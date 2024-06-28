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Как изменятся правила работы на УСН с 2025 года: обзор поправок в НК РФ

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и основных средств, а также придется платить НДС (но не всем).
Как изменятся правила работы на УСН с 2025 года: обзор поправок в НК РФ
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 639663-8 с масштабными поправками в НК. Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН. Рассказываем про новые лимиты и уплату НДС.

Лимит доходов

Сейчас лимит дохода для перехода на УСН – 112,5 млн руб. х 1,329 = 149,51 млн руб.

С 2025 года лимит – 337,5 млн руб.

При этом коэффициент-дефлятор к этому лимиту будет применяться по-новому: к доходам того года, на который он установлен.

Буквально, по новой норме НК получается так, что лимит для перехода на УСН с 01.01.2025 и 01.01.2026 будет одинаковый – 337,5 млн рублей.

Потому что на 2025 года дефлятора не будет, так как лимиты новые. На 2026 дефлятор будет, но он будет применяться только для перехода на УСН с 2027 года.

Лимит количества сотрудников

Сейчас на УСН лимит по средней численности работников такой:

  • 100 человек — для стандартных ставок;

  • 130 человек — для повышенных ставок.

С 2025 года будет единый лимит – 130 человек.

Лимит ОС

Сейчас на УСН лимит остаточной стоимости основных средств — 150 млн рублей и он не индексируется.

С 2025 года лимит будет 200 млн рублей. И эта величина будет индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Уплата НДС

С 2025 года организации и ИП на УСН по умолчанию становятся плательщиками НДС. То есть применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Право на освобождение по статье 145 НК получат упрощенцы, у которых доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей или которые перешли на УСН в текущем году.

Чтобы воспользоваться этой льготой, надо подать уведомление — не позднее 20 числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

В отличие от компаний на ОСНО, упрощенцам не придется ежегодно подтверждать свое право на льготу. Однажды подав уведомление, отказать в льготе уже нельзя. Но можно потерять право на нее.

Если с начала года доходы превысили 60 млн рублей, право на освобождение от НДС утрачивается с 1 числа месяца, в котором произошло превышение.

Если доходы превысили 60 млн рублей, то упрощенец либо начинает считать НДС по общим правилам по ставке 20%, либо подает заявление на применении ставки 5% без права на вычет.

Эту ставку можно применять, пока доходы не превысят 250 млн рублей. С 1 числа месяца, когда произошло превышение, право на ставку 5% теряется, но можно подать заявление на применении ставки 7% без права на вычет.

Применять эту ставку можно, пока доход не превысит 450 млн рублей. Такой доход — предельный для УСН. Таким образом, потеря права на ставку 7% происходит одновременно с потерей права на УСН.

Чтобы применять сниженные ставки, заявление надо подать не позднее 20 числа месяца, начиная с которого они применяются.

Выбрав однажды ставку 5% или 7%, отказаться от нее нельзя в течение 12 кварталом. То есть, платить НДС без права на вычет надо будет 3 года или до тех пор, пока право на такую ставку не будет утрачено.

Ставки НДС при УСН

Организации и ИП с доходом до 60 млн рублей смогут сдать уведомление об освобождении и не платить НДС.

Ставка НДС 5% будет действовать для компаний с доходом до 60 млн рублей (если не сдавать уведомление об освобождении от НДС и сдать заявление о выборе ставки 5%) и для тех, кто зарабатывает от 60 до 250 млн рублей, если они подадут заявление о выборе ставки 5%.

Ставка НДС 7% без права на вычет будет действовать для организаций с доходом от 250 до 450 млн рублей, если они подадут соответствующее заявление о выборе такой ставки.

Ставка НДС 20% с правом на вычет будет действовать для компаний с доходом до 450 млн рублей, если они не сдадут никаких уведомлений и заявлений (т.е. по умолчанию).

Как подготовиться к изменениям

Предпринимателям придется обращаться за помощью к бухгалтерам, которые умеют считать НДС. Компаниям будет нужно выставлять счета-фактуры покупателям, вести книги покупок и продаж, а также каждый квартал подавать декларации.

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений, поэтому сейчас самое время получить базу под будущие правила работы на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН», освоить все действующие нормы, чтобы не боятся ошибок .

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УСН

Как изменятся правила работы на УСН с 2025 года: обзор поправок в НК РФ

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и основных средств, а также придется платить НДС (но не всем).

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