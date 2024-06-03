₽ Заказать рекламу
Клерк
УСН

Изменения по УСН: НДС и новые лимиты

К каким переменам ИП и организациям на УСН надо приготовиться в 2024-2025 гг.
Изменения по УСН: НДС и новые лимиты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Упрощенцы будут платить НДС

Сейчас бизнес на УСН не является плательщиком НДС. Но с 2025 года ситуация изменится. Минфин подготовил поправки в НК.

При доходах свыше 60 млн рублей на УСН надо будет платить НДС и отказаться от повышенных ставок в размере:

8% — если объект налогообложения доходы;

20% — доходы минус расходы.

У бизнеса будет выбор:

  • либо общий режим — 20% НДС (10% по некоторым товарам) со всеми вычетами;

  • либо 5% НДС — без права на вычеты (для доходов меньше 250 млн рублей) и 7% НДС (для доходов до 450 млн).

Решить, какой режим использовать, предприниматели смогут самостоятельно. Сейчас 96,8% ИП на УСН получают выручку до 60 млн. Это значит, что пересмотр налоговой системы не затронет большинство налогоплательщиков.

Как изменится лимит по УСН

Порог для применения УСН поднимут до 450 млн рублей. Малому бизнесу нужно готовится к увеличению затрат на администрирование налога, предупреждают эксперты.

Чтобы бизнесу было выгодно работать в белую и не применять схемы искусственного дробления, Минфин повысит лимиты по УСН.

Минфин собирается увеличить лимиты для применения УСН:

  • по доходам — до 450 млн рублей (на 2024 г. планка около 265 млн руб.);

  • по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас — 150 млн).

В России лимиты для применения УСН выше, чем в других странах. Например, в Евросоюзе размер выручки для освобождения от НДС не должен быть выше 8,5 млн рублей, в Германии — 2,2 млн, в Бельгии — 2,5 млн, в Венгрии — 3 млн.

Вести учет на УСН становится все сложнее, регулярно вводятся новые нормы и поправки в законы, чтобы не слететь с упрощенки надо быстро ориентироваться в изменениях. Станьте профи по УСН на нашем курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом. За 4 месяца вы пройдете путь от основ до практического ведения учета в 1С:Предприятие 8.3.

Вы научитесь вести налоговый учет по УСН, работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Подробно разберем, как правильно учитывать доходы и расходы, считать зарплаты сотрудникам, формировать отчетность, работать с исполнителями по ГПХ.

Новый поток стартует 1 июня — записывайтесь!

В программе курса вас ждут записи лекций, а также онлайн-встречи, на которых вы вместе с преподавателем будете разбирать сложные вопросы и готовиться к итоговой аттестации.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы персональному куратору в закрытом чате.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком. Отточите практические навыки на реальных рабочих задачах бухгалтера на УСН. Получите обратную связь от преподавателя и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз. Если какие-то задания вам даются сложно, то наш куратор всегда поможет вам разобраться в теме, чтобы вы не задерживались на одном тесте надолго.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене 7 600 рублей вместо 28 600 рублей.

Старт нового потока — 1 июня, присоединиться можно до 3 июня. Успейте записаться!

Записаться

Воспользуйтесь акцией — начните учиться прямо сейчас!

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
9

Начать дискуссию

Валюта

Стартовал сезон скупки долларов

Интерес к валюте вырос в преддверии сезона отпусков, на спрос также повлияло укрепление рубля.

3

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»

Это второй сезон проекта «ТоТ еще разговор». Хочется говорить с предпринимателями об их бизнесе. Мы пригласили краснодарского предпринимателя Ивана Никитенко.

Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»
2
Банки

Доля просроченных микрозаймов сократилась до 32%

80% клиентов МФО получают займы дистанционно.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
УСН

Изменения по УСН: НДС и новые лимиты

К каким переменам ИП и организациям на УСН надо приготовиться в 2024-2025 гг.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Зарплата

Большинство компаний МСП повысили зарплаты: каким именно специалистам

В основном бизнес повысил оклады линейным специалистам и руководителям отделов. Доходы выросли, в том числе и у бухгалтеров.

Налоги, взносы, пошлины

При назначении налоговых выплат буду учитывать детей до 23 лет

Семьи могут претендовать на налоговые вычеты, если дети до 23 лет получают очное образование.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Отпускные

Топ-4 трудностей с отпусками: с чем столкнулись бухгалтеры в 2024 году

Собрали ответы Роструда на частые вопросы об отпусках без сохранения зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Общество

В поездах можно перевозить животных без их владельцев

Оформить документы и забронировать билет владельцы питомцев смогут на сайте РЖД, в информации нужно указать особенности ухода за домашним животным.

Владимир Бельковец
Налоговые изменения 2025

Какой будет налоговая система с 2025 года: реальность и предложения экспертов

30 мая 2024 года в рамках Ильинского клуба предпринимателей при ТПП прошли общественные обсуждения налоговых реформ и изменений в НК, в том числе предложенных Минфином с 2025 года.

Какой будет налоговая система с 2025 года: реальность и предложения экспертов
НДС

Медицинские товары облагаются НДС 10%, если на них есть регудостоверение

По медицинским изделиям может быть ставка НДС 10%, если они входят в перечень, не быть вообще НДС, если они входят в другой перечень или НДС 20%, если ни в один перечень этот товар не входит.

Sermone_res_resolvuntur
Бухгалтерские программы

Теперь рассчитывать дни станет проще, на «Клерке» появился удобный калькулятор

Калькулятор дат поможет быстро найти ответ на вопрос «сколько дней между датами». Если вам нужно быстро что-то рассчитать, воспользуйтесь бесплатным калькулятором на Клерке». Задайте начальную дату, конечную дату — и получите результат.

Теперь рассчитывать дни станет проще, на «Клерке» появился удобный калькулятор
1
Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
9

Разборы законов

1 307
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с УСН

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО

При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО
Консоль.Про
Самозанятые

Как сократить издержки и снизить риски сотрудничества с внештатными исполнителями

С помощью самозанятых бизнес может быстро найти исполнителей для решения срочных, разовых, узкоспециализированных или проектных задач. Но такое сотрудничество несет некоторые риски — снизить их помогает платформа Консоль.Про.

Как сократить издержки и снизить риски сотрудничества с внештатными исполнителями
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в России начнут делать просекко, хакеры следят за перепиской в Telegram, а водителей оштрафуют за езду на зимней резине и за парковку во дворе

Подготовили обзор главных событий дня — 31 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Советы бухгалтерам в преддверии выходных. Похмелье: никогда не было и вот опять

Выходные прошли, а похмелье осталось? Рассказываем клеркам, как себе помочь, и напоминаем про красные флаги.

6
Маркетинг

Дистанционные продажи лекарств выросли в 10 раз

Минздрав ожидает, что к концу 2024 года объемы онлайн-продаж лекарственных средств составят 100 млрд рублей.

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет штрафов

От ответственности за налоговые правонарушения не застрахована ни одна компания. В нашей статье расскажем, как отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налоговых санкций, а также приведем примеры проводок.

Бухгалтерский учет штрафов

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Exnode
Криптовалюта

Райффайзенбанк прекратит отправку переводов в долларах, есть ли альтернатива

В ближайшее время Райффайзенбанк прекратит отправку денежных переводов в долларах и тем самым заблокирует для многих россиян возможность обмениваться средствами с зарубежными партнерами, знакомыми, родственниками и т.д. К счастью, сегодня есть альтернативные варианты отправки USD за рубеж, и сделать это можно с помощью криптовалютных переводов!

Райффайзенбанк прекратит отправку переводов в долларах, есть ли альтернатива

Интересные материалы

Общество

За что покупателям продуктов в магазинах положены компенсации: три примера

Практически каждый день люди покупают в магазинах продукты, но при этом мало кто обращает внимание на ситуации, когда покупатель по закону имеет право на получение денежной компенсации. Представлю вашему вниманию несколько таких случаев, опираясь на материалы судебной практики.

За что покупателям продуктов в магазинах положены компенсации: три примера