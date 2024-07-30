К каким изменениям в работе готовиться бухгалтеру в 2025 году?

Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями налогового законодательства в 2025 году, чтобы понять — как бизнесу работать дальше, нужна ли смена режима налогообложения компании, чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности.

Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Согласно поправкам 2025 года в НК, упрощенцы начнут платить НДС, начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ, вырастет ставка налога на прибыль, появится туристический налог, появится налоговый кэшбек для семей с детьми до 23 лет и т. д.

Чтобы без лишних нервов перейти на новые рельсы налоговой реформы, нужно вовремя обновлять знания, следить за повесткой, чтобы не упустить ни одного важного изменения, а заранее научиться его применять.

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Сделали обзор самых важных изменений и добавили материалы, которые помогут подготовиться к работе по новым правилам.

НДФЛ

Изменятся налоговые базы и ставки НДФЛ.

Уравняют налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с операциями с ценными бумагами.

Увеличат до 18 000 рублей налоговый вычет за сдачу норм ГТО.

Установят единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний (КИК) — в сумме 25 млн рублей.

Сохранится налоговая ставка на доходы от реализации имущества. По повышенной ставке будут платить владельцы имущества и ценных бумаг, которые получают годовой доход свыше 50 млн рублей.

С 2025 года релоканты будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22%.

Разборы по НДФЛ

Вебинары по НДФЛ

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НДС и УСН

С 2025 года плательщики УСН станут плательщиками НДС со ставками 0%, 5%, 7%, 20% — в зависимости от размера доходов за прошлый и текущий год.

Слетевшие с УСН в 2024 году из-за превышения лимита доходов, смогут снова перейти на упрощенку с 1 января 2025 года , так как новый лимит больше прошлогоднего.

Упрощенцы с доходом до 60 млн. рублей будут освобождены от НДС , но составлять счета-фактуры придется.

При УСН с НДС 5% и 7% можно будет брать к вычету НДС с авансов.

Изменятся лимиты доходов и стоимости ОС для перехода и работы на УСН.

Разборы по НДС и УСН

Вебинары по НДС и УСН

Онлайн-курсы

Налог на прибыль

С 20% до 25% увеличили налог на прибыль организаций.

На 2024-2025 годы продлили исключение из налогооблагаемых доходов прощенных обязательств перед иностранным участником, возникших при его выходе или исключении из состава участников.

Бессрочно продлен действующий порядок признания в доходах процентов по еврооблигациям — их признают по мере поступления денег или погашения задолженности иным способом.

На 2025-2027 годы продлен особый порядок учета курсовых разниц, который действует в 2022-2024 годах.

Регионам позволили на один год продлевать срок осуществления инвестиций международными холдинговыми компаниями для применения пониженных ставок по налогу на прибыль.

Разборы по налогу на прибыль

Вебинары по налогу на прибыль

Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль.

Онлайн-курсы

Много полезной информации о расчете налога на прибыль вы найдете на курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Туристический налог

С 2025 года введут туристический налог. Он появится вместо курортного сбора, налоговой базой станет стоимость проживания.

Плательщики туристического налога обязаны будут ежеквартально сдавать декларацию.

Туристический налог в состав ЕНП не войдет.

Спецрежимы и ИП

При утрате права на НПД можно будет перейти на АУСН и ПСН.

Налог по ПСН нужно будет заплатить до 28 декабря, если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря.

По-новому будут учитываться фиксированные взносы при УСН.

Увеличится размер фиксированных взносов для ИП на УСН, а срок уплаты перенесли с 31 на 28 декабря.

Разборы по ПСН

Вебинары по ПСН

Онлайн-курсы

Все про спецрежим, который стал самым популярным и выгодным вы узнаете на онлайн-курсе «Патентная система налогообложения-2024».

Дробление бизнеса

Частично можно будет получить налоговую амнистию. Если собственник решил частично отказаться от схем по дроблению бизнеса, то из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

ИФНС не будет привлекать к ответственности по результатам выездной налоговой проверки за 2025-2026 годы. Главное условие — решение ФНС о доплате налогов в период 2022-2024 годов не должно вступить в силу.

В налоговом кодексе не будет новых детальных критериев для определения дробления.

Разборы про дробление бизнеса

Вебинары про дробление бизнеса

Онлайн-курсы

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