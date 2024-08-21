Кто такой менеджер маркетплесов — чем он занимается и сколько зарабатывает

Ежедневно на маркетплейсах совершается более 4,5 млн заказов, и эта цифра продолжает расти. Поэтому компании остро нуждаются в универсальных специалистах, которые умеют управлять продажами, поставками и продвижением товаров на маркетплейсах. Рассказываем, как стать успешным менеджером маркетплейсов и зарабатывать от 100 тыс. рублей на удаленке.

Еще несколько лет назад сложно было представить, что для продажи товаров на маркетплейсах понадобятся отдельные специалисты. Постепенно система торговли разрасталась, начали появляться новые площадки, усложнялись правила, с которыми продавцам уже было трудно справляться — так вырос спрос на бухгалтерские услуги по ведению учета операций.

Несмотря на то, что спрос на бухгалтеров на аутсорсе по-прежнему высокий, теперь компании начали принимать в штат профессионалов, которые могут взять на себя не только учет, но и управление всеми операциями на маркетплейсах от вывода магазина на площадку до организации поставок — эти специалисты менеджеры маркетплейсов.

На сегодняшний день на hh.ru есть более 10 тыс. вакансий для менеджеров маркетплейсов в штат и на удаленку.

Какие задачи решает менеджер маркетплейса

Мы проанализировали вакансии на популярных площадках поиска работы и выбрали самые востребованные услуги специалистов по работе на маркетплейсах:

Подготовка и размещение новых товаров на маркетплейсах;

Обновление и корректировка описаний товаров для соответствия текущим требованиям;

Постановка ТЗ копирайтерам и дизайнерам для создания rich- контента;

Мониторинг показателей продаж после внесения корректировок в контент;

Обработка и анализ отзывов клиентов;

Исследование и анализ контента конкурентов;

Сотрудничество с маркетингом для синхронизации стратегий и акций;

Обеспечение соответствия контента стандартам качества компании;

Разработка рекомендаций по улучшению контента на основе анализа данных и отзывов.

Сколько зарабатывают менеджеры маркетплейсов

В среднем заработок менеджера маркетплейсов варьируется от 50 до 140 тыс. рублей в зависимости от опыта и количества задач, которые вы готовы на себя взять.

Пример вакансии, которая подойдет начинающему специалисту.

Другая вакансия для менеджера с опытом от года и доходом до 140 тыс. рублей.

Какие знания нужны

Чтобы справляться со всеми этими задачами вы должны уметь:

проводить анализ конкурентов и анализ ниши товаров,

работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров,

формировать ценообразование товара на маркетплейсе,

считать юнит-экономику,

делать финансовую модель бизнеса на маркетплейсе,

работать с инфографикой, контентом и SEO-оптимизацией,

делать продающую карточку товара на маркетплейсе.

Где выучиться на менеджера маркетплейсов

Менеджер маркетплейсов — достаточно новая, но уже очень востребованная профессия. Ее основные плюсы:

высокий спрос и конкурентная зарплата,

карьерные перспективы — если вы захотите сменить работу, то легко можете углубиться в одну из сфер, в которых у вас есть опыт (продажи, маркетинг, закупки и т. д.),

легкий старт в профессии — достаточно нескольких месяцев, чтобы освоить главные инструменты и приступить к практике,

возможность работать из дома.

Получить необходимые знания и навыки в профессии вы сможете на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса». Этот курс разработали эксперты-практики, поэтому вы получите самые актуальные знания и навыки, которые востребованы именно сейчас.

Вы узнаете, как провести анализ конкурентов и выбрать подходящую нишу, как оформить карточку товаров, какой инструмент выбрать для продвижения продукции, как работать с личным кабинетом продавца, составлять первичку, вести документацию и учет в 1С:Предприятие 8.3.

После курса вы сможете:

выбрать лучшую площадку и удобную для вас схему работы;

работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров;

завести свой личный кабинет на маркетплейсе;

провести анализ конкурентов в вашей ниши товаров;

сформировать свое ценообразование и рассчитать юнит-экономику;

составить финансовую модель для работы на маркетплейсе;

составить уникальное торговое предложение;

настроить маркетинг: от работы с инфографикойи контентом до SEO-оптимизации и Rich-контента;

вести бухгалтерский и налоговый учет товаров, реализуемых на маркетплейсе.

В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.

Мы собрали топовых экспертов и сделали курс, который погрузит вас в реальные задачи, чтобы вы получили навыки, которые реально востребованы на рынке работодателям.

Начало обучения 26 августа.

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После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.