилам, чтобы избежать налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.

Что будет в программе?

Эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.

Приглашенные спикеры раскроют для вас важные аспекты ведения бизнеса, расскажут, как работать в новых реалиях:

Годовая бухгалтерская отчетность.

Главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве.

Требования к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

Новые претензии ФНС.

Кто выступит

Мы пригласили лучших спикеров — ведущих экспертов и практиков страны.

Многие из них уже знакомы вам по нашим вебинарам или курсам. Мы приглашаем только проверенных спикеров, которых любят и ценят бухгалтеры.

Только посмотрите, какие отзывы наши участники оставили о прошлом мероприятии:

Вы можете выбрать удобный формат и пакет участия в Конференции. Приехать на мероприятие лично. В стоимость билета входит:

посещение конференции;

презентации и материалы спикеров;

кофе-брейки;

запись конференции;

розыгрыш призов и подарки;

фотоотчет;

раздаточный материал;

сертификат участника в электронном виде.

Смотреть программу

А если вы не можете приехать лично, участвуйте онлайн. Вы сможете не только посмотреть трансляцию, но и задавать вопросы в чате и получите полную запись конференции.

Ждем вас 14 марта. Проведите этот день вместе с нами!