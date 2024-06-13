🚚 Как легально продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить продукцию без согласия правообладателя. Он действует в России с лета 2022 года. Рассказываем, как, не нарушая закон, ввозить и оформлять товары параллельного импорта для реализации на маркетплейсах.

Ввоз товаров через параллельный импорт легализовали в июне 2022 года и продлили до конца 2024 года.

Ввозить можно товары из списка Минпромторга, которые поставляются в третьи страны, но их производители отказались от импорта в РФ.

Чем торгуют на маркетплейсах

Онлайн-площадки и маркетплейсы сейчас являются наиболее удобным и популярным способом для совершения покупок. На «полках» Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркета и др. можно найти товар под любой запрос: от посуды до горных лыж. Но вот откуда продавцы привозят эту разнообразную продукцию?

С учетом санкций и ограничений для импорта товаров, большинство поставщиков сотрудничают с производителями из Китая, Турции, но чаще продукцию доставляют из ЕАЭС.

Какие документы нужно предоставить налоговой при ввозе товаров из-за рубежа

У организаций и ИП должны быть договоры на поставку и товарно-транспортные документы о перевозке, например, CMR (международная перевозочная накладная).

В налоговую инспекцию сдается декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС (КНД 1151088), утв. Приказом ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Декларацию можно подать на бумаге или в электронном виде по ТКС (п. 3 ст. 80 НК РФ, Приложение № 4 к Порядку заполнения декларации по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС).

Вместе с декларацией вы должны представить (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС):

1. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Отдельное заявление нужно оформить по каждому договору, по которому вы ввозили товары, принятые на учет в течение месяца. В одно заявление вы можете включить сведения о нескольких партиях товара, ввезенных по одному договору, но по разным спецификациям (транспортным, товаросопроводительным документам).

2. Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров из страны ЕАЭС на территорию РФ. Это могут быть, например, CMR-накладные, железнодорожные накладные.

3. Счета-фактуры, выписанные продавцом и контракт на поставку товаров.

4. Раньше подавали выписки банка и платежки, подтверждающие уплату НДС. Но сейчас это сделать невозможно. Надо просто чтобы было положительное сальдо на ЕНС на сумму уплаченного НДС.

Кроме отчета в налоговую есть еще отчет в ФТС — статистическая форма учета перемещения товаров (ч. 2 ст. 278 Закона о таможенном регулировании № 289-ФЗ). Форма сдается только в электронном виде через личный кабинет на сайте ФТС. Представить ее нужно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения товаров.

Как платить НДС при импорте

При ввозе товаров из стран ЕАЭС в Россию организации и ИП обязаны уплачивать «таможенный» НДС. Делается это не так, как при ввозе из дальнего зарубежья, когда налог уплачивается на таможне и без него товар просто не впустят в страну.

Обязанность уплачивать этот НДС есть и у тех, кто на УСН (п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).

Чтобы рассчитать НДС, умножьте налоговую базу (стоимость товаров) на ставку налога (п. п. 14, 17 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Налоговую базу нужно определять на дату, когда приобретенные товары принимаются на учет (п. 14 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). У ИП на УСН «доходы» по сути учета товаров может не быть, поскольку бухучет он вести не обязан, поэтому можно ориентироваться на дату ввоза товара в страну.

Если стоимость товаров указана в документах в иностранной валюте его нужно перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия товаров к учету.

«Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в совокупную обязанность налогоплательщика, налог нужно платить в составе ЕНП. Для оплаты НДС в бюджет используйте КБК для ЕНП — 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Срок уплаты «ввозного» НДС — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары вы приняли к учету (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). То есть если поставки будут регулярными, платить надо будет каждый месяц.

В 2024 году в НК РФ внесена поправка Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ в целях борьбы со схемой по уклонению от уплаты НДС. Теперь при ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам НДС будет платить агент, поверенный, комиссионер (то есть – посредник).

Уплаченный «ввозной» НДС организации и ИП на ОСНО могут брать к вычету. Но при УСН нет вычетов по НДС, поэтому ничего к вычету взять нельзя и, тем более нельзя возместить из бюджета. Это просто расход, как и любой другой НДС, который ИП платит поставщику в составе цены товара.

Требования маркетплейсов к продаваемым товарам

Ozon

Поставщик должен предоставить лицензию или согласие на использование фирменных наименований, товарных знаков и символики бренда. По запросу маркетплейса продавец обязан показать копии разрешающих документов.

На товарах представленных к обязательной маркировке проверяется наличие этикетки, основных характеристик, даты изготовления и т. д. Продукция должна быть на учете в национальной системе маркировки «Честный знак».

В упаковке товара обязаны находиться гарантийный талон (при наличии), инструкция на русском языке и другая сопровождающая документация.

Товар должен соответствовать списку допущенных для реализации товаров параллельного импорта.

В отношении товара должны быть проведены обязательные таможенные процедуры.

Wildberries

К маркировке предъявляется ряд требований: на бирке должен присутствовать машиночитаемый штрихкод; там должен быть прописана информация, соответствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Маркетплейс имеет право в любой момент запросить у поставщика документы, которые подтверждают качество товара: сертификаты, декларации, свидетельстве о регистрации товарного знака и т. д.

Продавец со своей стороны гарантирует наличие лицензии на использование товарного знака или продуктов чужой интеллектуальной деятельности.

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