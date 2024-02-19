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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров увольняют из-за НДС. БухТуб пошел в народ! Оцените наш новый формат

Уволить бухгалтерию, чтобы сэкономить НДС, как устроиться на работу, ничего не делать и получать деньги, как не спалить вычет по взносам — горячая подборка новостей. И это не всё! Встречайте новый формат выпуска: БухТуб вышел на улицу и спросил людей, что такое ЕНС. Угадайте, сколько правильных ответов мы получили?
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👉 В Красном уголке бухгалтера — это популярный телеграм канал Клерка — бухгалтер спрашивает — стоит ли изучать новую программу для учета, с которой к нему зашел новый клиент? И что вы думаете? Коллеги почти в один голос говорят, что лучше 1С ничего пока не придумали, а если (цитирую) «отдельные невменяемые организмы» хотят вести учет в других программах — пусть доплачивают за свои хотелки.

Правда нашлись и те, кто за любой кипиш и считают — изучать нужно все.

И, между прочим, они правы —  искусственный интеллект наступает бухгалтерам на пятки, вот уже GPT-4 практически сравнялся с младшими юристами и аутсорсерами.

А вы учитесь новому или приверженцы олдскул и 1С? 

👉 «Мне стыдно — я не знаю,как моя зарплата связана с НДС», «бежать от такой налоговой оптимизации», — так бухгалтеры комментируют рассказ коллеги на форуме Клерка о гениальной идее директора — как сэкономить НДС.

Знаете, что придумал этот гений? Если поувольнять «бесполезных» сотрудников — бухгалтерию, маркетологов, экономистов, то можно снизить издержки, а значит себестоимость продукции, тогда и НДС станет меньше. Кто-нибудь, расскажите уже ему, что НДС считают с сумм продажи, а вот как раз цены на продукцию он менять не собирается.  Со снижением себестоимость при этом можно не только не снизить, а увеличить налоги — на прибыль.

А ваш директор часто выдает такие гениальные идеи — расскажите о самых трешовых в комментариях!

До конца сегодняшнего дня у вас есть возможность получить подарок при оформлении билета на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥

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Приходите! Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность без проблем!

👉 Вы уже знаете, что на УСН Доходы можно уменьшать налог на фиксированные взносы независимо от факта уплаты? Отлично! А что уменьшить на взносы 2023 года можно только налог 2023 года? Да, если сейчас не уменьшить налог в декларации на взносы за 2023 год, то в  2024 году вы это вычет использовать не сможете, он сгорит.

Оказалось, что еще не все бухгалтеры это понимают, но вы не такие, да?

👉 А вот с 1% взносов за 2023 год вообще целый квест — смотрите какие варианты для уменьшения налога есть. И чтобы вы без нас делали?

👉 Оригинальный способ получить вакансию мечты придумал один начинающий айтишник. Он приукрасил свой опыт в резюме на должность в крутой компании и, вот удача, его взяли! Правда оказалось, что устроиться на работу мало, ее еще делать придется. И теперь этот горе-предприниматель ищет того, кто будет выполнять за него работу и готов поделиться половиной зарплаты — на секундочку зарплата 300 тысяч рублей.

Правда бухгалтеры говорят — это развод, не ведитесь!

Ну ребят — если посмотреть на то, как вы обсуждаете, сколько брать за свои бухгалтерские услуги — там развод и похлеще выходит. В КУБе это самые частые обсуждения.

Даже пару не самых сложных операций — вот, пожалуйста, 9 000. Как вы вообще цену назначаете — я художник, я так вижу?

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НДФЛ

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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: газеты и журналы вернутся в сетевые магазины, АвтоВАЗ выпустит три новые модели, а цены на «вторичку» снизятся

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

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Три абсолютных показателя устойчивости предприятия и как их посчитать
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Курсы повышения
квалификации

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Бухгалтеры

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Инвестиции

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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров увольняют из-за НДС. БухТуб пошел в народ! Оцените наш новый формат

Уволить бухгалтерию, чтобы сэкономить НДС, как устроиться на работу, ничего не делать и получать деньги, как не спалить вычет по взносам — горячая подборка новостей. И это не всё! Встречайте новый формат выпуска: БухТуб вышел на улицу и спросил людей, что такое ЕНС. Угадайте, сколько правильных ответов мы получили?

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Судебная практика по налоговым спорам

Возможно ли узаконить взаимоотношения с фирмой-однодневкой через гражданско-правовой спор в суде. Позиция ВС

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Кредитование

Займ в микрофинансовой организации VS банковский кредит. Что нужно знать обывателю

Обширная реклама услуг банков и МФО, удобство пользования и быстрота оформления делают продукт популярным у россиян. Расскажем, в чем разница займов в банках и микрокредитных организациях и на что следует обращать внимание при выборе формы кредитования, чтобы обезопасить себя от крайне невыгодных условий. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Общество

Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты

В эксперименте по выдаче цифровых документов об образовании будут принимать участие учреждения дополнительного образования. Пока ведутся тесты, дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы.

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Система быстрых платежей

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Обзоры для бухгалтера

🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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Госзакупки

Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей

Государственные компании на 13,5% увеличили объемы закупок у МСП-поставщиков.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
6-НДФЛ

Как бухгалтеры ошибаются в 6-НДФЛ

Идет отчетная кампания по сдаче формы 6-НДФЛ за 2023 год. Будьте внимательны при заполнении отчета.

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Больничные

Больничный в командировке: инструкция для компании и работников

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Больничный в командировке: инструкция для компании и работников
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Белая Бухгалтерия
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру привлекать клиентов в 2024 году: правила и нюансы

Где искать клиентов, знают все, но как сделать так, чтобы объявление на Авито привлекало целевые заявки, а не спам–рассылку. Какой способ упускают многие, хотя он простой и бесплатный. Как написать сообщение в чатах Телеграм, чтобы получить заявку на сотрудничество и при чем здесь бизнес-завтраки и федеральные программы.

Как бухгалтеру привлекать клиентов в 2024 году: правила и нюансы
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Зарплата

Минтруд: за шесть лет реальные зарплаты выросли на 33,2%

За 10 месяцев 2023 года реальные зарплаты населения увеличились на 7,7%, а за шесть лет этот показатель вырос на треть.

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Бесплатно с Налог на имущество

Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс

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Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс
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Логотип ГИД ПО ГОЗ
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Форма РКМ, которая расскажет о вас все

О необходимости навыков обоснования цены в ГОЗ уже проговорено, казалось бы, все возможное. Как и о том, что наиболее уместная форма для этого — комплект форм расчетно-калькуляционных материалов (РКМ), утвержденных в Приложении 5 к приказу ФАС № 995/22 от 16.12.2022 г. 

Форма РКМ, которая расскажет о вас все
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Компании из технополиса «Эра» освободят от уплаты налогов на 10 лет

Сейчас участники технополиса «Эра» работают над программами в сфере обороны страны без государственной поддержки. Правительство собирается это изменить и предоставить компаниям льготы по уплате НДС, налога на прибыль и страховых взносов.

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Бухгалтеры

⚡Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Если вы думаете, что учеба — это скучные лекции и море сложной информации, то вы просто не были на бухгалтерской конференции «Клерка»! Здесь вы получите заряд энергии и мотивации, познакомитесь с коллегами и топовыми спикерами, станете участником увлекательной программы с играми и розыгрышами!

⚡Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
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