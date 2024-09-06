Семь изменений по зарплате, которые вступили в силу 1 сентября 2024 года

С осени 2024 года меняется порядок оплаты сверхурочной работы, квоту по сотрудникам с инвалидностью нужно будет рассчитывать каждый квартал, а также вводятся новые требования к аптечке первой помощи на предприятии.

Осень 2024 года началась с целой череды изменений в законодательстве. Большая их часть коснулась трудовых отношений, зарплаты и охраны труда. Сделали обзор основных нововведений, которые важно знать каждому бухгалтеру.

Новый порядок оплаты сверхурочных

С 1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ, который устанавливает новый порядок оплаты сверхурочных работ.

Теперь при расчете сверхурочных будут считать не только тарифную ставку, но и дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.

Сверхурочная работа будет оплачиваться в зависимости от размера зарплаты сотрудника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа работодатель должен оплатить работу сотрудника не менее, чем в полуторном размере. За последующие часы — не менее чем в двойном.

Раньше при расчете сверхурочных за основу брали только тарифную ставку, а дополнительные выплаты не учитывались.

К сверхурочной относится работа, которую сотрудник выполняет за пределами рабочего дня и по инициативе работодателя. Максимальная продолжительность не должна превышать 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Квота по сотрудникам с инвалидностью будет рассчитываться ежеквартально

С 1 сентября 2024 года вступают в силу положения закона о занятости населения, касающиеся содействия занятости инвалидов.

Количество работников, которые должны быть трудоустроены по квоте, придется рассчитывать каждый квартал, а не ежегодно. Срок — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.

Теперь работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов — в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности персонала за предыдущий квартал без учета работников представительств и филиалов работодателя в других субъектах РФ.

Взятым на работу инвалидам обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации.

Точную квоту определяет нормативный акт региона.

Субъект РФ вправе дифференцировать размер квоты в зависимости от видов экономической деятельности, муниципальных образований, среднесписочной численности работников.

За мобилизованными северянами сохранят право на проезд в отпуск за счет работодателя

Если работник, заключивший трудовой договор с организациями, расположенными в районах Крайнего Севера, приостановил свою его действие из-за мобилизации или ухода на службу по контракту и по этой причине не использовал право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ к месту отпуска и обратно, это право за ним сохраняется.

Минтруд ввел дополнительный документ расследования несчастных случаев на производстве

Согласно приказу от 25.04.2024 № 237н, работодатели будут оформлять акт по новой форме Н-1С для направления его страховщику, если завершить расследование в установленные сроки невозможно по ряду объективных причин.

Требуется дополнительная проверка.

Нужно получение медицинских и других заключений.

Необходимо рассмотрение обстоятельств в экспертных организациях, органах дознания и следствия или в суде.

При оформлении акта Н-1С расследование будет продолжаться. Если инцидент не связан с производством, такой акт не оформляют.

Изменятся требования к офисной аптечке первой помощи

В состав новой аптечки нужно будет добавить:

минимум один блокнот формата не менее А7;

один маркер черный или синий либо карандаш;

еще один аппарат искусственного дыхания. Общее число — 2 шт.

А вот количество нестерильных одноразовых масок можно сократить до 2 шт. вместо 10 шт.

Теперь можно использовать не только марлевый медицинский бинт, но и нестерильный фиксирующий эластичный бинт.

Собранные ранее аптечки можно использовать до истечения срока годности их содержимого, но не дольше 1 сентября 2027 года.

Новые правила проведения спецоценки труда

С 1 сентября вступает в силу приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н. Он описывает новые методику спецоценки условий труда, классификатор вредных и опасных факторов, а также форму отчета СОУТ с инструкцией по ее заполнению.

Документы будут действовать до 1 сентября 2030 года.

СФР будет мониторить зарплату медиков

Социальный фонд будет каждый квартал проверять размер зарплаты врачей, работников с высшим немедицинским образованием, среднего и младшего медперсонала, получивших специальные соцвыплаты.

Речь о врачах и медработниках, получивших специальную социальную выплату в соответствии с постановлением кабмина от 31.12.2022 № 2568 в рамках дополнительной государственной соцподдержки

Как подготовиться к изменениям

Впереди бухгалтера ждет еще целая череда новых правил, в том числе глобальная налоговая реформа-2025, которая добавит немало хлопот.

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