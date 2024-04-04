Как бухгалтеры применяют управленческий учет в работе: опыт выпускниц «Клерка»

Выпускницы «Клерка» рассказали, как им помогают навыки управленческого учета и назвали 3 причины, зачем бухгалтеру эти знания.

Управленческий учет — это инструмент, который помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов. Он позволяет не только оценить текущее финансовое положение, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее.

Результаты управленческого учета необходимы для развития любого бизнеса. Поэтому бухгалтер, который готов взять на себя эту обязанность, становится особенно ценным кадром и может претендовать на зарплату от 150 тыс. рублей в месяц.

Узнали реальные истории выпускниц курса по управленческому учету «Клерка» — как они применяют новые знания и какие преимущества они им дают.

Обучение помогло стать увереннее в новой должности

Слушательница нашего курса рассказала, что как только получила повышение и стала финансовым директором столкнулась с рядом задач по управленке, к которым новичкам нужно подготовиться заранее.

«Я увидела, как правильно построить бюджет, как настроить аналитику доходов и расходов и составить управленческую отчетность. Параллельно с обучением еще и все это настроила у себя в компании и провела анализ финансового состояния», — Екатерина Мазолева, выпускница Центра обучения «Клерка».

Если вы хотите дорасти до финансового директора, то знания упрощенки лучше прокачать заранее, чтобы руководитель увидел ваши компетенции и сам предложил повышение.

Новая квалификация помогла справиться с выгоранием

Проработав более 15 лет на должности главного бухгалтера, слушательница курса «Клерка» почувствовала профессиональное выгорание. Чтобы справиться с этим непростым состоянием, она пришла на курс повышения квалификации по управленке. Обучение помогло не только выйти из психологического переутомления, но и стать более привлекательным кадром.

«Сейчас делается упор на то что, главные бухгалтеры должны разбираться в экономической ситуации на предприятии и не только «учитывать», но и выявлять зоны риска и определять пути сокращения издержек», — Екатерина Абрашкина.

Актуальные знания помогли добиться успеха на аутсорсе

Знаний не бывает много. Наша выпускница рассказала, что уже много лет работает главным бухгалтером — сначала в фирме, сейчас на аутсорсе и теперь особенно прочувствовала, насколько знание упрощенки нужно бухгалтеру.

«… Понимания, как на основе отчетности принимать обоснованные и эффективные решения, планировать, мне очень не хватало. Мы — бухгалтеры всегда немного в прошлом живем», — Татьяна Тарасова.

Если вы хотите работать на себя и делать это успешно, то вам необходимо освоить управленческий учет. Он поможет не только оказывать дополнительные бухгалтерские услуги и зарабатывать больше, но и планировать собственный бюджет как самостоятельного профессионала.

Как получить максимум пользы из знания управленческого учета

Постройте успешную карьеру в организации — вырастите от бухгалтера до главбуха и финансового директора или станьте востребованным специалистом на аутсорсе с навыками ведения управленческого учета.

Все нюансы работы с управленкой вы разберете на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Курс мы составляли вместе с практиками, которые используют профессиональные программы ежедневно — с экспертом по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовым директором ООО «РВТ-СПб» Екатериной Ярушкиной, а также со специалистом по управленческому учету и бюджетированию, основателем и генеральным директором компании «Бизан» Дмитрием Колесниковым.

В программе 56 уроков, 12 письменных работ и 23 теста, весь этот массив знаний вы будете изучать в комфортном темпе, в удобное для вас время.

Все вопросы, которые появятся у вас в процессе обучения, вы сможете задать в чате или разобрать на онлайн-встрече с преподавателем.

Сейчас купить курс можно за 7 300 рублей вместо 24 200 рублей!

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Вы научитесь

Внутри курса

Максимально практичный и понятный материал: видео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания.

Живое общение с преподавателем: отвечаем на любые вопросы в чате Телеграм и на онлайн-встречах. Без ответа не останетесь, разберем даже ваши рабочие ситуации.

После обучения вы получите

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ.