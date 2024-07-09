Что такое эскроу-счет, для чего он предназначен, учет у застройщика

Госдума приняла законопроект, который позволяет использовать эскроу-счета для постройки частных домов. Пока их применяют только при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков. Что такое эскроу-счет, зачем он нужен и что учесть застройщику и его бухгалтеру.

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, на котором хранятся деньги покупателя строящегося жилья до сдачи его в эксплуатацию. Плательщик вносит деньги в банк, после чего эта сумма замораживается.

По закону вложения принадлежат вкладчику, но снять их с счета не может ни застройщик, ни он сам до завершения строительных работ. В зависимости от результатов строительства деньги могут быть переданы либо застройщику, либо возвращены дольщику, если застройщик не выполнит свои обязательства по условию договора.

В каком банке можно открыть эскроу-счет

Такой счет дольщик может открыть только в банке, который финансирует строительство дома. В случае если застройщик возводит здание на собственные средства, то он сам выбирает эскроу-агента из списка кредитных организаций, уполномоченных ЦБ на открытие эскроу-счетов.

Какой пакет документов необходим для открытия эскроу-счета

Для открытия счета нужно будет предоставить банку паспорт и оригинал договора участия в долевом строительстве, зарегистрированный в Росреестре. При оформлении ипотеки может также понадобиться справка о доходах, точный перечень необходимо уточнить в самом банке.

Что случится с деньгами, если застройщик обанкротится

Дольщик получит свои деньги обратно в полном объеме. Сумма сохранится на эскроу-счете и будет перечислена покупателю. Более того покупатель сможет вернуть деньги, даже если обанкротится сам банк, в котором находится эскроу-счет по страховке, но в размере не более 10 млн рублей.

Для покупки какого жилья подходит эскроу-счет

Эскроу-счет используют при покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке. Деньги со счета спишутся, когда продавец предоставить документ, подтверждающий переход права собственности (выписку из ЕГРН).

По новому закону при наличии в собственности, аренде или безвозмездном пользовании земельного участка любой гражданин может стать застройщиком.

Он сможет выбрать домокомплект — совокупность конструкций, деталей, изделий и материалов, произведенных заводским способом. После покупки его устанавливает подрядчик, который также проходит специальную регистрацию в информационной системе жилищного строительства.

В базе данных будут данные о руководстве, домокомплектах, стоимости и сроках работ, а также уполномоченном банке, в котором должен быть открыт счет эскроу.

Еще один правительственный закон, принятый ГД, предусматривает страхование денежных средств, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам строительного подряда — в размере до 10 млн рублей. Это сделано по аналогии со счетами для расчетов по договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве,

Оба закона вступают в силу с 1 марта 2025 года.

Как вести учет по счетам эскроу застройщику

При открытии счета банк, покупатель недвижимости и застройщик подписывают трехсторонний договор. При этом деньги на эскроу-счете не принадлежат застройщику, он их не может контролировать, поэтому не может отразить в учете как собственный актив.

Средства на счетах эскроу нужно отразить на забалансовом счете, можно использовать счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» или создать новый забалансовый счет.

Для отражения расходов по строительству застройщику стоит использовать счет 20 (08 счет, который используется некоторыми застройщиками, не запрещен, но он может исказить данные в учете, касающиеся основных средств, кроме того, к строительству недвижимости, предназначенной для продажи не применяется ФСБУ 26/2020).

Примеры проводок у застройщика

Дебет 20 Кредит 10, 70, 69… — затраты на строительство собираются на счете 20;

Дебет 43 Кредит 08 — сформирована стоимость объекта после завершения строительства;

Дебет 62 Кредит 90.1 — подписан передаточный акт на объект между застройщиком и заказчиком (покупателем), отражена выручка;

Дебет 90.2 Кредит 43 — отражена себестоимость продаж;

На дату списания со счета эскроу денежных средств в счет погашения целевого кредита и процентов:

Дебет 51 Кредит 62 — получена оплата от заказчика (покупателя) на счет застройщика;

Кредит 008 — завершены расчеты через счета эскроу.

Несмотря на рост процентной ставки по ипотечным кредитам и изменениями на рынке недвижимости, спрос на жилье будет всегда, а значит, и застройщики, и инвесторы тоже. Освойте нишу, в которой всегда много вакантных мест, и вы точно не останетесь без работы!

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