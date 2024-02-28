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Обучение для бухгалтеров

С чего начать карьеру бухгалтера: подборка курсов «Клерка» для новичков

Мы выбрали 4 курса, которые помогут вам быстро войти в профессию, освоить ее нюансы и подготовиться к реальным задачам, чтобы сразу после обучения вы смогли получить должность бухгалтера.
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С чего начать карьеру бухгалтера: подборка курсов «Клерка» для новичков

Наши преподаватели — практикующие специалисты, которые на примерах из собственного опыта объясняют все нюансы профессии. Вы разберете реальные задачи бухгалтера и получите необходимые навыки, чтобы сразу после обучения устроиться на работу.

Курс для тех, кто еще вчера ничего не знал о бухгалтерии

Предлагаем вам погрузиться в мир бухгалтерии на курсе «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Этот курс мы составили вместе с 12 авторами-практиками, он создан для тех, кто никогда не соприкасался с работой бухгалтера, не владеет профессиональными инструментами и плавает в терминах, а также для новичков, которые уже начинали обучение, но так и не получили структурированные знания. 

В программу выходит 200 видеоуроков, более 50 тестов и 20 письменных работ, а также 75 конспектов-инструкций. Несмотря на то, что материала много, вы сможете изучать его медленными шагами по 1-2 часа в день. На всем протяжении обучения мы будем вас сопровождать, задавайте любые вопросы — в чате или на онлайн-встречах с преподавателями.

За полгода вы с нуля, не разбираясь даже в базовых терминах, вырастите до уверенного специалиста, который владеет всеми профессиональными навыками и может работать на любом участке учета. 

Под руководством нашего карьерного консультанта вы составите грамотное резюме и устроитесь на вашу первую работу.

Согласно статистике hh.ru, средняя зарплата бухгалтера сегодня составляет 50-70 тыс. рублей. Главный бухгалтер зарабатывает от 95 тыс. рублей и выше.  

Сейчас вы можете купить курс за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Курс для тех, кто хочет разобраться в нюансах сдачи НДС

Больше 70% бухгалтеров хоть раз получали штраф за огрехи в работе с НДС, особенно часто ошибаются новички. А если учитывать, что речь идет о приличных суммах — 5% от налога за каждый месяц просрочки, то мы решили разработать специальный курс, посвященную одному из самых сложных налогов для бухгалтеров, «​​Все про НДС: от нуля до сложных моментов».  

Формулировки главы 21 Налогового кодекса, которая регламентирует НДС, такие длинные, запутанные, с массой отсылочных положений, что запутаться в них могут не только налогоплательщики, но и Минфин с ФНС. 

Для того, чтобы вам было проще понять все тонкости, мы записали 42 видеоурока, в которых подробно и на реальных примерах разбираем объекты налогообложения НДС, правила оформления счета-фактуры и определения налоговой базы. Вся информация соответствует нормам 2024 года, так что в вашем распоряжении будут только актуальные данные. 

Отдельный блок мы посвятили практическим занятиям по ведению учета НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3. 

В течение всего обучения вам будут помогать кураторы «Клерка», они ответят на любой ваш вопрос в чате, разберут сложные случаи из учебной программы или из вашей практики на онлайн-встрече.

Сейчас вы можете купить курс за 6 900 рублей вместо 20 700 рублей!

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Курс для тех, кто хочет составлять отчетность для компаний на ОСНО без штрафов

В 2024 году в силу вступают 177 изменений по налогам и взносам! Уследить за всеми новшествами очень сложно, особенно если у вас мало опыта в ведении бухгалтерского и налогового учета.

Поэтому мы создали курс «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году», в котором подробно разбираем особенности заполнения, сроки и порядок уплаты налогов на прибыль, имущество, по страховым взносам и НДФЛ с учетом новых ФСБУ и рекомендаций ФНС. 

Мы записали 62 видеоурока, подготовили 8 тестов, письменные работы, а также более 20 шпаргалок с алгоритмом заполнения форм и шаблонов, которые пригодятся вам на практике. 

Каждый налог вы разберете на реальных примерах вместе с экспертами с 20-летним стажем работы. Они расскажут, как избежать частых ошибок, чтобы не столкнуться с претензиями и штрафами от налоговой.

По ходу обучения вы сможете задавать свои вопросы преподавателям, они подскажут, как успешно выйти даже из самых сложных ситуаций. 

Сейчас вы можете купить курс за 5 900 рублей вместо 28 600 рублей!

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Курс для тех, кто уверен, что работать на упрощенке очень легко

Если к вам придет клиент, который применяет УСН, то у вас, конечно, будет меньше проблем и заморочек с документами, однако у упрощенки тоже есть свои нюансы. 

Почти 80% бухгалтеров при работе с УСН хоть раз сталкивались с трудностями в заполнении и подаче декларации. А КУДиР большинство вообще заполняет уже по окончании года.

Для того, чтобы раз и навсегда разобраться со всеми подводными камнями в упрощенке, мы посвятили декларации отдельный блок на курсе «Главный бухгалтер на УСН» и подробно разбираемся с уплатой и учетом фиксированных взносов.

Вас ждет видеоразбор и онлайн-встреча с преподавателем, где вы еще раз проговорите основные аспекты, зададите свои вопросы и получите рекомендации эксперта. 

Всего в курсе 72 урока и более 20 конспектов, вся информация в них соответствует нормам 2024 года. Вы будете знать, какие преимущества можно получить на упрощенке в новом году — уменьшите налог и не будете заполнять лишние страницы в книге учета доходов и расходов. 

Сейчас вы можете купить курсза 7 600 рублей вместо 28 600 рублей!

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Освойте востребованную специальность, получите необходимые знания и навыки, чтобы стать успешным бухгалтером уже сейчас, когда вы делаете свои первые шаги в профессии, на курсах «Клерка».

Учитесь нон-стоп

Для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, нужно иметь глубокие познания на разных участках работы бухгалтера. Достичь этого можно с помощью непрерывного обучения. Мы подготовили для вас большую библиотеку онлайн-курсов, бесплатных вебинаров и справочных материалов в одной подписке Клерк.Премиум.

До конца февраля подключить Клерк.Премиум можно со скидкой 50% и дополнительно получить в подарок курс «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам» с удостоверением ФИС ФРДО.

Покупайте подписку со скидкой 50% за 9 900 рублей вместо 19 800 рублей до 29 февраля!

Задача Клерка — упростить вашу работу. Больше 20 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь!

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УСН

Взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» уменьшают не налог, а базу по нему

У ИП без работников на УСН «доходы» фиксированные взносы уменьшают налог без ограничения (вплоть до нуля). При УСН «доходы минус расходы» взносы тоже участвуют в расчете налога, но не в виде вычета.

17

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

На электронных кошельках банка QIWI осталось 4,4 млрд рублей

Владельцы электронных денег смогут вернуть средства в период ликвидации банка. Их требования рассмотрят в третью очередь.

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6-НДФЛ

В 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2

При сдаче 6-НДФЛ за периоды 2024 года следует учитывать контрольные соотношения.

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Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

Главбух хотела уволиться, но не тут-то было. Директор ее не отпускает – требует сначала сдать все отчеты за 2023 год, найти на свое место другую работницу, и уже потом уходить.

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Лицензирование

С 1 апреля меняются требования к лицензированию автошкол

Для получения или продления лицензии автошколы будут получать специальное заключение от ГИБДД.

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Счета-фактуры

Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять

Недавно утвердили новый электронный формат счета-фактуры и УПД. Скоро будет и новая бумажная форма.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

С чего начать карьеру бухгалтера: подборка курсов «Клерка» для новичков

Мы выбрали 4 курса, которые помогут вам быстро войти в профессию, освоить ее нюансы и подготовиться к реальным задачам, чтобы сразу после обучения вы смогли получить должность бухгалтера.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Защита персональных данных

Бизнес обяжут платить пострадавшим от утечек

У операторов персональных данных появится финансовое обеспечение на случай возникновения утечек персональных данных. Из этих средств будут выплачивать компенсации пострадавшим.

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Логотип RG-Soft
RG-Soft

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов

Программы «1С» позволяют предприятиям работать эффективнее, быстрее и результативнее. Для достижения желаемого результата из обширной линейки нужно выбрать продукт, наиболее подходящий под потребности конкретной компании. Расскажем, какая программа какому бизнесу подойдет и на какие критерии нужно ориентироваться при выборе ПО.

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов
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Банки

Мошенники создают поддельные сайты банка QIWI

Сайты-двойники предлагают за вознаграждение вывести деньги со счетов банка QIWI, который потерял лицензию ЦБ.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будут ли вопросы от налоговой после капитального ремонта ОС?

Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.

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Налоговые проверки

Налоговики будут проверять признаки дробления на маркетплейсах

ФНС начнет следить за кросс-граничными сделками, будет проверять пивоваров и продавцов табачных изделий, а также искать дробленку на маркетплейсах.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Моё дело
Моё дело
Аренда

Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018

Подробно и с примерами проводок рассказали о том, как отражать в бухучёте предмет лизинга, лизинговые платежи, а также выкуп лизингового имущества.

Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018
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Трудовые отношения

Правительство: еще больше россиян смогут пройти бесплатное переобучение

В 2024 году бесплатное обучение будет доступно всем, кто ищет работу. На программу из бюджета выделили 6 млрд рублей, которые позволят обучить больше 100 тысяч человек.

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Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова

Игра с кубиками на ЕНС

У меня все было отлично — по нулям. Что эта ЁНС-овская программа потом насчитала — неизвестно... С данными «Сальдо ЕНС» в «Истории ЕНС» на протяжении всего 2023 года творилось что-то необъяснимое. Менялись суммы «Сальдо ЕНС» и «даты по состоянию»...

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Логотип Мой Финансовый консультант
Мой Финансовый консультант
Экономика России

Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Так ли это на самом деле? Сейчас рассмотрим.

Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с формированием уведомления по УСН за 4 квартал 2023 года?

Коллеги, подскажите пожалуйста, по УСН за 4 квартал 2023 года: уведомление не сформировала, так как сдавали декларацию. Налог перечислен, а сальдо по К68.12 не свернулось. И сейчас при формировании уведомлений по НДФЛ и страховым взносам добавляется строка по УСН с суммой за 4 квартал.

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Пользователи интернета

«Сбер» просит клиентов обновить мобильное приложение на Android

В ближайшие дни устаревшие версии приложения «Сбербанк Онлайн» перестанут работать.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Подотчет, командировки

Увеличат необлагаемый НДФЛ и взносами лимит суточных

Сейчас не облагаются НДФЛ и страховыми взносами суточные в размере 700 рублей в день. Этот лимит могут увеличить, но не для всех.

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Бухгалтеры

🔥Узнайте все о налогах, учете и кадрах за один день на конференции «Клерка». Прямо сейчас заберите полезное видео: как списать дебиторку

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.

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