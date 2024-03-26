❗️Сегодня последний день: как заполнить декларацию для компаний на УСН за 2023 год

У юридических лиц осталось меньше суток, чтобы сдать налоговую декларацию, поэтому пора поторопиться! Рассказываем, как заполнить все строки быстро и без ошибок для организаций на упрощенке «доходы» и «доходы минус расходы».

Для компаний и ИП, работающих на УСН, наступило время сдачи декларации. Документы от юридических лиц налоговики будут ждать уже сегодня — 25 марта, а вот у предпринимателей есть еще месяц в запасе. Они должны отправить свой отчет за 2023 год до 25 апреля.

Если вы не успеете сдать декларацию в срок, то вас ждут санкции от налоговой. Размер штрафа составляет 5% от суммы налога, не уплаченного в установленный срок, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Штраф не может быть менее 1000 рублей или более 30% от общей суммы неуплаченного налога.

Куда сдавать декларацию

Декларацию нужно сдать в налоговую инспекцию:

для юрлица — по месту нахождения;

для ИП — по месту проживания предпринимателя.

С помощью сайта ФНС можно бесплатно сдать декларацию УСН за 2023 год, но чаще отчет отправляют через операторов ЭДО. В любом случае отчетность нужно подписать электронной подписью — обычно руководителя компании или индивидуального предпринимателя.

Какие изменения произошли в форме декларации в 2024 году

С 2023 года форма декларации по УСН – новая (в редакции приказа ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@). Актуальная форма декларации по УСН – здесь.

Титульный лист декларации на УСН

Заполните:

ИНН и КПП юрлица или ИНН ИП;

номер страницы;

код периода, за который платите налог (34 — календарный год);

год, за который подаете декларацию — 2023;

код налоговой инспекции;

код места представления декларации (120 — для ИП, 210 — для юрлица, 215 — для правопреемников);

название юрлица или ФИО ИП;

контактный номер;

количество страниц.

Кроме того, нужно заполнить раздел о лице, которое подтверждает достоверность сведений:

«1» — непосредственно плательщик;

«2» — уполномоченный представитель.

Как заполнять декларацию по УСН «доходы»

Раздел № 1.1

В блоках 010, 030, 060, 090 нужно указать код ОКТМО.

Аванс по УСН перечисляют раз в квартал. Налог, который компания или ИП перечисляют по итогам квартала, показывают в строке 020.

В строке 040 — авансовый платеж за 6 месяцев.

В строку 050 заполняют, если начисленный аванс за 6 месяцев меньше аванса за I квартал.

В строке 070 — сумма налога, которая уплачивается за 9 месяцев.

Строка 080 — по аналогии с 050.

В поле 100 — сумма к уплате за год за вычетом авансов.

Строку 110 заполняют, если авансы больше исчисленного годового налога.

Раздел № 2.1.1

В сроке 101 укажите код признака налоговой ставки:

«1» — если использовали ставку 6% или региональную сниженную ставку;

«2» — если в периоде использовали ставку 8%.

В строке 102 проставьте:

«1» — у вас есть наемные сотрудники, вы производите выплаты физлицам;

«2» — если не проводите выплаты физлицам.

В строках 110–113 — доходы, полученные нарастающим итогом с начала года.

В строках 120–123 — ставка налога. При использовании региональной ставки нужно заполнить строку 124.

В строках 130–133 — авансы и налог за год, для расчета нужно умножить ставку на доходы.

В строках 140–143 — суммы, на которые вы уменьшаете налог: взносы на страхование, выплаченные работникам больничные (за счет работодателя) и платежи по договорам добровольного личного страхования.

Раздел № 2.1.2

Эту часть декларации заполняют те, кто уплачивает торговый сбор согласно действующему законодательству.

Строки 110–143 нужно заполнить по той деятельности, с которой взимался торговый сбор.

Раздел № 3

Если компания получает благотворительные средства, целевое финансирование или другие виды доходов, упомянутые в пунктах 1 и 2 статьи 251 НК, этот раздел нужно заполнить.

Как заполнять декларацию по УСН «доходы минус расходы»

Раздел № 1.2

В целом, раздел 1.2 заполняется аналогично разделу 1.1. Отличие — в строке 120. В ней отражают сумму минимального налога, которая организация или ИП платят в случае, если сумма исчисленного налога получилась меньше минимального.

Раздел № 2.2

В строке 201 — код признака налоговой ставки:

«1» — если налог рассчитывался по ставке 15% или сниженной региональной ставке;

«2» — если в течение периода были превышены лимиты и ставка составляла 20%.

В строках 210–213 — доходы нарастающим итогом, а в строках 220-230 — расходы нарастающим итогом.

В строке 230 — убыток, полученный в более ранних периодах, за счет которого можно уменьшить налогооблагаемую базу.

В строках 240–243 — доходы, уменьшенные на величину расходов. В случае возникновения убытка его отражают в строках 250-253.

В строках 260–263 — ставка налога, по которой он рассчитывается в конкретном регионе.

Строка 264 в I части заполняется семизначным кодом из приложения № 5 к Порядку заполнения налоговой декларации. Он зависит от того, как регион снизил ставку.

Строки 270–273 — сумма авансов и сумма налога.

В строке 280 — минимальный налог. Для этого от доходов за год (строка 213) рассчитывается 1%. Полученную сумму нужно платить, если она превышает сумму по строке 273.

Раздел № 3

Какие отчеты должны сдавать компании на УСН весной

Упрощенка — спецрежим, но уже давно не самый простой. Кто может работать на УСН, как перейти на этот налоговый режим, какие документы нужны, как определиться с формой «доходы» или «доходы минус расходы» для вашего бизнеса, как правильно вести учет, платить налог и сдавать отчетность, чтобы не допустить нарушений?

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