Как платить НДС при импорте товаров из ЕАЭС в 2024 году

Кому и когда платить НДС при импорте, когда платить налог не нужно, что изменилось в правилах ввоза товаров через посредников.

Организации и ИП, которые являются налоговыми резидентами РФ, обязаны при покупке и вывозе товаров из-за рубежа в Россию уплатить НДС вне зависимости от того, какую систему налогообложения они используют (ОСНО, УСН, ПСН, налог платить обязаны даже те, кто освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК).

С 2024 года приняли поправки в НК, в целях борьбы со схемой по уклонению от уплаты НДС, когда товары продают компании из стран ЕАЭС российским физлицам на основании агентских договоров (поручения, комиссии). До недавнего времени НДС по таким договорам уплачивал российский покупатель, который становился собственником ввезенного товара.

Теперь при ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам НДС будет платить агент, поверенный, комиссионер (то есть – посредник).

Такая поправка в НК РФ внесена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

Когда НДС можно не платить

Как рассчитать налог

Для того, чтобы определить сумму импортного НДС нужно налоговую базу умножить на ставку НДС.

Налоговая база — это стоимость купленных товаров, увеличенная на сумму акцизов (если приобретены подакцизные товары) (п. 14, 17 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

В 2024 году ввозимые в Россию товары облагаются НДС по двум ставкам — 10% и 20%. В большинстве случаев уплачивается 20%, ставка 10% применяется для детских, медицинских и социально значимых товаров. Полный их перечень указан в п. 2 ст. 164 НК.

Как отчитываться о ввозе товара

Так как страны ЕАЭС находятся в одном таможенном поле, то сдавать таможенную декларацию не нужно. Отчитаться придется с помощью декларации по косвенным налогам (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Форма и порядок заполнения декларации по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС утверждены приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Кроме декларации, передать в налоговую нужно еще ряд документов:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,

выписку банка, чтобы подтвердить перевод в бюджет НДС и акцизов по ввезенным товарам,

товаросопроводительные документы, которые подтверждают перемещение товара из стран содружества ЕАЭС в РФ,

счета-фактуры, выданные продавцом,

договоры на покупку товаров (поставки, лизинга, товарного кредита и др.), а также контракты с посредниками, если вы прибегали к их помощи (пп. 5, 7, 8 п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

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