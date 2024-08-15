🚀Сегодня стартует новый поток обучения на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Следующий старт только в сентябре — поторопитесь!

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Сегодня, 15 августа, последний день, когда вы можете купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками до -74% и сразу начать учиться.

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Каталог курсов

Мы выбрали обновленные курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Теперь в программах всех важных курсов есть отдельный блок по всем изменениям налоговой реформы-2025, которые касаются нужной вам темы. Это шанс не только освоить новые ниши и получить дополнительные знания, но и начать подготовку к изменениям налоговой системы в 2025 году.

Сегодня стартует обучение на всех курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки «Клерка». Скорее записывайтесь и начинайте учиться!

Вас ждет только самая актуальная информация — скорее приступайте к обучению! Не откладывайте важные дела на осень, когда вас будет поджидать отчетность, осенний призыв и масса других задач.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка по 15 августа 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка по 15 августа 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка по 15 августа 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Скидка по 15 августа 71%: 6 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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