Изменения в госзакупках, о которых нужно знать всем. Какие требования предъявляют к ИП для участия в тендере

В закон о госзакупках подготовлены изменения. Они коснутся всех участников без исключения. Расскажем, какие изменения вас ждут и как ИП подготовиться к участию в тендере и не допустить критических ошибок.

В закон о госзакупках хотят внести изменения (Проект Федерального закона № 504954-8). Сейчас отстранить участника от закупки или отказать в заключении контракта можно, если он не соответствует единым требованиям или предоставил недостоверную информацию о соответствии.

После изменений заказчик сможет не допустить участника к закупке, не подписывать с ним контракт или расторгнуть существующий, если участник предоставил любые недостоверные сведения в заявке.

Эти изменения могут вступить в силу сразу после опубликования закона об их внесении. Участникам закупок нужно подготовиться к процедурам тщательнее, чем раньше.

Сегодня расскажем, как ИП принять участие в госзакупке без ошибок.

Кто может участвовать в госзакупках

Физические лица и самозанятые могут быть участниками госзакупок по 44-ФЗ наравне с компаниями и ИП, но для них есть ряд ограничений.

Как правило, речь идет о небольших по стоимости и сложности контрактах, которые по силам физическим лицам.

Физические лица могут регистрироваться на любых ЭТП и участвовать в аукционах наравне с другими категориями участников. В большинстве случаев они участвуют в простых закупках, для которых не нужно регистрировать ИП или ООО. Например, аукционы по покупке и продаже квартир, услуги переводчиков, гидов, репетиторов, торги по ремонту, оборудованию выставок и т.п.

Какие ограничения существуют для участия в госзакупках

Стать поставщиком может практически каждый. Но есть и некоторые условия:

а) в госзакупках часто важен так называемый «национальный режим».

Заказчик указывает в требованиях к тендеру обязательное условие: ему нужен товар только отечественного производства, и это придётся подтвердить сертификатом или другим документом.

б) в зависимости от вида работ, могут понадобиться специальные лицензии и разрешения.

Например, если предприниматель участвует в конкурсе на оказание геодезических работ, ему придется предоставить сертификат, подтверждающий право заниматься этой деятельностью. То же — для охранной или образовательной деятельности. Внимательно изучайте карточку тендера, прежде чем подать заявку.

в) конкурс может проводиться только для СМП — субъектов среднего и малого предпринимательства.

В таких тендерах не могут участвовать крупные компании и физические лица. В этом случае к аккредитации прикладывается выписка из Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

г) есть закрытые государственные закупки — их проводят для нужд обороны страны, в ситуации ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения прочих работ, часто связанных с государственной тайной. В таких закупках чаще всего участвовать можно только по приглашению заказчика и при наличии особых технических средств и установленных программ, обеспечивающих информационную безопасность при участии в торгах.

Каким требованиям необходимо соответствовать

В торгах по 44-ФЗ участник должен соответствовать единым требованиям, а в некоторых случаях — дополнительным и иным требованиям.

поставщик не прекратил свою деятельность;

не находится в процессе ликвидации: банкротства или конкурсного производства;

не имеет задолженность в размере более 25% от балансовой стоимости активов;

не имеет судимости за экономические преступления ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ;

не привлечен к административной ответственности по ст. 19.28 Ко АП РФ (дача взятки) в течение двух лет до момента подачи заявки;

у участника отсутствует конфликт интересов между заказчиком и участником закупки (близкие родственные связи);

не принадлежит к офшорным компаниям;

не включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Дополнительные условия участия в госзакупках для ИП

ИП не может принимать участия в закупках в рамках государственного оборонного заказа; ИП отвечает по обязательствам (возможные штрафы и пени) всем своим имуществом, даже после закрытия; если ИП попадет в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), то на следующие два года не сможет участвовать в торгах; заказчик по 44-ФЗ объявляет закупку с НДС и не всегда прописывает в проекте контракта, что цена не включает НДС, если победитель на УСН. Победитель на УСН рискует оказаться в ситуации, что заказчик вычтет 20% от его цены. Это, несмотря на то, что 44-ФЗ не разрешает менять сумму контракта и многочисленные разъяснения Минэкономразвития и Минфина.

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