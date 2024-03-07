Кто может вести воинский учет в организации? Стоит ли бухгалтеру брать на себя эту обязанность

В среднем работодатель готов доплачивать бухгалтерам и кадровикам 10-15% от оклада за ведение воинского учета, хотя не каждый может справиться с этой задачей. Разбираемся, кто имеет право вести воинский учет в организации, сколько человек должны этим заниматься и какие компетенции им необходимо иметь.

В каждой организации, где числится хотя бы один военнообязанный сотрудник, должен быть специалист, который будет вести по нему воинский учет. Исключение из правил — ИП, даже с наемными работниками.

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», взять на себя эту задачу может любой сотрудник, который обладает достаточными компетенциями и, что очень важно — хочет вести учет!

Роструд пояснил, что передача сотруднику (например, бухгалтеру) дополнительных обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором или должностной инструкцией, может быть только по письменному соглашению между работником и работодателем.

Специалисту должно быть предоставлено допсоглашение к трудовому договору, после чего его оформляют на эту должность по внутреннему совместительству или по совмещению должностей и доплачивают за работу.

Сколько человек должно вести воинский учет в компании

Количество специалистов, ответственных за ведение воинского учета, зависит от того, сколько в организации военнообязанных сотрудников.

Если таких менее 500 человек, то с оформлением карточек и отчетностью может справиться один специалист, например, кадровик. В компании, где число военнообязанных до 2000, дела по-прежнему может вести один сотрудник, но тогда это становится его основной обязанностью, а не совместительством.

В организациях, где количество военнообязанных от 2000 человек, вести учет должны 2 и более сотрудников. Их объединяют в отдельное подразделение и организуют военно-учетный стол.

Какие знания нужны, чтобы начать вести воинский учет в компании

Если вы хотите увеличить свой доход и готовы взять на себя обязанности по воинскому учету, то вот вам список, что придется делать специалисту:

Проверять у новых сотрудников наличие и подлинность документов воинского учета.

При увольнении/найме сообщать в течение 5 дней информацию о принятых или уволенных гражданах, подлежащих воинскому учету, в военкомат.

Вести карточки военнообязанных работников.

Сверять не реже одного раза в год сведения в личных карточках с документами воинского учета граждан.

Вручать повестки .

Контролировать документооборот и вовремя сдавать отчеты в военкоматы или органы местного самоуправления.

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