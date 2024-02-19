Бухгалтеров увольняют из-за НДС. БухТуб пошел в народ! Оцените наш новый формат

Уволить бухгалтерию, чтобы сэкономить НДС, как устроиться на работу, ничего не делать и получать деньги, как не спалить вычет по взносам — горячая подборка новостей. И это не всё! Встречайте новый формат выпуска: БухТуб вышел на улицу и спросил людей, что такое ЕНС. Угадайте, сколько правильных ответов мы получили?

👉 В Красном уголке бухгалтера — это популярный телеграм канал Клерка — бухгалтер спрашивает — стоит ли изучать новую программу для учета, с которой к нему зашел новый клиент? И что вы думаете? Коллеги почти в один голос говорят, что лучше 1С ничего пока не придумали, а если (цитирую) «отдельные невменяемые организмы» хотят вести учет в других программах — пусть доплачивают за свои хотелки.

Правда нашлись и те, кто за любой кипиш и считают — изучать нужно все.

И, между прочим, они правы — искусственный интеллект наступает бухгалтерам на пятки, вот уже GPT-4 практически сравнялся с младшими юристами и аутсорсерами.

А вы учитесь новому или приверженцы олдскул и 1С?

👉 «Мне стыдно — я не знаю,как моя зарплата связана с НДС», «бежать от такой налоговой оптимизации», — так бухгалтеры комментируют рассказ коллеги на форуме Клерка о гениальной идее директора — как сэкономить НДС.

Знаете, что придумал этот гений? Если поувольнять «бесполезных» сотрудников — бухгалтерию, маркетологов, экономистов, то можно снизить издержки, а значит себестоимость продукции, тогда и НДС станет меньше. Кто-нибудь, расскажите уже ему, что НДС считают с сумм продажи, а вот как раз цены на продукцию он менять не собирается. Со снижением себестоимость при этом можно не только не снизить, а увеличить налоги — на прибыль.

А ваш директор часто выдает такие гениальные идеи — расскажите о самых трешовых в комментариях!

До конца сегодняшнего дня у вас есть возможность получить подарок при оформлении билета на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥 Купить билет Приходите! Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность без проблем!

👉 Вы уже знаете, что на УСН Доходы можно уменьшать налог на фиксированные взносы независимо от факта уплаты? Отлично! А что уменьшить на взносы 2023 года можно только налог 2023 года? Да, если сейчас не уменьшить налог в декларации на взносы за 2023 год, то в 2024 году вы это вычет использовать не сможете, он сгорит.

Оказалось, что еще не все бухгалтеры это понимают, но вы не такие, да?

👉 А вот с 1% взносов за 2023 год вообще целый квест — смотрите какие варианты для уменьшения налога есть. И чтобы вы без нас делали?

👉 Оригинальный способ получить вакансию мечты придумал один начинающий айтишник. Он приукрасил свой опыт в резюме на должность в крутой компании и, вот удача, его взяли! Правда оказалось, что устроиться на работу мало, ее еще делать придется. И теперь этот горе-предприниматель ищет того, кто будет выполнять за него работу и готов поделиться половиной зарплаты — на секундочку зарплата 300 тысяч рублей.

Правда бухгалтеры говорят — это развод, не ведитесь!

Ну ребят — если посмотреть на то, как вы обсуждаете, сколько брать за свои бухгалтерские услуги — там развод и похлеще выходит. В КУБе это самые частые обсуждения.

Даже пару не самых сложных операций — вот, пожалуйста, 9 000. Как вы вообще цену назначаете — я художник, я так вижу?