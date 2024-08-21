Кто такой менеджер маркетплесов — чем он занимается и сколько зарабатывает

Еще несколько лет назад сложно было представить, что для продажи товаров на маркетплейсах понадобятся отдельные специалисты. Постепенно система торговли разрасталась, начали появляться новые площадки, усложнялись правила, с которыми продавцам уже было трудно справляться — так вырос спрос на бухгалтерские услуги по ведению учета операций.
Несмотря на то, что спрос на бухгалтеров на аутсорсе по-прежнему высокий, теперь компании начали принимать в штат профессионалов, которые могут взять на себя не только учет, но и управление всеми операциями на маркетплейсах от вывода магазина на площадку до организации поставок — эти специалисты менеджеры маркетплейсов.
На сегодняшний день на hh.ru есть более 10 тыс. вакансий для менеджеров маркетплейсов в штат и на удаленку.
Какие задачи решает менеджер маркетплейса
Мы проанализировали вакансии на популярных площадках поиска работы и выбрали самые востребованные услуги специалистов по работе на маркетплейсах:
Подготовка и размещение новых товаров на маркетплейсах;
Обновление и корректировка описаний товаров для соответствия текущим требованиям;
Постановка ТЗ копирайтерам и дизайнерам для создания rich- контента;
Мониторинг показателей продаж после внесения корректировок в контент;
Обработка и анализ отзывов клиентов;
Исследование и анализ контента конкурентов;
Сотрудничество с маркетингом для синхронизации стратегий и акций;
Обеспечение соответствия контента стандартам качества компании;
Разработка рекомендаций по улучшению контента на основе анализа данных и отзывов.
Сколько зарабатывают менеджеры маркетплейсов
В среднем заработок менеджера маркетплейсов варьируется от 50 до 140 тыс. рублей в зависимости от опыта и количества задач, которые вы готовы на себя взять.
Пример вакансии, которая подойдет начинающему специалисту.
Другая вакансия для менеджера с опытом от года и доходом до 140 тыс. рублей.
Какие знания нужны
Чтобы справляться со всеми этими задачами вы должны уметь:
проводить анализ конкурентов и анализ ниши товаров,
работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров,
формировать ценообразование товара на маркетплейсе,
считать юнит-экономику,
делать финансовую модель бизнеса на маркетплейсе,
работать с инфографикой, контентом и SEO-оптимизацией,
делать продающую карточку товара на маркетплейсе.
Где выучиться на менеджера маркетплейсов
Менеджер маркетплейсов — достаточно новая, но уже очень востребованная профессия. Ее основные плюсы:
высокий спрос и конкурентная зарплата,
карьерные перспективы — если вы захотите сменить работу, то легко можете углубиться в одну из сфер, в которых у вас есть опыт (продажи, маркетинг, закупки и т. д.),
легкий старт в профессии — достаточно нескольких месяцев, чтобы освоить главные инструменты и приступить к практике,
возможность работать из дома.
Получить необходимые знания и навыки в профессии вы сможете на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса». Этот курс разработали эксперты-практики, поэтому вы получите самые актуальные знания и навыки, которые востребованы именно сейчас.
Вы узнаете, как провести анализ конкурентов и выбрать подходящую нишу, как оформить карточку товаров, какой инструмент выбрать для продвижения продукции, как работать с личным кабинетом продавца, составлять первичку, вести документацию и учет в 1С:Предприятие 8.3.
После курса вы сможете:
выбрать лучшую площадку и удобную для вас схему работы;
работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров;
завести свой личный кабинет на маркетплейсе;
провести анализ конкурентов в вашей ниши товаров;
сформировать свое ценообразование и рассчитать юнит-экономику;
составить финансовую модель для работы на маркетплейсе;
составить уникальное торговое предложение;
настроить маркетинг: от работы с инфографикойи контентом до SEO-оптимизации и Rich-контента;
вести бухгалтерский и налоговый учет товаров, реализуемых на маркетплейсе.
В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.
Мы собрали топовых экспертов и сделали курс, который погрузит вас в реальные задачи, чтобы вы получили навыки, которые реально востребованы на рынке работодателям.
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Комментарии1
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