С чего начать карьеру бухгалтера: подборка курсов «Клерка» для новичков

Мы выбрали 4 курса, которые помогут вам быстро войти в профессию, освоить ее нюансы и подготовиться к реальным задачам, чтобы сразу после обучения вы смогли получить должность бухгалтера.

Наши преподаватели — практикующие специалисты, которые на примерах из собственного опыта объясняют все нюансы профессии. Вы разберете реальные задачи бухгалтера и получите необходимые навыки, чтобы сразу после обучения устроиться на работу.

Курс для тех, кто еще вчера ничего не знал о бухгалтерии

Предлагаем вам погрузиться в мир бухгалтерии на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Этот курс мы составили вместе с 12 авторами-практиками, он создан для тех, кто никогда не соприкасался с работой бухгалтера, не владеет профессиональными инструментами и плавает в терминах, а также для новичков, которые уже начинали обучение, но так и не получили структурированные знания.

В программу выходит 200 видеоуроков, более 50 тестов и 20 письменных работ, а также 75 конспектов-инструкций. Несмотря на то, что материала много, вы сможете изучать его медленными шагами по 1-2 часа в день. На всем протяжении обучения мы будем вас сопровождать, задавайте любые вопросы — в чате или на онлайн-встречах с преподавателями.

За полгода вы с нуля, не разбираясь даже в базовых терминах, вырастите до уверенного специалиста, который владеет всеми профессиональными навыками и может работать на любом участке учета.

Под руководством нашего карьерного консультанта вы составите грамотное резюме и устроитесь на вашу первую работу.

Согласно статистике hh.ru, средняя зарплата бухгалтера сегодня составляет 50-70 тыс. рублей. Главный бухгалтер зарабатывает от 95 тыс. рублей и выше.

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Курс для тех, кто хочет разобраться в нюансах сдачи НДС

Больше 70% бухгалтеров хоть раз получали штраф за огрехи в работе с НДС, особенно часто ошибаются новички. А если учитывать, что речь идет о приличных суммах — 5% от налога за каждый месяц просрочки, то мы решили разработать специальный курс, посвященную одному из самых сложных налогов для бухгалтеров, «​​Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

Формулировки главы 21 Налогового кодекса, которая регламентирует НДС, такие длинные, запутанные, с массой отсылочных положений, что запутаться в них могут не только налогоплательщики, но и Минфин с ФНС.

Для того, чтобы вам было проще понять все тонкости, мы записали 42 видеоурока, в которых подробно и на реальных примерах разбираем объекты налогообложения НДС, правила оформления счета-фактуры и определения налоговой базы. Вся информация соответствует нормам 2024 года, так что в вашем распоряжении будут только актуальные данные.

Отдельный блок мы посвятили практическим занятиям по ведению учета НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3.

В течение всего обучения вам будут помогать кураторы «Клерка», они ответят на любой ваш вопрос в чате, разберут сложные случаи из учебной программы или из вашей практики на онлайн-встрече.

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Курс для тех, кто хочет составлять отчетность для компаний на ОСНО без штрафов

В 2024 году в силу вступают 177 изменений по налогам и взносам! Уследить за всеми новшествами очень сложно, особенно если у вас мало опыта в ведении бухгалтерского и налогового учета.

Поэтому мы создали курс «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году», в котором подробно разбираем особенности заполнения, сроки и порядок уплаты налогов на прибыль, имущество, по страховым взносам и НДФЛ с учетом новых ФСБУ и рекомендаций ФНС.

Мы записали 62 видеоурока, подготовили 8 тестов, письменные работы, а также более 20 шпаргалок с алгоритмом заполнения форм и шаблонов, которые пригодятся вам на практике.

Каждый налог вы разберете на реальных примерах вместе с экспертами с 20-летним стажем работы. Они расскажут, как избежать частых ошибок, чтобы не столкнуться с претензиями и штрафами от налоговой.

По ходу обучения вы сможете задавать свои вопросы преподавателям, они подскажут, как успешно выйти даже из самых сложных ситуаций.

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Курс для тех, кто уверен, что работать на упрощенке очень легко

Если к вам придет клиент, который применяет УСН, то у вас, конечно, будет меньше проблем и заморочек с документами, однако у упрощенки тоже есть свои нюансы.

Почти 80% бухгалтеров при работе с УСН хоть раз сталкивались с трудностями в заполнении и подаче декларации. А КУДиР большинство вообще заполняет уже по окончании года.

Для того, чтобы раз и навсегда разобраться со всеми подводными камнями в упрощенке, мы посвятили декларации отдельный блок на курсе «Главный бухгалтер на УСН» и подробно разбираемся с уплатой и учетом фиксированных взносов.

Вас ждет видеоразбор и онлайн-встреча с преподавателем, где вы еще раз проговорите основные аспекты, зададите свои вопросы и получите рекомендации эксперта.

Всего в курсе 72 урока и более 20 конспектов, вся информация в них соответствует нормам 2024 года. Вы будете знать, какие преимущества можно получить на упрощенке в новом году — уменьшите налог и не будете заполнять лишние страницы в книге учета доходов и расходов.

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Освойте востребованную специальность, получите необходимые знания и навыки, чтобы стать успешным бухгалтером уже сейчас, когда вы делаете свои первые шаги в профессии, на курсах «Клерка».

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Для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, нужно иметь глубокие познания на разных участках работы бухгалтера. Достичь этого можно с помощью непрерывного обучения. Мы подготовили для вас большую библиотеку онлайн-курсов, бесплатных вебинаров и справочных материалов в одной подписке Клерк.Премиум.

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