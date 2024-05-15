📕 💪 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей!

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей. Это самые нужные для бухгалтера онлайн-курсы: они помогут освоить новые навыки, актуализировать знания к лету, освоить новую нишу, чтобы вырасти в карьере и увеличить доход.

Длинные выходные — это здорово, но и от ничегонеделания можно устать. Чтобы вы точно не заскучали, мы запускаем новую акцию!

Проводите длинные выходные с двойной пользой — отвлекитесь от рутинных задач и начните изучать что-то новое.

Научитесь вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить сделки по ВЭД, вести компании на УСН, получите базовые знания в бухгалтерии и сделайте шаг навстречу новой профессии.

До 6 мая вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей!

За месяц обучения по 1-2 часа в день вы получите все необходимые навыки. В программе курсов:

уроки с видео и конспектами ;

полезные материалы: инструкции, шаблоны для скачивания;

тесты для закрепления знаний и самопроверки.

Маркетплейсы — это перспективное направления для бизнеса. Даже небольшие частные производства, ИП начинают торговать на интернет-площадках. Далеко не все штатные бухгалтеры могут взять на себя работу с маркетплейсами без подготовки. Это будет долго и методом проб, ошибок и финансовых потерь.

Повышайте квалификацию на этом участке — возьмите на себя новые задачи и получайте доплату.

Для предпринимателей курс — возможность научиться самостоятельно вести учет на маркетплейсах, делать это быстро, легко проводить любые операции в 1С и сервисах онлайн-бухгалтерии.

Цена: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

Если вы хотите сделать такой рывок в карьере, то одного учета маловато, нужно получить специализированные знания.

На курсе вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами. Эти навыки помогут вам проводить анализ и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Чтобы вести учет ВЭД, нужно разбираться в тонкостях таможенного и валютного законодательства своей страны и страны, где проживает контрагент, правильно готовить и сдавать вовремя документацию для банка, иначе счет просто заморозят.

Важно, что для каждого направления — Европа, СНГ, ЕАЭС, Китай, Индия и др. существуют свои нюансы при расчете НДС, уплате таможенных платежей в ФТС. Поэтому работать с международными компаниями сложно, но интересно и престижно.

На курсе вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д., получите необходимые навыки, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно! После того, как вы пройдете курс, вы уже сможете начинать свой карьерный путь, например, с младшего специалиста, постепенно поднимаясь в должности.

На курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Кроме этого, в программе обучения много практических занятий, потому что за месяц вы должны не просто узнать, чем занимается бухгалтер, но на реальных задачах отработать все необходимые навыки: настраивать и вести учет в бухгалтерских программах, работать с таблицами, заполнять отчетность и т. д.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Несмотря на то, что упрощенка освобождает ИП и организации от ряда отчетов, с ней, конечно, легче сдавать декларацию, вести учет. Однако здесь тоже есть много нюансов, и если полениться и не разобраться в них, то можно потерять этот статус.

Чтобы упрощенка, действительно, оставалась простой, надо научиться по ней работать и использовать преимущества, которые вам положены.

На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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