❗️Сегодня последний день: как заполнить декларацию для компаний на УСН за 2023 год

Для компаний и ИП, работающих на УСН, наступило время сдачи декларации. Документы от юридических лиц налоговики будут ждать уже сегодня — 25 марта, а вот у предпринимателей есть еще месяц в запасе. Они должны отправить свой отчет за 2023 год до 25 апреля.
Если вы не успеете сдать декларацию в срок, то вас ждут санкции от налоговой. Размер штрафа составляет 5% от суммы налога, не уплаченного в установленный срок, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Штраф не может быть менее 1000 рублей или более 30% от общей суммы неуплаченного налога.
Куда сдавать декларацию
Декларацию нужно сдать в налоговую инспекцию:
для юрлица — по месту нахождения;
для ИП — по месту проживания предпринимателя.
С помощью сайта ФНС можно бесплатно сдать декларацию УСН за 2023 год, но чаще отчет отправляют через операторов ЭДО. В любом случае отчетность нужно подписать электронной подписью — обычно руководителя компании или индивидуального предпринимателя.
Какие изменения произошли в форме декларации в 2024 году
С 2023 года форма декларации по УСН – новая (в редакции приказа ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@). Актуальная форма декларации по УСН – здесь.
Титульный лист декларации на УСН
Заполните:
ИНН и КПП юрлица или ИНН ИП;
номер страницы;
код периода, за который платите налог (34 — календарный год);
год, за который подаете декларацию — 2023;
код налоговой инспекции;
код места представления декларации (120 — для ИП, 210 — для юрлица, 215 — для правопреемников);
название юрлица или ФИО ИП;
контактный номер;
количество страниц.
Кроме того, нужно заполнить раздел о лице, которое подтверждает достоверность сведений:
«1» — непосредственно плательщик;
«2» — уполномоченный представитель.
Как заполнять декларацию по УСН «доходы»
Раздел № 1.1
В блоках 010, 030, 060, 090 нужно указать код ОКТМО.
Аванс по УСН перечисляют раз в квартал. Налог, который компания или ИП перечисляют по итогам квартала, показывают в строке 020.
В строке 040 — авансовый платеж за 6 месяцев.
В строку 050 заполняют, если начисленный аванс за 6 месяцев меньше аванса за I квартал.
В строке 070 — сумма налога, которая уплачивается за 9 месяцев.
Строка 080 — по аналогии с 050.
В поле 100 — сумма к уплате за год за вычетом авансов.
Строку 110 заполняют, если авансы больше исчисленного годового налога.
Раздел № 2.1.1
В сроке 101 укажите код признака налоговой ставки:
«1» — если использовали ставку 6% или региональную сниженную ставку;
«2» — если в периоде использовали ставку 8%.
В строке 102 проставьте:
«1» — у вас есть наемные сотрудники, вы производите выплаты физлицам;
«2» — если не проводите выплаты физлицам.
В строках 110–113 — доходы, полученные нарастающим итогом с начала года.
В строках 120–123 — ставка налога. При использовании региональной ставки нужно заполнить строку 124.
В строках 130–133 — авансы и налог за год, для расчета нужно умножить ставку на доходы.
В строках 140–143 — суммы, на которые вы уменьшаете налог: взносы на страхование, выплаченные работникам больничные (за счет работодателя) и платежи по договорам добровольного личного страхования.
Раздел № 2.1.2
Эту часть декларации заполняют те, кто уплачивает торговый сбор согласно действующему законодательству.
Строки 110–143 нужно заполнить по той деятельности, с которой взимался торговый сбор.
Раздел № 3
Если компания получает благотворительные средства, целевое финансирование или другие виды доходов, упомянутые в пунктах 1 и 2 статьи 251 НК, этот раздел нужно заполнить.
Как заполнять декларацию по УСН «доходы минус расходы»
Раздел № 1.2
В целом, раздел 1.2 заполняется аналогично разделу 1.1. Отличие — в строке 120. В ней отражают сумму минимального налога, которая организация или ИП платят в случае, если сумма исчисленного налога получилась меньше минимального.
Раздел № 2.2
В строке 201 — код признака налоговой ставки:
«1» — если налог рассчитывался по ставке 15% или сниженной региональной ставке;
«2» — если в течение периода были превышены лимиты и ставка составляла 20%.
В строках 210–213 — доходы нарастающим итогом, а в строках 220-230 — расходы нарастающим итогом.
В строке 230 — убыток, полученный в более ранних периодах, за счет которого можно уменьшить налогооблагаемую базу.
В строках 240–243 — доходы, уменьшенные на величину расходов. В случае возникновения убытка его отражают в строках 250-253.
В строках 260–263 — ставка налога, по которой он рассчитывается в конкретном регионе.
Строка 264 в I части заполняется семизначным кодом из приложения № 5 к Порядку заполнения налоговой декларации. Он зависит от того, как регион снизил ставку.
Строки 270–273 — сумма авансов и сумма налога.
В строке 280 — минимальный налог. Для этого от доходов за год (строка 213) рассчитывается 1%. Полученную сумму нужно платить, если она превышает сумму по строке 273.
Раздел № 3
Какие отчеты должны сдавать компании на УСН весной
Упрощенка — спецрежим, но уже давно не самый простой. Кто может работать на УСН, как перейти на этот налоговый режим, какие документы нужны, как определиться с формой «доходы» или «доходы минус расходы» для вашего бизнеса, как правильно вести учет, платить налог и сдавать отчетность, чтобы не допустить нарушений?
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