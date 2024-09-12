11 самых частых вопросов бухгалтеров про НДС на УСН

Эксперты «Клерка» ежедневно получают десятки вопросов, связанных с налоговой реформой-2025. Особенно много бухгалтеров интересуются тем, как изменится работа на УСН после того, как упрощенцы станут плательщиками НДС. Как выбрать выгодную ставку, как получить освобождение от уплаты налога и другие вопросы в нашей подборке.

С 1 января 2025 года упрощенцы автоматически становятся плательщиками НДС, правда, не все будут обязаны платить налог и сдавать по нему декларацию, но большинству все же придется.

Собрали самые частые вопросы бухгалтеров с ответами экспертов. Обзор, который будет полезен каждому специалисту без исключения!

1. Все ли компании и ИП на УСН с 2025 года обязаны платить НДС

Нет, не все. Только если доходы за 2024 год превысят 60 млн рублей (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о налоговой реформе-2025). Если доходы за текущий год меньше 60 млн, обязанностей плательщиков НДС с 2025 года нет. Если в 2025 году доходы превысят 60 млн, право на освобождение от НДС утрачено и переход на уплату НДС по пониженным ставкам.

2. Должны ли платить НДС компании и ИП, созданные в начале 2025 года

Нет, не должны. Освобождение действует с даты, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. Но если в 2025 году доходы нового бизнеса превысят 60 млн, право на освобождение от НДС теряется. Переход на уплату по сниженным ставкам.

3. Нужно ли подавать заявление в налоговую об освобождении от НДС, если доходы за 2024 год не превысят 60 млн

Нет, не нужно. Это произойдет автоматически — на основании данных о доходах в распоряжении ИФНС.

4. Если ИП совмещает УСН с ПСН и доходы по каждому режиму не более 35 млн, будет ли освобождение от НДС

Учитывают совокупный доход по обоим режимам. Если превысит за 2024 года 60 млн, НДС с 1 января 2025 будет.

5. Все ли доходы на УСН учитываются за 2024 год

Нет, не все. Исключения:

положительная курсовая разницы;

субсидии от безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность имущества или имущественных прав.

6. Сколько действует освобождение от НДС на УСН, когда доходы до 60 млн

Оно бессрочное и действует до тех пор, пока ваш доход не превысит лимит в 60 млн рублей.

7. Когда возникнет обязанность платить НДС, если в 2025 году превысить лимит по доходам в 60 млн — с начала года или с месяца превышения

С 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором доходы в совокупности превысят 60 млн. Пересчитывать налогооблагаемую базу и доплачивать налог с 1 января 2025 не нужно.

8. Все ли компании и ИП на УСН могут применять пониженную ставку НДС 5% или 7%

Да, все. Если лимит в 60 миллионов превышен, то предоставляется право выбора ставки НДС:

5 % — если сумма доходов за предшествующий календарный год не превысила в совокупности 250 млн рублей;

7 % — если сумма дохода за предшествующий календарный год не превысила в совокупности 450 миллионов рублей;

20 (10) % — независимо от суммы дохода (по желанию налогоплательщика).

9. На УСН будут доступны только ставки НДС 5%, 7% и 20%? А как же льготные 0% и 10%

Льготные ставки НДС 0% и 10% организации и ИП на УСН смогут применять по общим правилам наравне с прочими налогоплательщиками. Но право на применение этих ставок есть, если не переходить на ставки 5% и 7% и применять общую ставку 20%. Но в НК есть оговорки в отношении социально значимой продукции, экспорта, услуг международной перевозки.

10. Что сделать, чтобы перейти на пониженный НДС 5% и 7%

Подавать какое-либо заявление не нужно. Эти ставки просто нужно указать в декларации.

11. Нужно ли будет оформлять счета-фактуры

При освобождении от НДС не надо будет сдавать декларацию по этому налогу. Но надо будет:

выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)»;

вести книгу продаж.

Однако этой осенью Госдума планирует рассмотреть изменения, которые позволят предпринимателям на УСН с доходом до 60 млн рублей не применять счета-фактуры.

Подробнее обо всех изменениях и новых правилах работы с НДС с учетом налоговой реформы-2025 расскажем на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

В программе 44 видеоурока, справочные материалы и конспекты лекций со скринами, подробные инструкции от наших экспертов, которые пригодятся вам в работе.

После обучения вы сможете формировать налоговую базу по НДС, безошибочно оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять, будете без ошибок составлять декларацию по НДС и успешно проходить проверки налоговой.

Теперь в программе есть отдельный блок со всем изменениям по НДС для упрощенцев в соответствии с налоговой реформой-2025.

Это практический курс, поэтому вас ждет много задач на отработку полученных навыков — заполнение отчетности, учет в 1С и др.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми вы столкнетесь уже через несколько месяцев. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике, чтобы вы подготовились и смогли работать без стресса и паники.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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