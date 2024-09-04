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НДФЛ

С дохода от продажи имущества в 2025 году надо будет платить НДФЛ 15%

С 2025 года меняются ставки НДФЛ и налоговые базы.
С дохода от продажи имущества в 2025 году надо будет платить НДФЛ 15%
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Минфин выпустил письмо от 02.08.2024 № 03-04-05/72474, в котором дал разъяснение по поводу ставок 13% с дохода до 2,4 млн рублей и 15% с дохода свыше 2,4 млн рублей.

Такие ставки прописаны в пункте 1.1 статьи 224 НК и применяются к налоговым базам, указанным в пункте 6 статьи 210 НК.

Это, в частности, такие налоговые базы:

  • по доходам от продажи и получения в дар имущества (кроме ценных бумаг);

  • по доходам по операциям с ценными бумагами;

  • по доходам в виде процентов по вкладам.

Все ставки по НДФЛ с 2025 года смотрите в таблице.

Норма НК для ставки НДФЛ

Ставка

Размер дохода, руб.

Налоговые базы

п. 1 ст. 224 НК

13%

до 2,4 млн

п. 2.1 ст. 210 НК (основная налоговая база, в том числе зарплата, выигрыши в лотерею, прибыль КИК)

15%

от 2,4 млн до 5 млн

18%

от 5 млн до 20 млн

20%

от 20 млн до 50 млн

22%

свыше 50 млн

п. 1.1 ст. 224 НК

13%

до 2,4 млн

п .6 ст. 210 НК (продажа имущества, дивиденды, проценты по вкладам и т. д.)

15%

свыше 2,4 млн

п. 1.2 ст. 224 НК

13%

до 5 млн

п. 6. 1 и п. 6.2 ст. 210 НК (доходы участников СВО, северные надбавки)

15%

свыше 5 млн

п. 2 ст. 224 НК

35%

любая сумма

выигрыши, призы, экономия на процентах

п. 3 ст. 224 НК

30%

любая сумма

доходы нерезидентов

15%

любая сумма

проценты по вкладам нерезидентов

15%

любая сумма

дивиденды нерезидентов

5%

любая сумма

дивиденды по акциям МХК

п. 3.1 ст. 224 НК

13%

до 2,4 млн

нерезиденты: на патенте, ВКС, переселенцы, беженцы, заграничные дистанционщики

15%

от 2,4 млн до 5 млн

18%

от 5 млн до 20 млн

20%

от 20 млн до 50 млн

22%

свыше 50 млн

п. 5 ст. 224 НК

9%

любая сумма

проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007

п. 6 ст. 224 НК

30%

любая сумма

доход от ценных бумаг, учитываются на счете депо иностранного держателя

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