IT-компании на УСН тоже имеют право на пониженные взносы

Аккредитованные IT-компании имеют право на льготу в виде пониженных взносов, если профильный доход составляет не менее 70%. Но у бизнеса есть некоторые сомнения по поводу этой нормы.

Дело в том, что в п.5 ст. 427 НК, где прописано право на пониженные взносы, говорится про доход, учитываемый при определении налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с главой 25 НК.

То, что у компаний на ОСНО, выполняющих условие по доле дохода, право на пониженные взносы есть, сомнений не вызывает.

А как быть упрощенцам? Профильные доходы у них тоже более 70%, но все эти доходы не учитываются для базы по налогу на прибыль и к главе 25 НК отношения не имеют.

Упрощенцы не считают налог на прибыль, они считают налог по УСН.

Но это не имеет значения для льготы по взносам.

Пониженные тарифы страховых взносов применяются ИТ-организацией независимо от используемой системы налогообложения, в том числе УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.05.2024 № 03-15-06/50516.

Ранее аналогичное разъяснение вышло в письме Минфина от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.

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В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний.

В 2022-2024 годах IT-компании применяют ставку 0% по налогу на прибыль.

Льготу по налогу на прибыль дадут задним числом. А по страховым взносам – нет.

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