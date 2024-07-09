Что такое эскроу-счет, для чего он предназначен, учет у застройщика

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, на котором хранятся деньги покупателя строящегося жилья до сдачи его в эксплуатацию. Плательщик вносит деньги в банк, после чего эта сумма замораживается.
По закону вложения принадлежат вкладчику, но снять их с счета не может ни застройщик, ни он сам до завершения строительных работ.
В зависимости от результатов строительства деньги могут быть переданы либо застройщику, либо возвращены дольщику, если застройщик не выполнит свои обязательства по условию договора.
В каком банке можно открыть эскроу-счет
Такой счет дольщик может открыть только в банке, который финансирует строительство дома. В случае если застройщик возводит здание на собственные средства, то он сам выбирает эскроу-агента из списка кредитных организаций, уполномоченных ЦБ на открытие эскроу-счетов.
Какой пакет документов необходим для открытия эскроу-счета
Для открытия счета нужно будет предоставить банку паспорт и оригинал договора участия в долевом строительстве, зарегистрированный в Росреестре. При оформлении ипотеки может также понадобиться справка о доходах, точный перечень необходимо уточнить в самом банке.
Что случится с деньгами, если застройщик обанкротится
Дольщик получит свои деньги обратно в полном объеме. Сумма сохранится на эскроу-счете и будет перечислена покупателю. Более того покупатель сможет вернуть деньги, даже если обанкротится сам банк, в котором находится эскроу-счет по страховке, но в размере не более 10 млн рублей.
Для покупки какого жилья подходит эскроу-счет
Эскроу-счет используют при покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке. Деньги со счета спишутся, когда продавец предоставить документ, подтверждающий переход права собственности (выписку из ЕГРН).
По новому закону при наличии в собственности, аренде или безвозмездном пользовании земельного участка любой гражданин может стать застройщиком.
Он сможет выбрать домокомплект — совокупность конструкций, деталей, изделий и материалов, произведенных заводским способом. После покупки его устанавливает подрядчик, который также проходит специальную регистрацию в информационной системе жилищного строительства.
В базе данных будут данные о руководстве, домокомплектах, стоимости и сроках работ, а также уполномоченном банке, в котором должен быть открыт счет эскроу.
Еще один правительственный закон, принятый ГД, предусматривает страхование денежных средств, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам строительного подряда — в размере до 10 млн рублей. Это сделано по аналогии со счетами для расчетов по договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве,
Оба закона вступают в силу с 1 марта 2025 года.
Как вести учет по счетам эскроу застройщику
При открытии счета банк, покупатель недвижимости и застройщик подписывают трехсторонний договор. При этом деньги на эскроу-счете не принадлежат застройщику, он их не может контролировать, поэтому не может отразить в учете как собственный актив.
Средства на счетах эскроу нужно отразить на забалансовом счете, можно использовать счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» или создать новый забалансовый счет.
Для отражения расходов по строительству застройщику стоит использовать счет 20 (08 счет, который используется некоторыми застройщиками, не запрещен, но он может исказить данные в учете, касающиеся основных средств, кроме того, к строительству недвижимости, предназначенной для продажи не применяется ФСБУ 26/2020).
Примеры проводок у застройщика
Дебет 20 Кредит 10, 70, 69… — затраты на строительство собираются на счете 20;
Дебет 43 Кредит 08 — сформирована стоимость объекта после завершения строительства;
Дебет 62 Кредит 90.1 — подписан передаточный акт на объект между застройщиком и заказчиком (покупателем), отражена выручка;
Дебет 90.2 Кредит 43 — отражена себестоимость продаж;
На дату списания со счета эскроу денежных средств в счет погашения целевого кредита и процентов:
Дебет 51 Кредит 62 — получена оплата от заказчика (покупателя) на счет застройщика;
Кредит 008 — завершены расчеты через счета эскроу.
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