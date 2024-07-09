₽ Заказать рекламу
Клерк
Учет в строительстве

Что такое эскроу-счет, для чего он предназначен, учет у застройщика

Госдума приняла законопроект, который позволяет использовать эскроу-счета для постройки частных домов. Пока их применяют только при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков. Что такое эскроу-счет, зачем он нужен и что учесть застройщику и его бухгалтеру.
Что такое эскроу-счет, для чего он предназначен, учет у застройщика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, на котором хранятся деньги покупателя строящегося жилья до сдачи его в эксплуатацию. Плательщик вносит деньги в банк, после чего эта сумма замораживается.

По закону вложения принадлежат вкладчику, но снять их с счета не может ни застройщик, ни он сам до завершения строительных работ. 

В зависимости от результатов строительства деньги могут быть переданы либо застройщику, либо возвращены дольщику, если застройщик не выполнит свои обязательства по условию договора.

В каком банке можно открыть эскроу-счет

Такой счет дольщик может открыть только в банке, который финансирует строительство дома. В случае если застройщик возводит здание на собственные средства, то он сам выбирает эскроу-агента из списка кредитных организаций, уполномоченных ЦБ на открытие эскроу-счетов.

Какой пакет документов необходим для открытия эскроу-счета

Для открытия счета нужно будет предоставить банку паспорт и оригинал договора участия в долевом строительстве, зарегистрированный в Росреестре. При оформлении ипотеки может также понадобиться справка о доходах, точный перечень необходимо уточнить в самом банке.

Что случится с деньгами, если застройщик обанкротится

Дольщик получит свои деньги обратно в полном объеме. Сумма сохранится на эскроу-счете и будет перечислена покупателю. Более того покупатель сможет вернуть деньги, даже если обанкротится сам банк, в котором находится эскроу-счет по страховке, но в размере не более 10 млн рублей.

Для покупки какого жилья подходит эскроу-счет

Эскроу-счет используют при покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке. Деньги со счета спишутся, когда продавец предоставить документ, подтверждающий переход права собственности (выписку из ЕГРН).

По новому закону при наличии в собственности, аренде или безвозмездном пользовании земельного участка любой гражданин может стать застройщиком.

Он сможет выбрать домокомплект — совокупность конструкций, деталей, изделий и материалов, произведенных заводским способом. После покупки его устанавливает подрядчик, который также проходит специальную регистрацию в информационной системе жилищного строительства.

В базе данных будут данные о руководстве, домокомплектах, стоимости и сроках работ, а также уполномоченном банке, в котором должен быть открыт счет эскроу.

Еще один правительственный закон, принятый ГД, предусматривает страхование денежных средств, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам строительного подряда — в размере до 10 млн рублей. Это сделано по аналогии со счетами для расчетов по договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве, 

Оба закона вступают в силу с 1 марта 2025 года.

Как вести учет по счетам эскроу застройщику

При открытии счета банк, покупатель недвижимости и застройщик подписывают трехсторонний договор. При этом деньги на эскроу-счете не принадлежат застройщику, он их не может контролировать, поэтому не может отразить в учете как собственный актив.

Средства на счетах эскроу нужно отразить на забалансовом счете, можно использовать счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» или создать новый забалансовый счет.

Для отражения расходов по строительству застройщику стоит использовать счет 20 (08 счет, который используется некоторыми застройщиками, не запрещен, но он может исказить данные в учете, касающиеся основных средств, кроме того, к строительству недвижимости, предназначенной для продажи не применяется ФСБУ 26/2020).

Примеры проводок у застройщика

  • Дебет 20 Кредит 10, 70, 69… — затраты на строительство собираются на счете 20;

  • Дебет 43 Кредит 08 — сформирована стоимость объекта после завершения строительства;

  • Дебет 62 Кредит 90.1 — подписан передаточный акт на объект между застройщиком и заказчиком (покупателем), отражена выручка;

  • Дебет 90.2 Кредит 43 — отражена себестоимость продаж;

  • На дату списания со счета эскроу денежных средств в счет погашения целевого кредита и процентов:

  • Дебет 51 Кредит 62 — получена оплата от заказчика (покупателя) на счет застройщика;

  • Кредит 008 — завершены расчеты через счета эскроу.

Несмотря на рост процентной ставки по ипотечным кредитам и изменениями на рынке недвижимости, спрос на жилье будет всегда, а значит, и застройщики, и инвесторы тоже. Освойте нишу, в которой всегда много вакантных мест, и вы точно не останетесь без работы!

Поможем разобраться в специфике учета и налогообложения в строительстве на онлайн-курсе «Учет и налогообложение в строительстве».

После обучения вы сможете без ошибок вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики, вести учет материалов и прочих расходов, заполнять бухгалтерскую и налоговую отчетность, работать в программе 1С.

Расширите круг своих возможностей и сможете работать в перспективной строительной отрасли.

До 8 июля включительно вы можете купить онлайн-курс со скидкой 81% за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Учет и налогообложение в строительстве» на 40 ак. часов.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».

Начать дискуссию

Ведение бизнеса

Туристические автобусы войдут в программу льготного лизинга

Компании смогут приобрети автобусы для туристов на более выгодных условиях.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Путин: семьи могут использовать 10 тысяч рублей из маткапитала на сбор детей в школу

Деньги, которые остались у семьи от выплаты материнского капитала, разрешат использовать на подготовку детей к школе.

Клерк
Учет в строительстве

Что такое эскроу-счет, для чего он предназначен, учет у застройщика

Госдума приняла законопроект, который позволяет использовать эскроу-счета для постройки частных домов. Пока их применяют только при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков. Что такое эскроу-счет, зачем он нужен и что учесть застройщику и его бухгалтеру.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Зарплата

Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера

Задержаться допоздна после окончания рабочего дня — обычное дело для бухгалтера. Если это происходит по инициативе работодателя, такая работа считается сверхурочной и ее нужно оплачивать в повышенном размере или предоставлять отгул. Рассказываем, как это оформить, рассчитать и отразить в учете.

Как оформить и оплатить сверхурочную работу бухгалтера
НДС

НДС за реализацию лома меди будут платить покупатели

Чтобы исключить налоговые споры между ФНС и производителями кабельно-проводниковой продукции, в Госдуме предложили перенести обязанность по уплате НДС с продавцов на покупателей.

Государственные ведомства

Гознак запустил новую программу хранения золота

Спрос на хранение драгоценных металлов вырос, поэтому Гознак начал предоставлять клиентам кастодиальный сервис, который позволит безопасно хранить золото.

1

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
6
Аренда

Минфин упростит аренду федеральной недвижимости

Если в Росимущество передать отчет независимого оценщика, то срок рассмотрения документов для согласования договора аренды займет всего 5 дней.

ivkin.nikita.r@gmail.com
Право

Зачем нужен МКАС? Преимущества

В комментариях под прошлым постом выразили мнение, что МКАС — «помойка», которая ничем не отличается от государственных судов. Про эффективность правосудия по экономическим спорам я уже писал (все очень даже неплохо, если спор не касается интересов компаний с государственным участием), теперь расскажу про «российский» арбитраж.

Управление персоналом

Как начать делегировать? Топ-7 советов для роста бухгалтера

Многие считают переход от операционки к эффективному управлению командой одним из самых сложных этапов в становлении руководителя. Однако, следуя определенным принципам, этот процесс может стать более плавным и продуктивным — для этого есть несколько лайфхаков, о которых и пойдет речь в этой статье.

Как начать делегировать? Топ-7 советов для роста бухгалтера
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: компания Boeing призналась в мошенничестве, Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей, а Nike удалит приложение для автоматической шнуровки кроссовок

Подготовили обзор главных событий дня — 8 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Налоговые споры

Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности

Рассмотрим сегодня необычный налоговый спор. Кассационная инстанция решила наложить арест (дело № А45-19328/2023, АС Западно-Сибирского округа) на дебиторскую задолженность компании, у которой были долги по налогам.

Суд игнорирует позицию ВС по аресту дебиторской задолженности

Разборы законов

1 345
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пенсии

Путин принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 1 января работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. Затем в феврале будет первая индексация, а вторая — в апреле.

Маркетплейсы

Как найти свою целевую аудиторию на маркетплейсе

Кажется, что для успешных продаж на Ozon достаточно написать в карточках товаров побольше ключевых запросов, чтобы зацепить каждого, а потом наблюдать, как покупатели сметают товары со складов. Но на самом деле, если пытаться охватить всех и сразу, легко проиграть конкурентам, которые прицельно работают со своей аудиторией. Разобрались, зачем изучать своих покупателей и как это поможет реализовать даже самые амбициозные планы продаж.

Как найти свою целевую аудиторию на маркетплейсе
Отпуска

Как уведомить работников о начале отпуска по графику отпусков: бланк и образец документа

Как составить уведомление о начале отпуска по графику отпусков в соответствии с ТК? По какой форме составлять этот документ? В какой срок направлять его работнику? Можно передавать уведомление в электронном виде? Что будет, если работодатель вовремя не передаст работнику уведомление? Отвечаем на вопросы, а также приводим бланк и образец заполненного уведомления.

Как уведомить работников о начале отпуска по графику отпусков: бланк и образец документа
Пользователи интернета

Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Мессенджер не принял нужные меры для удаления недостоверных сведений о вооруженных силах России.

Александр Малютин
Управление финансами

Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика

Банкротство — не единственный случай, когда директор может столкнуться с имущественной ответственностью за свои решения. Если действия или бездействие директора приводят к убыткам для организации, он может быть привлечен к ответственности и обязан возместить эти убытки.

Как директору обезопасить себя при переводе денег компании: рекомендации и судебная практика
Госпошлина

За наследство не надо платить госпошлину, если наследник жил вместе с наследодателем

Пунктом 5 статьи 333.38 НК предусмотрено освобождение физлиц от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании дома или квартиры, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать там после его смерти.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталия Лукина
Медицина

💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября

Проведите ревизию офисных аптечек! Минздрав определился с новым составом. Подготовили для вас удобную табличку со средствами первой помощи, которые следует добавить в аптечку к 1 сентября. Забирайте в избранное.

💊Что должно быть в офисной аптечке. Новый состав с 1 сентября

Интересные материалы

«Мои самозанятые»
Ведение бизнеса

Масштабируем бизнес: от бизнес-плана до смены команды

Масштабирование бизнеса — логичный этап развития компании, выход ее на новый уровень. В случае удачного масштабирования все процессы будут работать эффективнее, а финансовые показатели заметно вырастут. В статье расскажем, на какие аспекты надо обращать внимание.

Масштабируем бизнес: от бизнес-плана до смены команды