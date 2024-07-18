₽ Заказать рекламу
Клерк
IT-компании

IT-компании на УСН тоже имеют право на пониженные взносы

Аккредитованные IT-компании имеют право на льготу в виде пониженных взносов, если профильный доход составляет не менее 70%. Но у бизнеса есть некоторые сомнения по поводу этой нормы.
IT-компании на УСН тоже имеют право на пониженные взносы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Дело в том, что в п.5 ст. 427 НК, где прописано право на пониженные взносы, говорится про доход, учитываемый при определении налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с главой 25 НК.

То, что у компаний на ОСНО, выполняющих условие по доле дохода, право на пониженные взносы есть, сомнений не вызывает.

А как быть упрощенцам? Профильные доходы у них тоже более 70%, но все эти доходы не учитываются для базы по налогу на прибыль и к главе 25 НК отношения не имеют.

Упрощенцы не считают налог на прибыль, они считают налог по УСН.

Но это не имеет значения для льготы по взносам.

Пониженные тарифы страховых взносов применяются ИТ-организацией независимо от используемой системы налогообложения, в том числе УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.05.2024 № 03-15-06/50516.

Ранее аналогичное разъяснение вышло в письме Минфина от 28.10.2022 № 03-15-05/105082.

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы для IT-компаний:

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний.

Четыре разъяснения от ФНС про налог на прибыль IT-компаний: какие будут условия

В 2022-2024 годах IT-компании применяют ставку 0% по налогу на прибыль.

Когда IT-компания после получения аккредитации сможет применять налоговые льготы + чек-лист о том, что даст аккредитация

Льготу по налогу на прибыль дадут задним числом. А по страховым взносам – нет.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс. Новые разборы выходят ежедневно.

А еще каждый подписчик может сам заказать разбор на важную для себя тему главному редактору вот здесь (просто нажмите кнопку «Ответить» и оставьте комментарий с запросом). Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1 000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки. А если вы хотите подписаться на целый год сразу, то стоимость подписки в пересчете на месяц будет еще ниже — 255 рублей. Подписаться на год.

Начать дискуссию

Разобраться в налогах
Основные средства

Учет основных средств на УСН: гайд для бухгалтера

Применяя УСН «доходы минус расходы», можно уменьшить налоговую базу на стоимость основных средств, приобретенных или созданных своими силами, включая затраты по реконструкции и модернизации (пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК). Разберемся, какие действия помогут бухгалтеру правильно учесть основные средства для расчета налога.

Учет основных средств на УСН: гайд для бухгалтера
Маркировка товаров

Число легальных производителей БАД увеличилось на 86%

Число регистраций в системе «Честный ЗНАК» в несколько раз превысило количество выданных свидетельств о государственной регистрации производителей и импортеров биологически активных добавок.

ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

Обучение управлению бизнес-процессами: 15 курсов в 2024 году

Бизнес-процессы — это повторяющиеся действия внутри компании, например: обработка заявки от клиента, прием на работу нового сотрудника или согласование договора с юристом. Эффективность работы организации напрямую зависит от того, насколько правильно разработаны и описаны алгоритмы операций и исполняются ли они. Научиться внедрять системный подход и управлять бизнес-процессами можно на специальных курсах.

Обучение управлению бизнес-процессами: 15 курсов в 2024 году

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Банки начали отказываться от рекламы кредитов

Чтобы не указывать полную стоимость кредитов в рекламе, банки сократили число рекламных кампаний для займов. Они сконцентрировались на рекламе платежных сервисов, вкладов и накопительных счетов.

Клерк Бизнес
Маркетинг

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Рассказать аудитории о продукте или услугах можно по-разному: настроить таргет, разместить наружную рекламу, поработать с блогерами. Но если для компании важен не краткосрочный эффект, а построение бренда, которому доверяют, стоит задуматься о долгосрочной стратегии ― контент-маркетинге. 

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу
ПСН

ИП на ПСН с пожертвования платит НДФЛ

Если ИП применяет ПСН, он освобожден от НДФЛ в части бизнес-доходов, по которым применяется ПСН.

Онлайн-курсы

61
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ПрощеБизнес
Охрана труда

Успей заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда

Многие работодатели сетуют на большие траты денежных средств на охрану труда. Это и медосмотры, и спецоценка, и покупка СИЗ и пр. Государство, понимая насколько внимательно нужно относиться к сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, готово поощрять работодателей посредством компенсации части потраченных ими средств.

Успей заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда
Владислав Савушкин
Управление персоналом

📛Офис больше не нужен? Гибридная удаленка

Как эффективно управлять сотрудниками на удаленке? Возможно ли такое в принципе и какие инструменты для этого нужны? Разбираемся на примере бухгалтерской фирмы.

📛Офис больше не нужен? Гибридная удаленка
Самозанятые

62% самозанятых хотят увеличить лимит доходов для применения НПД

Сейчас самозанятые могут платить налог на профессиональный доход (НПД), если их заработок за год не превышает 2,4 млн рублей. Не все укладываются в этот лимит.

Налоговые проверки

Как избежать конфликтов с налоговой? Научим дружить с ИФНС на новом курсе

Чтобы вы больше не терялись при каждом требовании налоговой и не боялись судебных тяжб, мы вместе с налоговым адвокатом записали практический курс «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать». Вы узнаете, как защитить свои права при взаимодействии с налоговой инспекцией.

Личные финансы

В прошлом году 75% малоимущих благодаря соцконтракту повысили свои доходы

За период 2021-2023 годов доля граждан, у которых доход после реализации социального контракта превысил величину регионального прожиточного минимума, увеличилась с 22,5% до 41,1%.

Бесплатно с Отчетность

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
3
Клерк
IT-компании

IT-компании на УСН тоже имеют право на пониженные взносы

Аккредитованные IT-компании имеют право на льготу в виде пониженных взносов, если профильный доход составляет не менее 70%. Но у бизнеса есть некоторые сомнения по поводу этой нормы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Автоматизация управленческого учета

Знание управленческого учета помогает бухгалтеру увеличить стоимость своей работы

Автоматизируйте управленческий учет в компании, уменьшите трудоемкость работ, помогите бизнесу и повысьте свою ценность как специалиста.

Проверки

🍴 ФНС подключается к поиску нелегальных пищевых предприятий и общепита. Оценка налогового юриста

Чтобы Роспотребнадзор мог оперативно определить новые компании из сферы общепита и следить за их деятельностью, он будет получать информацию от ФНС и сведения о движении денежных средств.

2
Имущественный вычет

По негосударственной пенсии тоже можно получить имущественный вычет НДФЛ

Пенсионер имеет право на получение имущественного вычета по НДФЛ на покупку квартиры и ипотечные проценты, если у него есть доход, облагаемый НДФЛ.

Банковская комиссия

Признана незаконной комиссия банка за пополнение транспортной карты с кредитки

Финансовый уполномоченный признал неправомерным взимание банком комиссии за перевод средств с кредитной карты на карту «Тройка».

Easy Payments
Интернет и IT

Размещение в App Store: как загрузить платное приложение в магазин из России

App Store — магазин приложений для Apple, где разработчики могут публиковать свои продукты. Хотя правила площадки подразумевают публикацию как бесплатных, так и платных приложений, после введения санкций российские пользователи столкнулись с ограничениями. В настоящее время платные приложения от разработчиков из РФ могут размещаться только для российской аудитории.

Размещение в App Store: как загрузить платное приложение в магазин из России
Социальный вычет

Депутаты хотят установить налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Чтобы компенсировать расходы родителей на оплату летнего отдыха детям, депутаты предлагают ввести налоговый вычет за покупку путевок в любые детские лагеря.

2

Интересные материалы

«Мои самозанятые»
Самозанятые

8 способов удержать внештатных исполнителей

Найти хорошего внештатника непросто, поэтому все больше заказчиков задумываются, как сохранить ценного специалиста. В статье рассказали, какие есть способы укрепить сотрудничество с исполнителем.

8 способов удержать внештатных исполнителей