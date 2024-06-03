Изменения по УСН: НДС и новые лимиты

К каким переменам ИП и организациям на УСН надо приготовиться в 2024-2025 гг.

Упрощенцы будут платить НДС

Сейчас бизнес на УСН не является плательщиком НДС. Но с 2025 года ситуация изменится. Минфин подготовил поправки в НК.

При доходах свыше 60 млн рублей на УСН надо будет платить НДС и отказаться от повышенных ставок в размере:

8% — если объект налогообложения доходы;

20% — доходы минус расходы.

У бизнеса будет выбор: либо общий режим — 20% НДС (10% по некоторым товарам) со всеми вычетами;

либо 5% НДС — без права на вычеты (для доходов меньше 250 млн рублей) и 7% НДС (для доходов до 450 млн).

Решить, какой режим использовать, предприниматели смогут самостоятельно. Сейчас 96,8% ИП на УСН получают выручку до 60 млн. Это значит, что пересмотр налоговой системы не затронет большинство налогоплательщиков.

Как изменится лимит по УСН

Порог для применения УСН поднимут до 450 млн рублей. Малому бизнесу нужно готовится к увеличению затрат на администрирование налога, предупреждают эксперты.

Чтобы бизнесу было выгодно работать в белую и не применять схемы искусственного дробления, Минфин повысит лимиты по УСН.

Минфин собирается увеличить лимиты для применения УСН: по доходам — до 450 млн рублей (на 2024 г. планка около 265 млн руб.);

по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас — 150 млн).

В России лимиты для применения УСН выше, чем в других странах. Например, в Евросоюзе размер выручки для освобождения от НДС не должен быть выше 8,5 млн рублей, в Германии — 2,2 млн, в Бельгии — 2,5 млн, в Венгрии — 3 млн.

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