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Маркетплейсы

😱 Домена Wildberries больше не будет в России! Что происходит с самым популярным маркетплейсом в стране

В середине июня Wildberries и оператор наружной рекламы — группа Russ — объявили об объединении. Сообщалось, что цель сотрудничества — создание цифровой торговой платформы. Однако уже спустя несколько дней вокруг сделки разыгралась настоящая драма с «рейдерским захватом» и семейными перипетиями.

В начале июля маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о создании совместной компании «РВБ», деятельность которой сосредоточена на розничной торговле через интернет. 

Долей в 65% владеет ООО «Вайлдберриз», а 35% получил ООО «Стинн», которому принадлежат 99% ООО «Русс» аутдор». Гендиректором компании стал Роберт Мирзоян, возглавляющий Russ и ООО «Стинн».

Куда исчез Вайлдберриз

23 июля компании Russ и Wildberries объединили юридические службы в единое правовое управление. Партнеры маркетплейса получили новые договоры оферты, в которых указано, что ООО «Вайлдберриз» теперь называется ООО «РВБ».

Почему совладелец компании выступил против

Однако супруг Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, назвал рейдерским захватом сделку по слиянию интернет-магазина и связал его с «уходом из семьи» Татьяны. Немногим ранее она подала на развод.

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, который владеет 1% компании, отрицает законность и прозрачность сделки и планирует оспаривать в суде передачу доменных имен ООО «Вайлдбериз» новому ООО «РВБ».

Сама Бакальчук отрицает захват и говорит, что речь идет о разводе.

К каким последствиям может привести конфликт

Несмотря на баталии, разворачивающиеся сейчас вокруг будущего маркетплейса, скорее всего в ближайшее время мы получим усовершенствованную цифровую торговую платформу — именно такой проект был целью слияния. 

Представители Wildberries утверждают, что площадка сможет предоставлять партнерам больше возможностей, в том числе, расширить географию продаж. Бизнес планируют развивать в РФ, СНГ, Азии и Африке.  

Как использовать ситуацию, если вы бухгалтер?

На сегодняшний день на Wildberries торгуют почти 300 тыс. продавцов, ежедневно маркетплейс посещают миллионы покупателей из России и стран СНГ. 

Чем активнее будет рост и развитие площадки, тем больше возможностей она даст новым партнерам, в то же время, работать с маркетплейсам будет сложнее.

Нужно будет составлять первичку, вести налоговый учет, в том числе по внешнеэкономическим операциям для торговли с дальним зарубежьем, готовить отчетность и т. д. Спрос на бухгалтеров, которые умеют решать такие задачи будет только расти.

Получите необходимые знания для работы на маркетплейсах уже сейчас на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»! Из-за нехватки специалистов, вы сможете брать первые заказы и зарабатывать от 50 тыс. рублей на аутсорсе еще во время учебы.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца OZON, Wildberries или Яндекс Маркет. 

Разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете отражать операции в 1С, составлять отчеты и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу входит 45 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

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Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. 

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В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер маркетплейса.

Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель. Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Клерк
Маркетплейсы

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