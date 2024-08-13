Научим вести ВЭД с учетом налоговой реформы-2025 на обновленном курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД»

Мы расширили программу нашего курса повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году» — добавили блок, посвященный изменениям налоговой реформы-2025, чтобы после обучения вы могли легко работать по новым правилам.

В 2025 году бухгалтеров ждет целая череда изменений в работе:

прогрессивная шкала НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кешбэк;

изменения в части налога на прибыль – новая налоговая ставка и федеральный инвестиционный вычет;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистия за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Для подготовки осталось не так много времени, поэтому приступать нужно уже сейчас, пока не начался осенний призыв и не посыпалась отчетность.

Чтобы налоговая реформа не помешала вам развиваться в такой высокооплачиваемой нише как учет ВЭД, мы добавили в курс повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году» видеоуроки по изменениям, которые нужно будет учитывать в работе со следующего года.

Таким образом, вы не только получите новую специализацию, но сразу узнаете, как применять полученные навыки с учетом налоговой реформы-2025. У вас появится конкурентное преимущество среди других бухгалтеров, потому что вы заранее научитесь работать по новым правилам без ошибок, что точно оценит любой руководитель.

Что нового

В 2025 году налог на прибыль компаний увеличится с 20% до 25%, введут федеральный инвестиционный вычет, который будет формироваться из части налога на прибыль; с 1,5 до 2 вырастет коэффициент на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), также для предприятий обрабатывающей промышленности увеличат меры поддержки.

Чтобы бухгалтеры могли безошибочно рассчитывать налог на прибыль при экспорте и импорте, мы записали дополнительный урок про изменения в части налога на прибыль, где подробно разбираем новую налоговую ставку и федеральный инвестиционный вычет для иностранных и российских компаний.

Вы получите удобные конспекты и подробные инструкции для работы.

Чему вы научитесь

Изучите все нюансы проведения импортных и экспортных поставок с нуля, научитесь оформлять документацию в соответствии с международными стандартами, работать с валютными и рублевыми счетами — получите много полезных материалов, шаблонов, инструкций на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году».

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС. Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

В программе 46 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков по реальным рабочим задачам бухгалтера ВЭД.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, который ведет учет ВЭД. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель.

Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Старт потока 15 августа.

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