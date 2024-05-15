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Клерк
Обучение для бухгалтеров

📕 💪 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей!

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей. Это самые нужные для бухгалтера онлайн-курсы: они помогут освоить новые навыки, актуализировать знания к лету, освоить новую нишу, чтобы вырасти в карьере и увеличить доход.
📕 💪 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей!

Длинные выходные — это здорово, но и от ничегонеделания можно устать. Чтобы вы точно не заскучали, мы запускаем новую акцию!

Проводите длинные выходные с двойной пользой — отвлекитесь от рутинных задач и начните изучать что-то новое.

Научитесь вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить сделки по ВЭД, вести компании на УСН, получите базовые знания в бухгалтерии и сделайте шаг навстречу новой профессии.

До 6 мая вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей!

За месяц обучения по 1-2 часа в день вы получите все необходимые навыки. В программе курсов:

  • уроки с видео и конспектами ;

  • полезные материалы: инструкции, шаблоны для скачивания;

  • тесты для закрепления знаний и самопроверки.

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Маркетплейсы — это перспективное направления для бизнеса. Даже небольшие частные производства, ИП начинают торговать на интернет-площадках. Далеко не все штатные бухгалтеры могут взять на себя работу с маркетплейсами без подготовки. Это будет долго и методом проб, ошибок и финансовых потерь.

Повышайте квалификацию на этом участке — возьмите на себя новые задачи и получайте доплату.

Для предпринимателей курс — возможность научиться самостоятельно вести учет на маркетплейсах, делать это быстро, легко проводить любые операции в 1С и сервисах онлайн-бухгалтерии. 

Цена: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

Если вы хотите сделать такой рывок в карьере, то одного учета маловато, нужно получить специализированные знания. 

На курсе вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами. Эти навыки помогут вам проводить анализ и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Чтобы вести учет ВЭД, нужно разбираться в тонкостях таможенного и валютного законодательства своей страны и страны, где проживает контрагент, правильно готовить и сдавать вовремя документацию для банка, иначе счет просто заморозят.

Важно, что для каждого направления — Европа, СНГ, ЕАЭС, Китай, Индия и др. существуют свои нюансы при расчете НДС, уплате таможенных платежей в ФТС. Поэтому работать с международными компаниями сложно, но интересно и престижно. 

На курсе вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д., получите необходимые навыки, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Стать профессионалом за месяц невозможно, но освоить базовые знания, получить практические инструменты для работы — можно! После того, как вы пройдете курс, вы уже сможете начинать свой карьерный путь, например, с младшего специалиста, постепенно поднимаясь в должности.   

На курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Кроме этого, в программе обучения много практических занятий, потому что за месяц вы должны не просто узнать, чем занимается бухгалтер, но на реальных задачах отработать все необходимые навыки: настраивать и вести учет в бухгалтерских программах, работать с таблицами, заполнять отчетность и т. д. 

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Несмотря на то, что упрощенка освобождает ИП и организации от ряда отчетов, с ней, конечно, легче сдавать декларацию, вести учет. Однако здесь тоже есть много нюансов, и если полениться и не разобраться в них, то можно потерять этот статус.

Чтобы упрощенка, действительно, оставалась простой, надо научиться по ней работать и использовать преимущества, которые вам положены.

На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Что делать бухгалтеру, если шеф просит составить финмодель бизнеса?

Сколько денег компания заработает в ближайшие два года? Захотят ли инвесторы вкладываться в ваш проект, а банки — выдавать кредиты? На эти вопросы ответит финансовая модель. А сможет ли бухгалтер ответить директору на эти вопросы?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Стандартный вычет

Для двойного вычета по НДФЛ матери-одиночке нужна справка формы №25

Единственному родителю стандартный налоговый вычет предоставляют в двойном размере: 1 400 х 2 = 2 800 руб. Вычет действует до месяца, когда доход достигнет 350 тыс. рублей.

УК РФ

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Чтобы исправить сумму в первоначальном уведомлении по ЕНП, надо сдать новое уведомление с правильной суммой. Но для корректировки УСН налоговики хотят отрицательное уведомление за 1 квартал.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

📕 💪 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся»! Самые нужные курсы по 3 690 рублей!

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей. Это самые нужные для бухгалтера онлайн-курсы: они помогут освоить новые навыки, актуализировать знания к лету, освоить новую нишу, чтобы вырасти в карьере и увеличить доход.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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ИП-военные пенсионеры из новых регионов могут платить только часть фиксированных взносов

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Алексей Иванов
Бухгалтеры

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Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен доходам, расходам и финансовым результатам.

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 3
3
Зарплата

📈 В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 000 руб. З/п выше не станут, цены повысятся, надо снижать НДФЛ и взносы — пишут у нас в ВК

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Расходы по налогу на прибыль

Как учитывать товары при переходе с УСН на ОСНО

Если компания купила товар будучи на УСН, а потом перешла на ОСНО и продала этот товар, то в расходы он пойдет в момент продажи.

Иван Шестак
Управленческий учет

Кейс. Как руководителю избавиться от хаоса в финансах компании и начать уходить на выходные

Автоматизация управленческого учёта может не просто освободить рабочее время для более серьёзных задач, но и помочь руководителю отправиться в отпуск. Как? Рассказываем в кейсе.

Кейс. Как руководителю избавиться от хаоса в финансах компании и начать уходить на выходные
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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Продолжаем собирать мемы от великих художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДС

Предоплата за будущий экспорт не облагается НДС

При экспорте товаров ставка НДС 0%, а с предоплаты за эти товары платить НДС не надо. Даже если товаров еще нет – они в процессе производства.

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Зарплата

🤝 По рукам! Как рассчитываться с работником при сдельной оплате труда

Разбираем, каким компаниям подходит сдельная оплата труда, как оформить такие отношения с сотрудником и какой способ расчета выбрать — премиальный, косвенный и т. д.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Дарья Дейн
Бюджетирование

Расчет бюджета Яндекс Директ

Насущный вопрос любого рекламодателя — как рассчитать бюджет в Яндекс Директ? Да так, чтобы не переплатить, а получить оптимальный результат. Давайте разбираться, как правильно рассчитать бюджет в Яндекс Директ.

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Выездные налоговые проверки

Средний чек выездной налоговой проверки вырос до 70-100 млн. руб

Выездной налоговой проверки боится любой бизнесмен и не зря.

Средний чек выездной налоговой проверки вырос до 70-100 млн. руб
5
Налог на прибыль

В НК нет предельного срока простоя для целей начисления амортизации

Минфин разъяснил исчисление для целей налогообложения прибыли амортизации по объектам амортизируемого имущества в период их временного простоя.

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Внесли изменения в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации».

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Налоговики требуют объяснений относительно того, что в сданных формах отчетности отражен средний заработок ниже МРОТ или среднего по отрасли. Если налоговики видят расхождения в отчетах, то немедленно предполагают, что база по НДФЛ занижена. Можно ли им доказать, что на то были объективные причины?

Как ответить на требование от ФНС по низкой зарплате