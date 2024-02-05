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Бухгалтерская отчетность

Частые ошибки в годовой отчетности: как правильно проводить инвентаризацию

Что подлежит инвентаризации, кто обязан ее проводить и какие ошибки мешают сдать годовую отчетность без ошибок.
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Частые ошибки в годовой отчетности: как правильно проводить инвентаризацию
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Инвентаризация — это неотъемлемая часть при подготовке к годовой отчетности всех компаний, вне зависимости от того, какая у них организационно-правовая форма, и какой налоговый режим они выбрали.

То есть все организации, неважно работают они по УСН или ОСНО, обязаны проводить инвентаризацию. С 2023 года действует новый ФСБУ 28/2023 по инвентаризации. Обязательность проведения прописана в п. 3. ст. 11 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 15 ФСБУ 28/2023.

Инвентаризации подлежат:

1. Запасы 

2. Дебиторская и кредиторская задолженности 

3. ОС 

4. Отложенные налоговые активы 

5. Отложенные налоговые обязательства 

и др.

Ахиллесова пята бухгалтеров

Бухгалтеры часто допускают одну и ту же ошибку — учитывают при инвентаризации только запасы и основные средства, хотя во внимание нужно брать все запасы, активы и пассивы. 

В результате неполной инвентаризации в учете возникают ошибки, отражающиеся на годовой бухгалтерской отчетности.

Нередко бухгалтеры относят результаты инвентаризации (например, списание недостач) на соответствующие счета учета без документального подтверждения. Например, относят недостачу на материально ответственное лицо без оснований. Это тоже ошибка.

Списание дебиторки или кредиторки в отсутствие документов и законных обоснований тоже невозможно. К примеру, бухгалтер списывает имеющуюся дебиторскую задолженность покупателя раньше даты его ликвидации или истечения срока исковой давности, либо не учитывает (игнорирует) документы, которые прервали этот срок.

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