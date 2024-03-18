Как освоить управленческий учет за месяц? И зачем этот навык бухгалтеру

Управленческий учет — это инструмент, который помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов. Он позволяет не только оценить текущее финансовое положение, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее.
Результаты управленческого учета необходимы для развития любого бизнеса. Поэтому бухгалтер, который готов взять на себя эту обязанность, становится особенно ценным кадром и может претендовать на зарплату от 150 тыс. рублей в месяц.
Где учиться управленческому учету бухгалтеру
Конечно, в «Клерке»! Мы разработали 2 курса по управленке, чтобы вы могли выбрать для себя самый удобный вариант.
Обе программы составлены авторами-практиками:
Вы научитесь:
Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.
Автоматизировать управленческий учет в 1С.
Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Работать с таблицами Google и Excel.
Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.
Проводить анализ финансовой отчетности.
Ускоренное обучение: вся управленка за месяц
Если для вас важно экспресс-обучение, то онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» — для вас.
Время обучения: 1 месяц, 40 ак. часов
Онлайн-курс подразумевает самостоятельное обучение. Вам не нужно подтверждать свое базовое образование — учиться можно без диплома бухгалтера и дополнительных документов.
Приступить к занятиям вы сможете сразу после оплаты — ждать очередного потока обучения не нужно. Вам автоматически будут доступны все материалы:
54 урока с видео-лекциями.
10 тестов для проверки знаний.
Лекции, шаблоны отчетов и другие материалы для скачивания.
После окончания курса вы получите:
Сейчас вы можете купить курс по весенней акции за 5 450 рублей вместо 12 700 рублей!
Обучение с официальным удостоверением о повышении квалификации
Курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» подразумевает глубокое погружение в тему. Вас ждет 14 блоков с прохождением итоговой аттестации.
Время обучения: 3 месяца, 140 ак. часов
Программа ориентирована на практику, поэтому весь материал вы будете изучать на реальных примерах из опыта наших преподавателей.
В отличие от экспресс-курса вам будут доступны онлайн-встречи с экспертом, на которых вы сможете задавать любые вопросы по ходу обучения, а также предлагать на разбор задачи из вашей практики. Кроме этого, вас будет сопровождать персональный куратор, который поможет вам в изучении любого непонятного для вас материала.
В курс входит:
54 урока.
10 тестов.
12 письменных работ.
Лекции, шаблоны отчетов и другие материалы для скачивания.
Весь этот массив знаний вы будете изучать в комфортном темпе, в удобное для вас время.
После окончания курса вы получите:
Сейчас вы можете купить курс за 7 300 рублей вместо 24 200 рублей!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
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