Как заполнить строку 124 декларации по УСН

В этой строке – 19 знакомест: 7 в первой части и 12 – во второй.
В первой части для УСН «доходы» надо указывать код 3462010. Это означает «пункт 1 статьи 346.20 НК».
Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона. Для каждого реквизита – 4 клетки.
Пример
ИП на УСН «доходы» из Ленинградской области платит налог по ставке 3%. Основание – пункт 2 статьи 1-2 областного закона от 12.10.2009 № 78-оз.
Код в строке 124 будет такой: 3462010/01-200020000, где:
01-2 – это статья регионального закона;
0002 – это пункт;
0000 – это отсутствие подпункта.
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