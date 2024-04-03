Клерк
Обучение для бухгалтеров

Мы выяснили, чему хотят учиться бухгалтеры.😲Результаты удивляют!

Вы знаете, какие навыки хотят получить бухгалтеры? Гарантируем, вы удивитесь. Мы в шоке, честно! Поэтому решили сделать контрольный опрос.
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Мы выяснили, чему хотят учиться бухгалтеры.😲Результаты удивляют!
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

«Клерк» регулярно выпускает для вас новые обучающие курсы. Мы не берем идеи для них из воздуха и ориентируемся именно на ваши предпочтения.

Мы заглянули в нашу аналитику и были удивлены тем, какие именно курсы бухгалтеры предпочитали проходить в течение последнего года. А еще получили ценную обратную связь от наших пользователей и студентов: какими новыми знаниями и навыками мы можем их порадовать, вдохновить, помочь покорить новые вершины, уйти от рутины, а может и вовсе, кардинально сменить профессию.

Что же мы выяснили?

1. Первые в списке: управленка и налоговая оптимизация

Чаще всего бухгалтеры стремятся освоить управленческий учет. В чем тут соль? Все просто. Каждый владелец бизнеса слышал про управленку и знает, что она помогает как-то хитро контролировать деньги и планировать бюджет на будущее. Но:

  • учиться самому некогда;

  • брать заумного финдира, которого понимаешь слово через пять — страшно;

  • и вообще есть бухгалтер, которая «все про денежки», вот пусть и разбирается — учет, он и в Африке учет.

Если хотите в дополнение к курсам по управленке и финанализу курс как стать финансовым директором — проголосуйте в опросе.

Можете читать пост дальше и вернуться к опросу, а можете проголосовать прямо сейчас.

Какие навыки (профессию) вы бы хотели освоить? Можно выбрать сразу несколько вариантов

Проголосовали 6 человек

2. Упс… «хочу стать риелтором»

Недавно мы рассказывали, как главный бухгалтер продала годовую подписку на Клерк.Премиум, потому что ушла из профессии и стала агентом по недвижимости. Наши пользователи положили идею в «закладки» и предложили нам запустить курс для риелторов. Вам правда будет интересно пройти такой курс?

3. Специалист по кибербезопасности

Это тренд последних лет! Бухгалтеры сетуют: безрукие работники открывают все подряд, куда могут дотянуться, тыцкают куда попало, а в результате — прощай база данных, документация накрылась, работа заблокирована, да и еще и деньги мошенники вымогают.

Вот неплохо бы разобраться в этой кухне и вырасти в зарплате, а то и вовсе — перейти в новую профессию. Считаем, что идея шикарная!

4. С заботой о здоровье, досуге и в целом «для души»

А вот парочка оригинальных идей:

  • 🔥Выгорание: как победить и вернуться в строй (для тех, кто ну очень устал). Это скорее грустно, но точно про бухгалтеров.

  • 🍷Как запустить бизнес по виноделию. Действительно, рынок диктует новые условия. Обещаем подумать, но кажется бухгалтеру скорее бы подошел бизнес по продаже чая и кофе))

Если еще не проголосовали — обязательно вернитесь к опросу и поделитесь своим мнением. Даже если сейчас вы вообще ничему учиться не хотите, выберите то, что вас бы теоретически могло заинтересовать. Заранее спасибо, шлем вам воздушный поцелуйчик, ваша редакция 😘

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