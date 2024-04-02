Меняются правила работы с госзакупками: что такое цифровой контракт, кто и в какой форме должен его составлять

С 1 апреля у заказчиков на госзакупках появляются новые обязательства. Теперь после проведения тендера они должны заключать цифровой контракт в единой информационной системе.

Цифровой или структурированный контракт является калькой с традиционного бумажного образца, с той разницей, что почти все данные о заказчике и исполнителе подтягиваются в электронный документ автоматически.

Что должно быть отражено в контракте

Согласно 44-ФЗ в структурированном контракте необходимо указать:

обоснование заключения контракта,

сведения о госзаказчике, исполнителе и стоимости услуг,

основные положения контракта — задача и объект закупки,

сроки и график выполнения работ по контракту,

пункт поставки товара, выполнения работы или оказания услуг,

предписание качества товара и услуг,

источники финансирования,

установленный график выплат поставщику,

реквизиты счета заказчика и исполнителя,

документы, составленные вручную без применения ЕИС.Сюда могут быть прикреплены данные, которые система не может подтянуть автоматически. Например, смету, чертежи и т. д.

Как составить цифровой контракт

После того, как в рамках тендера был выбран поставщик, заказчик оформляет проект контракта с помощью единой информационной системы. Сервис собирает информацию из предложения заказчика и заявки участника госзакупок.

Это значительно упрощает работу заказчика, так как ЕИС заполняет автоматически практически все поля. Ему остается только отправить итоговый вариант поставщику на подпись на ЭТП. Далее контракт подписывает сам заказчик и направляет готовый документ в Реестр контрактов. После того, как контракт появится в Реестре, поставщик может приступать к работе.

Какие еще нюансы госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ нужно учитывать

Госзакупки — это дополнительный (а иногда и основной) источник заказов и заработка для бизнеса, однако участвовать в тендерах не так уж просто.

Нужно знать, где найти подходящий заказ, как составить заявку, чтобы не получить отказ, на что обратить внимание в контракте, как обеспечить выполнение контракта и т. д.

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