Как освоить управленческий учет за месяц? И зачем этот навык бухгалтеру

Несмотря на то, что управленка не входит в зону ответственности бухгалтера, это хорошая возможность кратно увеличить доход. Рассказываем, какие знания нужны, чтобы начать вести управленческий учет, и где их получить.

Управленческий учет — это инструмент, который помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов. Он позволяет не только оценить текущее финансовое положение, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее.

Результаты управленческого учета необходимы для развития любого бизнеса. Поэтому бухгалтер, который готов взять на себя эту обязанность, становится особенно ценным кадром и может претендовать на зарплату от 150 тыс. рублей в месяц.

Где учиться управленческому учету бухгалтеру

Конечно, в «Клерке»! Мы разработали 2 курса по управленке, чтобы вы могли выбрать для себя самый удобный вариант.

Обе программы составлены авторами-практиками:

Вы научитесь:

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

Автоматизировать управленческий учет в 1С.

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Работать с таблицами Google и Excel.

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

Проводить анализ финансовой отчетности.

Ускоренное обучение: вся управленка за месяц

Если для вас важно экспресс-обучение, то онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» — для вас.

Время обучения: 1 месяц, 40 ак. часов

Онлайн-курс подразумевает самостоятельное обучение. Вам не нужно подтверждать свое базовое образование — учиться можно без диплома бухгалтера и дополнительных документов.

Приступить к занятиям вы сможете сразу после оплаты — ждать очередного потока обучения не нужно. Вам автоматически будут доступны все материалы: 54 урока с видео-лекциями.

10 тестов для проверки знаний.

Лекции, шаблоны отчетов и другие материалы для скачивания.

После окончания курса вы получите:

Сейчас вы можете купить курс по весенней акции за 5 450 рублей вместо 12 700 рублей!

Обучение с официальным удостоверением о повышении квалификации

Курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» подразумевает глубокое погружение в тему. Вас ждет 14 блоков с прохождением итоговой аттестации.

Время обучения: 3 месяца, 140 ак. часов

Программа ориентирована на практику, поэтому весь материал вы будете изучать на реальных примерах из опыта наших преподавателей.

В отличие от экспресс-курса вам будут доступны онлайн-встречи с экспертом, на которых вы сможете задавать любые вопросы по ходу обучения, а также предлагать на разбор задачи из вашей практики. Кроме этого, вас будет сопровождать персональный куратор, который поможет вам в изучении любого непонятного для вас материала.

В курс входит: 54 урока.

10 тестов.

12 письменных работ.

Лекции, шаблоны отчетов и другие материалы для скачивания. Весь этот массив знаний вы будете изучать в комфортном темпе, в удобное для вас время.

После окончания курса вы получите:

Сейчас вы можете купить курс за 7 300 рублей вместо 24 200 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.