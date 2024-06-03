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Премии

Что нужно знать о премиях бухгалтерам по зарплате в 2024 году

Кто устанавливает порядок начисления премии, можно ли заменить премией индексацию, вправе ли работодатель уменьшать премии и другие важные вопросы для бухгалтера по зарплате читайте в обзоре.
Что нужно знать о премиях бухгалтерам по зарплате в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто устанавливает порядок начисления премии

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимает работодатель.

В них прописывают:

  • размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;

  • системы доплат и надбавок стимулирующего характера;

  • системы премирования.

Если коммерческая организация вводит в систему оплаты труда ту или иную выплату (премию), она самостоятельно устанавливает порядок ее начисления, условия определения права на данную выплату и ее размер.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 13.05.2024 № 14-1/ООГ-2877.

Может ли премия быть больше оклада

Система оплаты труда, включая доплаты и премии, устанавливается локальным нормативным актом работодателя.

При этом премирование – это один из видов поощрения работников, которые добросовестно исполняют трудовые обязанности.

Виды премий, их размер, показатели премирования, основания и пределы лишения или снижения размера премии могут быть определены положениями о премировании.

В ТК порядок выплаты премий, в частности, их минимальный и максимальный размеры, не установлен и определяется локальными актами работодателя.

При этом размер премии может быть любым, в том числе и превышать размер оклада работника.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 02.08.2023 № ПГ/16031-6-1.

Как нельзя уменьшать размер премий

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

Работодатель имеет право не начислить сотрудники премию, если она не относится к обязательными выплатам, указанным в трудовом договоре.

Например, в соглашении может быть прописано, что зарплата состоит из должностного оклада, а работодатель «имеет право поощрять работника за эффективный труд». В таком случае премия будет начислена в соответствии с положением о премировании по решению руководителя.

Система начисления и невыплаты премий регулируется на уровне локальных нормативных актов. В них может быть сказано, что наличие опозданий на работу исключает выплату премии целиком или выплата будет начислена, но с пониженным коэффициентом.

Если премия входит в состав зарплаты, то ее размер уменьшать нельзя. Об этом сказано в постановлении Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П, который признал вторую часть ст. 135 ТК не соответствующей основному закону страны.

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Что нужно знать о премиях бухгалтерам по зарплате в 2024 году

Кто устанавливает порядок начисления премии, можно ли заменить премией индексацию, вправе ли работодатель уменьшать премии и другие важные вопросы для бухгалтера по зарплате читайте в обзоре.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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