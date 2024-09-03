🍁Лето закончилось, а сезон акций в «Клерке» только начинается! Онлайн-курсы по 3 690 рублей

До 6 сентября вы можете купить обновленные онлайн-курсы по УСН, учету на маркетплейсах, зарплате, работе с НДС и налоговой реформе-2025 по супервыгодной цене — за 3 690 рублей. Подготовьтесь ко всем предстоящим изменениям осени 2024 года, а также приступите к изучению новых правил налоговой реформы-2025 уже сейчас.

Вот и закончилось долгожданное лето. Надеемся, вы успели отдохнуть и набраться сил на предстоящий горячий сезон отчетов и осеннего призыва. Мы провели это лето с пользой — выпустили новый онлайн-курс по налоговой реформе 2025 года, а также обновили программу наших курсов с учетом нововведений.

Сейчас вы можете купить обновленные онлайн-курсы и абсолютно новый курс со всеми изменениями налоговой реформы-2025 за 3 690 рублей! Акция действует до 6 сентября.

Выбирайте курсы и приступайте к учебе!

Каталог онлайн-курсов

Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать по новым правилам 2025 года, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в реформе и может защитить компанию от штрафов и претензий налоговой.

В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку осталось меньше полугода. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо 9 000 рублей.

Купить курс

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

На онлайн-курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять.

Мы расширили программу онлайн-курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.

Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо 16 000 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге «Клерка».