Как заполнить строку 124 декларации по УСН

В разделе 2.1.1 декларации по УСН есть строка 124 для основания пониженной ставки, установленной в регионе. Ее заполняют компании и ИП на УСН «доходы», если они применяют ставку менее 6%.

В этой строке – 19 знакомест: 7 в первой части и 12 – во второй.

Фрагмент раздела 2.1.1 декларации по УСН

В первой части для УСН «доходы» надо указывать код 3462010. Это означает «пункт 1 статьи 346.20 НК».

Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона. Для каждого реквизита – 4 клетки.

Пример

ИП на УСН «доходы» из Ленинградской области платит налог по ставке 3%. Основание – пункт 2 статьи 1-2 областного закона от 12.10.2009 № 78-оз.

Код в строке 124 будет такой: 3462010/01-200020000, где:

01-2 – это статья регионального закона;

0002 – это пункт;

0000 – это отсутствие подпункта.