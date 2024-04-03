Мы выяснили, чему хотят учиться бухгалтеры.😲Результаты удивляют!

«Клерк» регулярно выпускает для вас новые обучающие курсы. Мы не берем идеи для них из воздуха и ориентируемся именно на ваши предпочтения.
Мы заглянули в нашу аналитику и были удивлены тем, какие именно курсы бухгалтеры предпочитали проходить в течение последнего года. А еще получили ценную обратную связь от наших пользователей и студентов: какими новыми знаниями и навыками мы можем их порадовать, вдохновить, помочь покорить новые вершины, уйти от рутины, а может и вовсе, кардинально сменить профессию.
Что же мы выяснили?
1. Первые в списке: управленка и налоговая оптимизация
Чаще всего бухгалтеры стремятся освоить управленческий учет. В чем тут соль? Все просто. Каждый владелец бизнеса слышал про управленку и знает, что она помогает как-то хитро контролировать деньги и планировать бюджет на будущее. Но:
учиться самому некогда;
брать заумного финдира, которого понимаешь слово через пять — страшно;
и вообще есть бухгалтер, которая «все про денежки», вот пусть и разбирается — учет, он и в Африке учет.
Если хотите в дополнение к курсам по управленке и финанализу курс как стать финансовым директором — проголосуйте в опросе.
Можете читать пост дальше и вернуться к опросу, а можете проголосовать прямо сейчас.
Какие навыки (профессию) вы бы хотели освоить? Можно выбрать сразу несколько вариантов
2. Упс… «хочу стать риелтором»
Недавно мы рассказывали, как главный бухгалтер продала годовую подписку на Клерк.Премиум, потому что ушла из профессии и стала агентом по недвижимости. Наши пользователи положили идею в «закладки» и предложили нам запустить курс для риелторов. Вам правда будет интересно пройти такой курс?
3. Специалист по кибербезопасности
Это тренд последних лет! Бухгалтеры сетуют: безрукие работники открывают все подряд, куда могут дотянуться, тыцкают куда попало, а в результате — прощай база данных, документация накрылась, работа заблокирована, да и еще и деньги мошенники вымогают.
Вот неплохо бы разобраться в этой кухне и вырасти в зарплате, а то и вовсе — перейти в новую профессию. Считаем, что идея шикарная!
4. С заботой о здоровье, досуге и в целом «для души»
А вот парочка оригинальных идей:
🔥Выгорание: как победить и вернуться в строй (для тех, кто ну очень устал). Это скорее грустно, но точно про бухгалтеров.
🍷Как запустить бизнес по виноделию. Действительно, рынок диктует новые условия. Обещаем подумать, но кажется бухгалтеру скорее бы подошел бизнес по продаже чая и кофе))
Если еще не проголосовали — обязательно вернитесь к опросу и поделитесь своим мнением. Даже если сейчас вы вообще ничему учиться не хотите, выберите то, что вас бы теоретически могло заинтересовать. Заранее спасибо, шлем вам воздушный поцелуйчик, ваша редакция 😘
Комментарии5
И курс по винопитию - тогда Клерк уже точно никто не догонит!))
🤣🤣👍
"...кажется бухгалтеру скорее бы подошел бизнес по продаже чая и кофе" и печенек) Про печеньки забыли.