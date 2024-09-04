С дохода от продажи имущества в 2025 году надо будет платить НДФЛ 15%

Минфин выпустил письмо от 02.08.2024 № 03-04-05/72474, в котором дал разъяснение по поводу ставок 13% с дохода до 2,4 млн рублей и 15% с дохода свыше 2,4 млн рублей.
Такие ставки прописаны в пункте 1.1 статьи 224 НК и применяются к налоговым базам, указанным в пункте 6 статьи 210 НК.
Это, в частности, такие налоговые базы:
по доходам от продажи и получения в дар имущества (кроме ценных бумаг);
по доходам по операциям с ценными бумагами;
по доходам в виде процентов по вкладам.
Все ставки по НДФЛ с 2025 года смотрите в таблице.
Норма НК для ставки НДФЛ
Ставка
Размер дохода, руб.
Налоговые базы
13%
до 2,4 млн
п. 2.1 ст. 210 НК (основная налоговая база, в том числе зарплата, выигрыши в лотерею, прибыль КИК)
15%
от 2,4 млн до 5 млн
18%
от 5 млн до 20 млн
20%
от 20 млн до 50 млн
22%
свыше 50 млн
13%
до 2,4 млн
п .6 ст. 210 НК (продажа имущества, дивиденды, проценты по вкладам и т. д.)
15%
свыше 2,4 млн
п. 1.2 ст. 224 НК
13%
до 5 млн
п. 6. 1 и п. 6.2 ст. 210 НК (доходы участников СВО, северные надбавки)
15%
свыше 5 млн
35%
любая сумма
выигрыши, призы, экономия на процентах
30%
любая сумма
доходы нерезидентов
15%
любая сумма
проценты по вкладам нерезидентов
15%
любая сумма
дивиденды нерезидентов
5%
любая сумма
дивиденды по акциям МХК
13%
до 2,4 млн
нерезиденты: на патенте, ВКС, переселенцы, беженцы, заграничные дистанционщики
15%
от 2,4 млн до 5 млн
18%
от 5 млн до 20 млн
20%
от 20 млн до 50 млн
22%
свыше 50 млн
9%
любая сумма
проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007
30%
любая сумма
доход от ценных бумаг, учитываются на счете депо иностранного держателя
Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про новые нормы НК-2025:
С 2025 года будет несколько прогрессивных шкал и для каждой — свои налоговые базы.
По НДФЛ будут новые ставки, новый вычет, новый срок уплаты, новые правила для налога с продажи жилья.
Налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль. Конспект вебинара с видео и тестированием
Плательщиками НДС теперь становятся ООО и ИП на УСН. Можно выбрать пониженные ставки 5% и 7% или обычную 20%.
При переходе с ОСНО на УСН без НДС или УСН с НДС 5% надо восстановить НДС, при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% налог восстанавливать не надо.
С 2025 года будут повышенные ставки по НДФЛ, а бизнес на УСН столкнется с НДС.
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