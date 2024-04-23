☝️Готовы к сдачи отчетности за I квартал? Напоминаем, как правильно заполнить форму 6-НДФЛ

До 25 апреля нужно сдать 6-НДФЛ за I квартал 2024 года. Бланк расчета и правила его заполнения изменились, рассказываем, как заполнить отчет, чтобы сдать все с первого раза — без проблем и штрафов.

С 1 квартала 2024 года налоговые агенты обязаны предоставлять расчет 6-НДФЛ на новом бланке, который утвержден приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.

Необходимость в новой форме расчета вызвана изменениями в порядке уплаты налога на доходы физических лиц, а именно с 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять удержанный НДФЛ в бюджет дважды в месяц:

не позднее 28 числа текущего месяца — в отношении доходов, выплаченных в период с 1 по 22 число;

не позднее 5 числа следующего месяца — в отношении доходов, выплаченных в период с 23 по 31 число.

Эти изменения и отражены в 6-НДФЛ образца 2024 года: расчет содержит поля для внесения сумм налога по шести срокам перечисления. Также приказ ЕД-7-11/1@ скорректировал наименования разделов и строк.

Главные изменения по форме 6-НДФЛ

В строке 020 раздела 1 отражается сумма налога, подлежащая перечислению не за отчетный квартал, а нарастающим итогом с начала года.

То есть, в отчете за 1 квартал строка 020 – это сумма строк 021 – 026, а в отчете за полугодие – сумма строк 021 – 026 и строки 020 из отчета за 1 квартал.

В разделе 2 изменились номера строк. Нет отдельно выделенных сумм дивидендов, доходов по договорам ГПХ. Выделяются только суммы доходов высококвалифицированных специалистов, их количество и сумма налога, исчисленная с их доходов.

ВКС – это иностранный специалист, поставленный на учет в подразделении ГУВД, для которого также определен законом уровень заработной платы. Поэтому, если среди работников таких специалистов нет, то строки 111, 121 и 141 всегда должны быть равны 0.

Добавили строки 131 (налоговая база) и 156 (налог, уплаченный в иностранном государстве) в Раздел 2.

Отчет за 1 квартал 2024 года нужно сдавать в ИФНС по месту нахождения компании / месту проживания предпринимателя для ИП не позднее 25 апреля.

В бумажном виде могут отчитываться налоговые агенты, которые выплатили доходы не более 10 физлицам с начала года. Если получателей больше, то расчет 6-НДФЛ подается только электронно.

Состав 6-НДФЛ

Новый бланк включает:

«Титульный лист».

Раздел 1 «Сведения об обязательствах налогового агента».

Раздел 2 «Расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ».

В состав годового отчета необходимо добавить справку о доходах и суммах налога физического лица. Также расчет 6‑НДФЛ вместе со справками о доходах сдается при закрытии бизнеса в рамках финальной отчетности.

Титульный лист

Важные нюансы в заполнении титульного листа обновленной формы 6-НДФЛ:

На каждой странице формы, в том числе, на титульном листе, необходимо указать ИНН (для ИП и организаций) и КПП (только для организаций).

«Номер корректировки» — внесите «0--» для первичного отчета, «1--», «2--» и т.д. если сдаете уточненку.

«Отчетный период (код)» — код для 1 квартала «21» (приложение № 1 к Порядку), «Календарный год» — «2024».

«Представляется в налоговый орган (код)» — код инспекции, в которую сдается 6-НДФЛ.

«По месту нахождения (учета)» — код из приложения № 2 к Порядку (например, «120» — по месту жительства ИП, «214» — по месту нахождения юрлица).

«Налоговый агент» — укажите название организации, которое совпадает с наименованием в учредительных документах, или ФИО предпринимателя.

Строки о реорганизации (ликвидации), закрытии обособленного подразделения указывают компании (при необходимости).

«Код по ОКТМО» — восьми- или одиннадцатизначная кодировка муниципального образования по месту нахождения / жительства (по «Классификатору территорий муниципальных образований» ОК 033-2013).

«Номер контактного телефона» — не забудьте уточнить код города.

Укажите количество страниц, на которых составлен расчет, а также число листов документа, который подтверждает полномочия доверенного представителя, если форму подписывает и сдает не сам налоговый агент.

Раздел 1

В этот раздел нужно включить НДФЛ, который вы удержали и обязаны перечислить за период с 1 января по 31 марта 2024 года, а также налог, возвращенный с начала года.

Информацию по НДФЛ, который был удержан и возвращен, необходимо разбить на 6 сроков уплаты.

Что нужно указать

в строке 020 — общий НДФЛ по всем физлицам, который необходимо уплатить за период с января по март.

в строках 021 – 026 — налог, разделенный на 6 выплат за I квартал. Например, в строку 021 вставьте данные с 1 января по 22 января со сроком уплаты 29 января (с учетом выходных), а в строке 026 — отразите промежуток с 23 по 31 марта со сроком уплаты 5 апреля.

в строке 030 — НДФЛ, возвращенный физлицам в I квартале.

в строках 031 – 036 — налог, который вы вернули, также разделите на 6 временных промежутков.

Обратите внимание, что в строках 020 и 030 сумму налога, подлежащую перечислению и возвращенную, теперь нужно указывать нарастающим итогом с начала года.

Раздел 2

В этом разделе необходимо указать расчет сумм НДФЛ с начала 2024 года. В случае когда для налогообложения доходов физлиц использовались разные ставки, на каждую из них нужно заполнить отдельный Раздел 2.

Как заполнить каждую строку раздела:

стр. 100 — ставка НДФЛ, по которой облагался доход

стр. 105 — соответствующий КБК по НДФЛ

стр. 110 — количество физлиц, которые получали доход

стр. 111 — выделяем число ВКС, получавших облагаемые доходы по трудовым и ГПХ договорам

стр. 120 — реально выплаченный физлицам доход с начала года (не просто начисления)

стр. 121 — из стр. 120 выделяем доход ВКС, полученный по трудовым и ГПХ договорам

стр. 130 — сумма налоговых вычетов и расходов, уменьшающих доходы физлиц

стр. 131 — налоговая база по всем физлицам с начала года (стр. 120–стр. 130)

стр. 140 — рассчитанная сумма налога ((стр. 120–стр. 130) х стр. 100)

стр. 141 — определяем налог с доходов ВКС из стр. 140

стр. 150 — фиксированные авансовые платежи, уменьшающие налог (по иностранцам);

стр. 155 — налог на прибыль по дивидендам, который был получен фирмой и учтен при исчислении НДФЛ учредителя этой организации (согласно п. 3.1 ст. 214 НК);

стр. 156 — налог с дивидендов от иностранных источников, уплаченный за границей (должно быть соглашение с государством, где проживает работник, чтобы не было двойного налогообложения)

стр. 160 — удержанный с начала года НДФЛ

строки 161—166 — в том числе суммы, удержанные за последний квартал в разбивке по периодам удержания

стр. 170 — НДФЛ, который агент не смог удержать

стр. 180 — налог, удержанный агентом излишне, включая сумму переплаты в связи с изменением налогового статуса физлица (резидент / нерезидент)

стр. 190 — налог, который агент вернул физлицам (согласно ст. 231 НК)

стр. 191—196 — разбивка сумм возврата НДФЛ за последний квартал в зависимости от периода выплаты (из стр. 190).

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