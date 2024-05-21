Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы вести учет на ОСНО без ошибок — коллекция курсов «Супер-ОСНО» за 7 490 рублей!

В коллекцию онлайн-курсов мы включили самые сложные темы, с которыми сталкивается бухгалтер при работе на общей системе налогообложения — отчетность по актуальным правилам, расчет НДС, учет в 1С, составление декларации, налог на прибыль и т. д. Учитесь с выгодой! Купите коллекцию из трех курсов за 7 490 рублей!

Мы учли все сложности работы на ОСНО и составили коллекцию онлайн-курсов «Супер-ОСНО», которые помогут вам в последних изменениях в отчетности и расчете налогов, вы сможете изучить основные придирки налоговиков к НДС и другим налогам в 2024 году, чтобы вести учет без ошибок и штрафов.

Что такое «коллекции»

Коллекции — это подборки обучающих материалов на самые важные для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей темы.

Теперь вы можете купить одну коллекцию, в которой будут собраны лучшие материалы по конкретному участку. Там вы сможете найти вебинары, онлайн-курсы, инструкции, чтобы разобраться во всех деталях выбранной темы.

Учиться с коллекциями — выгоднее! Вы в разы экономите затраты на обучение, потому что приобретать вебинары и онлайн-курсы отдельно значительно дороже, а также можете быть абсолютно уверены, что в коллекции входят только лучшие обучающие материалы из обширного каталога Центра обучения «Клерка».

Как проходит обучение

1. Оплачиваете обучение

Сразу после оплаты вы получите доступ ко всем онлайн-курсам и сможете приступить к занятиям.

2. Смотрите видеоуроки

Вы проходите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

3. Проходите тестирование

Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.

4. Получаете сертификат за каждый курс

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

При покупке коллекции вы получаете общий доступ ко всем материалам на полгода!

Прокачайте весь спектр навыков по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухотчетности на ОСНО!

В коллекцию входит 3 онлайн-курса, и сейчас коллекция стоит 7 490 рублей.

1. Курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» (цена: 4 900 рублей). Вы научитесь составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ и страховым взносам, будете разбираться во всех изменениях законодательства в учете и налогах.

2. Курс «НДС: расчет, декларация, 1С» (цена: 4 900 рублей). На курсе вы разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и в составлении декларации в 1С. Начинающим бухгалтерам онлайн-курс поможет освоить базовые принципы работы с НДС, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и исключить любые ошибки.

3. Курс «Расходы в налоговом учете: типичные ошибки в налоге на прибыль» (цена: 5 450 рублей). Вместе с экспертом, кандидатом экономических наук Верой Сокуренко, вы разберете ошибки:

связанные с занижением налоговой базы;

связанные с учетом основных средств и арендованного имущества;

в учете кадровых расходов;

в признании прочих и внереализационных расходов.

Стоимость курсов в коллекции стартует от 4 900 рублей, а стоимость коллекции из трех курсов составляет 7 490 рублей!

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