Клерк
Маркетплейсы

Кто такой менеджер маркетплесов — чем он занимается и сколько зарабатывает

Ежедневно на маркетплейсах совершается более 4,5 млн заказов, и эта цифра продолжает расти. Поэтому компании остро нуждаются в универсальных специалистах, которые умеют управлять продажами, поставками и продвижением товаров на маркетплейсах. Рассказываем, как стать успешным менеджером маркетплейсов и зарабатывать от 100 тыс. рублей на удаленке.
Кто такой менеджер маркетплесов — чем он занимается и сколько зарабатывает

Еще несколько лет назад сложно было представить, что для продажи товаров на маркетплейсах понадобятся отдельные специалисты. Постепенно система торговли разрасталась, начали появляться новые площадки, усложнялись правила, с которыми продавцам уже было трудно справляться — так вырос спрос на бухгалтерские услуги по ведению учета операций. 

Несмотря на то, что спрос на бухгалтеров на аутсорсе по-прежнему высокий, теперь компании начали принимать в штат профессионалов, которые могут взять на себя не только учет, но и управление всеми операциями на маркетплейсах от вывода магазина на площадку до организации поставок — эти специалисты менеджеры маркетплейсов.

На сегодняшний день на hh.ru есть более 10 тыс. вакансий для менеджеров маркетплейсов в штат и на удаленку. 

Какие задачи решает менеджер маркетплейса

Мы проанализировали вакансии на популярных площадках поиска работы и выбрали самые востребованные услуги специалистов по работе на маркетплейсах:

  • Подготовка и размещение новых товаров на маркетплейсах;

  • Обновление и корректировка описаний товаров для соответствия текущим требованиям;

  • Постановка ТЗ копирайтерам и дизайнерам для создания rich- контента;

  • Мониторинг показателей продаж после внесения корректировок в контент;

  • Обработка и анализ отзывов клиентов;

  • Исследование и анализ контента конкурентов;

  • Сотрудничество с маркетингом для синхронизации стратегий и акций;

  • Обеспечение соответствия контента стандартам качества компании;

  • Разработка рекомендаций по улучшению контента на основе анализа данных и отзывов.

Сколько зарабатывают менеджеры маркетплейсов

В среднем заработок менеджера маркетплейсов варьируется от 50 до 140 тыс. рублей в зависимости от опыта и количества задач, которые вы готовы на себя взять. 

Пример вакансии, которая подойдет начинающему специалисту.

Другая вакансия для менеджера с опытом от года и доходом до 140 тыс. рублей.

Какие знания нужны

Чтобы справляться со всеми этими задачами вы должны уметь:

  • проводить анализ конкурентов и анализ ниши товаров,

  • работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров,

  • формировать ценообразование товара на маркетплейсе,

  • считать юнит-экономику,

  • делать финансовую модель бизнеса на маркетплейсе,

  • работать с инфографикой, контентом и SEO-оптимизацией,

  • делать продающую карточку товара на маркетплейсе.

Где выучиться на менеджера маркетплейсов

Менеджер маркетплейсов — достаточно новая, но уже очень востребованная профессия. Ее основные плюсы:

  • высокий спрос и конкурентная зарплата,

  • карьерные перспективы — если вы захотите сменить работу, то легко можете углубиться в одну из сфер, в которых у вас есть опыт (продажи, маркетинг, закупки и т. д.),

  • легкий старт в профессии — достаточно нескольких месяцев, чтобы освоить главные инструменты и приступить к практике,

  • возможность работать из дома.

Получить необходимые знания и навыки в профессии вы сможете на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса». Этот курс разработали эксперты-практики, поэтому вы получите самые актуальные знания и навыки, которые востребованы именно сейчас.

Вы узнаете, как провести анализ конкурентов и выбрать подходящую нишу, как оформить карточку товаров, какой инструмент выбрать для продвижения продукции, как работать с личным кабинетом продавца, составлять первичку, вести документацию и учет в 1С:Предприятие 8.3.

После курса вы сможете:

  • выбрать лучшую площадку и удобную для вас схему работы;

  • работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров;

  • завести свой личный кабинет на маркетплейсе;

  • провести анализ конкурентов в вашей ниши товаров;

  • сформировать свое ценообразование и рассчитать юнит-экономику;

  • составить финансовую модель для работы на маркетплейсе; 

  • составить уникальное торговое предложение;

  • настроить маркетинг: от работы с инфографикойи контентом до SEO-оптимизации и Rich-контента;

  • вести бухгалтерский и налоговый учет товаров, реализуемых на маркетплейсе.

В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.

Мы собрали топовых экспертов и сделали курс, который погрузит вас в реальные задачи, чтобы вы получили навыки, которые реально востребованы на рынке работодателям.

Начало обучения 26 августа.

Записаться

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.

Комментарии

1