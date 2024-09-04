С дохода от продажи имущества в 2025 году надо будет платить НДФЛ 15%

С 2025 года меняются ставки НДФЛ и налоговые базы.

Минфин выпустил письмо от 02.08.2024 № 03-04-05/72474, в котором дал разъяснение по поводу ставок 13% с дохода до 2,4 млн рублей и 15% с дохода свыше 2,4 млн рублей.

Такие ставки прописаны в пункте 1.1 статьи 224 НК и применяются к налоговым базам, указанным в пункте 6 статьи 210 НК.

Это, в частности, такие налоговые базы:

по доходам от продажи и получения в дар имущества (кроме ценных бумаг);

по доходам по операциям с ценными бумагами;

по доходам в виде процентов по вкладам.

Все ставки по НДФЛ с 2025 года смотрите в таблице.

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про новые нормы НК-2025:

С 2025 года будет несколько прогрессивных шкал и для каждой — свои налоговые базы.

По НДФЛ будут новые ставки, новый вычет, новый срок уплаты, новые правила для налога с продажи жилья.

Плательщиками НДС теперь становятся ООО и ИП на УСН. Можно выбрать пониженные ставки 5% и 7% или обычную 20%.

При переходе с ОСНО на УСН без НДС или УСН с НДС 5% надо восстановить НДС, при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% налог восстанавливать не надо.

С 2025 года будут повышенные ставки по НДФЛ, а бизнес на УСН столкнется с НДС.

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