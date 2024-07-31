Где вести управленческий учет? Обзор сервисов для бухгалтера

Сделали подборку сервисов и программ, которые упростят ведение оперативного учета, составление управленческих отчетов и демонстрацию бизнес-аналитики в режиме реального времени.

Любой бизнес нуждается во внутренней аналитике для понимания того, как идут дела в компании, правильно ли расходуется бюджет, есть ли потенциал для роста. Для решения таких важных задач компании необходим управленческий учет.

Он помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов, видеть движение активов, следить за расходами, чтобы избежать кассовых разрывов и правильно распределять ресурсы и финансы.

Управленка — это непростой участок работы бухгалтера, поэтому программы, на которые можно переложить рутинные задачи, имеют большую ценность в работе.

Сделали для вас подборку самых популярных сервисов для автоматизации управленческого учета.

Программа 1С

Мы выбрали три наиболее часто используемые конфигурации.

1С:Управление нашей фирмой

Программа предлагает инструменты для учета доходов и расходов, их анализа и планирования на будущее.

Здесь же можно настроить расчет финансового результата, составления бюджета и оценку финансовой устойчивости бизнеса.

Кроме этого, есть удобный платежный календарь, с помощью которого легко управлять движением денег в кассе и на расчетных счетах.

1С:Управление холдингом

1С:УХ обеспечивает централизованное казначейство, чтобы компания могла контролировать все платежи, ведение учета по МСФО, настройку налогового мониторинга.

Конфигурация позволяет управлять инвестиционными проектами, а также аккумулировать информацию для подготовки консолидированной отчетности.

1С:ERP. Управление предприятием

В программе можно составлять стандартные финансовые отчеты — бюджет доходов и расходов, движения денежных средств, бюджет по балансу.

Она позволяет автоматизировать оперативную работу, наладить производственные процессы (заказы и планирование), а также вести учет по МСФО.

Бесплатные электронные таблицы Google или Яндекс.Документы

Их преимущество в том, что можно предоставлять доступ к документу сразу большому количеству пользователей, наделяя их разными правами. Кто-то может вносить правки, а кто-то может его только просматривать. Удобно, если вы составляете сводные таблицы вместе с другими отделами.

Дополнительно можно использовать Google- или Яндекс-диск для бесплатного облачного хранения.

С помощью Google Apps Script можно добавлять разные полезные функции.

В помощь аналитике и визуализации

Tableau Public — сервис для демонстрации интерактивной бизнес-аналитики.

Power BI — ПО для формирования и представления итогов анализа, поможет работать с большими базами данных.

Google Data Studio — сервис для составления и визуализации отчетов. Чем нагляднее собранные вами данные (диаграммы, графики, дашборды), тем проще их воспринимать даже тому, что ничего не понимает в учете.

Онлайн-сервисы для управленки

«Планфакт»

Большое разнообразие показателей: маржинальная прибыль, прибыль до налогов, ЕВТ и др. Здесь удобно отслеживать распределение затрат по нескольким проектам одновременно. Встроена система для заполнения бюджетов по статьям и проектам.

Кроме этого, у сервиса есть десктопная и мобильная версия, а также бот в телеграмме.

«Финансист»

Здесь удобно настраивать отчеты — можно добавить свои условия или изменить имеющиеся. Есть автоматическая выгрузка данных из бухгалтерских программ, интеграция с 1С. Можно согласовывать платежи.

В сервисе легко задать свои параметры, дополнительные правила под проект.

«Финтабло»

Сервис отражает себестоимость сделки и рентабельность. Можно добавить данные вручную в отчет о прибылях и убытках, встроена автоматическая сверка для устранения дублей.

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы вести управленческий учет

Для работы с управленкой бухгалтер должен уметь:

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании,

Автоматизировать управленческий учет в 1С,

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс,

Работать с таблицами Google и Excel,

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ,

Проводить анализ финансовой отчетности.

Где научиться вести управленческий учет

Получить необходимые навыки вы можете на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

В программе 56 видеоуроков, конспекты, тесты для самопроверки, шаблоны документов, а также более 30 таблиц и инструкций по управленке.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, ведущий управленческий учет.

Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель. Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс за 6 900 рублей вместо 24 200 рублей.

Старт потока уже завтра, 1 августа!

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге!