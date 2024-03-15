🔥Весенняя акция на «Клерке»! Все онлайн-курсы по 5 450 рублей!

Освойте новый участок работы всего за месяц! Успейте воспользоваться уникальным предложением этой весны и купите любой онлайн-курс за 5 450 руб.

Получить новую профессию за месяц нельзя, но расширить имеющиеся знания можно на онлайн-курсах «Клерка»! Тем более до 17 марта на все онлайн-курсы действует спец-цена — любой курс можно приобрести за 5 450 рублей.

Онлайн-курсы — это доступный и удобный формат обучения. Учиться можно без диплома бухгалтера и без переплат за документы.

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Топовые онлайн-курсы этой весны

1.Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании и формировать управленческий баланс всего за один месяц!

Расширьте диапазон ваших возможностей — получите повышение на работе, найдите новых клиентов и увеличьте свой доход кратно.

Цена: 5 450 рублей вместо 12 700 рублей. Купить по акции

2.Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Обновите знания по работе с организациями на УСН, разберитесь в изменениях, чтобы вести учет без ошибок и не получать штрафов от налоговой. Тем более что в 2024 году в силу вступил целый ряд поправок в НК.

Цена: 5 450 рублей вместо 15 950 рублей. Купить по акции

3.Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу

До сдачи годовой отчетности меньше месяца и вы должны быть уверены, что составили ее по всем требованиям старых и новых ФСБУ. Проверьте свои знания, разберитесь в нюансах работы по федеральным стандартам в короткие сроки.

Цена: 5 450 рублей вместо 12 700 рублей. Купить курс

4.Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Станьте специалистом, который не просто ведет учет, а помогает бизнесу зарабатывать больше: разберитесь в перспективной теме участия в госзакупках. Получите повышение и увеличьте свой доход!

Цена: 5 450 рублей вместо 7 900 рублей. Купить курс

5.Патентная система налогообложения — 2024

Узнайте, как помочь организации перейти на ПСН, научитесь вести налоговый учет на патенте по всем правилам 2024 года и заполнять отчетность без ошибок и штрафов.

Цена: 5 450 рублей. Купить курс

6.Как структурировать бизнес, чтобы налоговики не обвинили в дроблении

Узнайте, как законно структурировать бизнес без претензий налоговой. Разберитесь в законодательстве, чтобы суметь доказать легальность ваших налоговых схем.

Цена 5 450 рублей. Купить курс

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