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Налогообложение, коды ОКВЭД и автоматизация учета: все, что нужно знать бухгалтеру для работы на маркетплейсах

Вместе с экспертами ответили на пять самых популярных вопросов бухгалтеров об учете на маркетплейсах в 2024 году.
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Налогообложение, коды ОКВЭД и автоматизация учета: все, что нужно знать бухгалтеру для работы на маркетплейсах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Спросили у бухгалтеров, с какими трудностями они сталкиваются, сотрудничая с селлерами, и подготовили развернутые ответы и рекомендации от наших экспертов.

Какую форму налогообложения выбрать ИП для работы на маркетплейсе?

ИП может платить НПД или рассчитывать налоги по УСН и ОСНО.

Работать по налогу на профессиональный доход имеют право ИП без сотрудников, который ведут бизнес самостоятельно, реализуют товары собственного производства, а их доход не превышает 2,4 млн рублей в год. При этом продавать на маркетплейсе они могут только товары собственного производства, заниматься перепродажей им нельзя.

Самый оптимальный вариант для ИП — упрощенка. В 2024 году лимит по УСН: по численности сотрудников — не более 130, годовая выручка — не более 265,8 млн рублей.

Чтобы определиться, какой вариант — УСН 6% или УСН 15% выбрать, нужно обратить внимание на возможность подтверждать свои расходы и на то, сколько их вообще будет.

Если у вас не будет подтверждающих документов на покупку (кстати, без них вы не сможете и продавать на маркетплейсе) или расходов будет мало (менее 60% от доходов), то ваш вариант — УСН 6% «доходы».

Если у вас будут высокие расходы (составят более 60% от доходов) и их можно подтвердить, то выбирайте УСН 15% «доходы минус расходы».

Какие коды ОКВЭД подходят для торговли на маркетплейсах

В качестве основного кода ОКВЭД для торговли на маркетплейсах используют:

  • 47.91.2 «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».

Дополнительные ОКВЭД используют исходя из особенностей бизнеса.

Если торговля будет только онлайн с доставкой сторонними компаниями, подойдут коды:

  • 47.99.1 «Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой»;

  • 62.09 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий».

Если будет доставка собственными курьерами:

  • 53.20.31 «Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта».

Если будут розничные магазины и пункты самовывоза:

  • 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

Также можно выбрать коды, соответствующие специфике товара. Например:

  • 47.54 «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах»;

  • 47.71 «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах»;

  • 47.72 «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах» и т. д.

Какие документы необходимо предоставить маркетплейсу, чтобы начать торговать на площадке

Документы на компанию (ИП)

Маркетплейсы не требуют большого количества документов, поскольку самостоятельно проверяют будущих поставщиков через сервисы ФНС. Достаточно загрузить в личный кабинет:

  • скан-копию паспорта руководителя компании или ИП;

  • выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Договор

До запуска продаж нужно принять оферту маркетплейса — поставить галочку и подтвердить согласие.

Документы на товар

К ним относятся:

  • сертификаты качества;

  • документы на бренд: свидетельство о регистрации товарного знака, разрешение на продажу товара от правообладателя (лицензионный договор, договор на дистрибуцию, письмо-разрешение). Разрешение не нужно, если бренд или товар можно ввозить по параллельному импорту или иностранный бренд не зарегистрировал товарный знак в России.

  • документы о безопасности товаров: декларация соответствия или сертификат соответствия либо отказное письмо.

Не забывайте, что на товарах, которые подлежат обязательной маркировке, должны быть проставлены коды Data Matrix.

Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации?

Баллы — это компенсация Ozon за продажу вашего товара по цене ниже той, которую установили вы сами. Маркетплейс может предлагать клиентам дополнительную скидку, которая пройдет за ваш счет и от вашего лица. Разницу между суммой продажи и вашей ценой Ozon вернет вам баллами, которые можно списать для оплаты услуг площадки. 

Для простоты понимания заменим баллы деньгами. Это значит, что в документации будет представлена итоговая стоимость услуг маркетплейса в рублях уже после списания баллов, а в отчете о реализации — сумма с учетом скидки. 

Таким образом, баллы, начисленные и потраченные в отчетном периоде не нужно указывать в бухучете и налоговой декларации. 

Какую программу выбрать для ведения учета операций на маркетплейсе?

Для крупных компаний, у которых есть штатный бухгалтер, подойдет — надежное классическое решение.

Если речь идет об обслуживании малого бизнеса или ИП, то наиболее удобный вариант — это многофункциональные онлайн-сервисы для ведения бухгалтерии, которые заточены под маркетплейсы. Они учитывают особенности таких продаж, легко интегрируются и сводят к минимуму риск допустить ошибку при расчете.

Подобные решения есть у компаний, оказывающих услуги онлайн-бухгшатерии и крупных банков. Например, у Модульбанка, Тинькофф, Моего дела, Контур и других.

Также есть сервисы. позволяющие упростить работу по продажам, их аналитике, работе с онлайн-кассами, такие как Мой склад.

Больше практических советов и рекомендаций по работе на маркетплейсах вы получите на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С».

Вам потребуется всего месяц, чтобы вникнуть в специфику работы на площадках, научиться грамотно вести учет, составлять первичку, рассчитывать и уплачивать налоги. 

Онлайн-курс подойдет не только профессионалам, но и самим продавцам. Вам не нужно подтверждать свое базовое образование — учиться можно без диплома бухгалтера и дополнительных документов.

Что в программе

Курс мы составляли вместе с опытными экспертами по работе с онлайн-площадками, среди которых практикующий бухгалтер для селлеров Татьяна Пашинник и эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитики и финансам в маркетплейсах Екатерина Ярушкина.

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