😱 Домена Wildberries больше не будет в России! Что происходит с самым популярным маркетплейсом в стране

На сегодняшний день на Wildberries торгуют почти 300 тыс. продавцов, ежедневно маркетплейс посещают миллионы покупателей из России и стран СНГ.

Чем активнее будет рост и развитие площадки, тем больше возможностей она даст новым партнерам, в то же время, работать с маркетплейсам будет сложнее.

Нужно будет составлять первичку, вести налоговый учет, в том числе по внешнеэкономическим операциям для торговли с дальним зарубежьем, готовить отчетность и т. д. Спрос на бухгалтеров, которые умеют решать такие задачи будет только расти.

Получите необходимые знания для работы на маркетплейсах уже сейчас на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»! Из-за нехватки специалистов, вы сможете брать первые заказы и зарабатывать от 50 тыс. рублей на аутсорсе еще во время учебы.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца OZON, Wildberries или Яндекс Маркет.

Разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете отражать операции в 1С, составлять отчеты и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу входит 45 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер маркетплейса.

Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель. Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Старт потока уже завтра, 1 августа!

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге!