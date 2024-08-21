Три вопроса по работе с самозанятыми, которые волнуют бухгалтеров

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по теме работы с самозанятыми, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про командировки самозанятых

Вопрос № 1: ООО на УСН 15% заключает договор на оказание услуг с самозанятым, в рамках которого у самозанятого предусматриваются командировки заграницу, которые будут оплачиваться компанией заявителя, а именно: проживание, суточные, билеты. Как учесть вышеуказанные расходы и можно ли их учитывать в расходах при исчислении налога на прибыль?

Ответ эксперта: Сотрудника, работающего по трудовому договору, можно отправлять в служебную поездку — эта возможность предусмотрена ТК РФ. Но на взаимоотношения с самозанятыми она не распространяется. То есть, напрямую возместить командировочные расходы не получится. Однако если самозанятому нужно поехать в другой город или регион, то все затраты: на проезд, проживание, питание, можно включить в сумму гонорара. В итоге исполнитель получит вознаграждение, увеличенное на сумму фактически потраченных на поездку средств в соответствии с письмом Минфина от 05.10.2022 № 03-11-11/96246.

А вот учесть в расходах затраты на оказание услуг самозанятому и расходы на командировку можно, если исполнитель предоставит чек с указанием всех доходов (в том числе оплату командировки).

Полный ответ и вопрос вы можете прочитать в консультации.

Про отсутствие чеков от самозанятого

Вопрос № 2: что делать, если компания сотрудничала с самозанятым, а он не формировал чеки?

Ответ эксперта: приложение «Мой налог» позволяет формировать чек задним числом, но согласно законодательству, самозанятый не имеет такого права. Если налоговый орган обнаружил подобные действия, может быть штраф и другие неприятные последствия.

На практике налоговики запускают проверку в отношении самозанятых, если были жалобы со стороны заказчиков. Тем не менее, чтобы снизить риск получения штрафа нужно:

оформить чеки задним числом;

перед выставлением чеков нужно посчитать сумму налога, не уплаченного из-за этого в бюджет, а также сумму набежавших с тех пор пеней.

Затем необходимо перечислить в бюджет отдельными платёжными документами налог и пени. В таком случае штрафа не будет вообще, либо самозанятый сможет его достаточно легко оспорить, сославшись на то, что самостоятельно выявил и устранил ошибку, а также полностью погасил задолженность перед бюджетом по своей личной инициативе.

Полный ответ и вопрос вы можете прочитать в консультации.

Про работу с новым статусом исполнителя

Вопрос № 3: Компания работала с физлицом по договору ГПХ, а потом исполнитель стал самозанятым. Можно ли юрлицу работать с этим физиком как с самозанятым?

Ответ эксперта: Наличие ранее заключенных гражданско-правовых договоров между юридическим лицом и физическим лицом не является ограничением для применения указанным физическим лицом НПД в отношении дохода, полученного от указанного юридического лица, при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом.



То есть, плательщик НПД вправе осуществлять деятельность и заключить договор гражданско-правового характера с организацией, с которой ранее у него уже был заключен гражданско-правовой договор менее 2 лет назад, поскольку трудовые отношения регулируются ТК РФ, в то время как гражданско-правовые отношения регулируются ГК РФ.

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