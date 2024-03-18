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Управленческий учет

Как освоить управленческий учет за месяц? И зачем этот навык бухгалтеру

Несмотря на то, что управленка не входит в зону ответственности бухгалтера, это хорошая возможность кратно увеличить доход. Рассказываем, какие знания нужны, чтобы начать вести управленческий учет, и где их получить.
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Как освоить управленческий учет за месяц? И зачем этот навык бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Управленческий учет — это инструмент, который помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов. Он позволяет не только оценить текущее финансовое положение, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее. 

Результаты управленческого учета необходимы для развития любого бизнеса. Поэтому бухгалтер, который готов взять на себя эту обязанность, становится особенно ценным кадром и может претендовать на зарплату от 150 тыс. рублей в месяц. 

Где учиться управленческому учету бухгалтеру

Конечно, в «Клерке»! Мы разработали 2 курса по управленке, чтобы вы могли выбрать для себя самый удобный вариант.

Обе программы составлены авторами-практиками:

Вы научитесь:

  • Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

  • Автоматизировать управленческий учет в 1С.

  • Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

  • Работать с таблицами Google и Excel.

  • Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

  • Проводить анализ финансовой отчетности.

Ускоренное обучение: вся управленка за месяц

Если для вас важно экспресс-обучение, то онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» — для вас.

Время обучения: 1 месяц, 40 ак. часов

Онлайн-курс подразумевает самостоятельное обучение. Вам не нужно подтверждать свое базовое образование — учиться можно без диплома бухгалтера и дополнительных документов. 

Приступить к занятиям вы сможете сразу после оплаты — ждать очередного потока обучения не нужно. Вам автоматически будут доступны все материалы:

  • 54 урока с видео-лекциями.

  • 10 тестов для проверки знаний.

  • Лекции, шаблоны отчетов и другие материалы для скачивания.

После окончания курса вы получите:

Сейчас вы можете купить курс по весенней акции за 5 450 рублей вместо 12 700 рублей! 

Обучение с официальным удостоверением о повышении квалификации

Курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» подразумевает глубокое погружение в тему. Вас ждет 14 блоков с прохождением итоговой аттестации. 

Время обучения: 3 месяца, 140 ак. часов

Программа ориентирована на практику, поэтому весь материал вы будете изучать на реальных примерах из опыта наших преподавателей. 

В отличие от экспресс-курса вам будут доступны онлайн-встречи с экспертом, на которых вы сможете задавать любые вопросы по ходу обучения, а также предлагать на разбор задачи из вашей практики. Кроме этого, вас будет сопровождать персональный куратор, который поможет вам в изучении любого непонятного для вас материала.

В курс входит:

  • 54 урока.

  • 10 тестов.

  • 12 письменных работ.

  • Лекции, шаблоны отчетов и другие материалы для скачивания.

Весь этот массив знаний вы будете изучать в комфортном темпе, в удобное для вас время. 

После окончания курса вы получите:

Сейчас вы можете купить курс за 7 300 рублей вместо 24 200 рублей! 

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

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Как освоить управленческий учет за месяц? И зачем этот навык бухгалтеру

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