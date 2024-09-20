Если вы хотите зарабатывать больше — изучайте Excel

Мы провели исследование на своем портале «Клерк.Работа» и выяснили, что работодатель готов платить в среднем на 35% больше кандидатам, которые указали в резюме продвинутые навыки работы в Excel.

В далеком 1985 году Excel был создан для того, чтобы сделать процесс экономико-статистических расчетов проще. Другими словами, помочь пользователям автоматизировать рутинные задачи (вычислений, расчетов, подготовки отчетности, составления графиков и таблиц).

Для бухгалтера это необходимый навык, потому что большая часть его работы связана с обработкой больших массивов данных. Грамотная работа в Excel поможет вам ускорить выполнение задач и повысить точность расчетов.

Но на самом деле знание Excel пригодится не только специалистам, которые выполняют сложные вычислительные операции, но и каждому в повседневной жизни. Например, в программе можно рассчитывать соотношение времени тренировок или ежедневное потребление калорий на диете.

Для чего Excel бухгалтеру

Большая часть организаций в России ведут бухгалтерский учет в программе 1С, из которой удобно экспортировать данные в сводные таблицы Excel и проводить тщательный анализ по заданным параметрам и готовить отчеты.

Кроме этого, в Excel можно проводить сложные расчеты, применяя различные функции и коэффициенты. Программа предоставляет шаблоны для повторяющихся операций, которая упрощает работу с рутинными операциями.

Более того в Excel есть табличный редактор, который удобно использовать для создания таких документов, как счет-фактура или прайс-лист.

Как используют Excel в бухгалтерии

Протягивание функций, то есть автозаполнение формул. Она позволяет бухгалтеру не прописывать одну и ту же формулу расчета несколько раз, а просто протягивать ее в таблицы. Excel сам проведет подсчет данных.

Сортировка данных позволяет удобно распределять информацию по любым параметрам, например, по возрастанию или убыванию, а записи упорядочиваются по дате. Если вы знаете, как лучше использовать сортировку данных, то можете в разы упростить поиск нужной информации.

Подсчет календарных дней необходим бухгалтеру для расчета размера пени, кредита, процентов с учетом количества дней в том или ином периоде.

Как повысить уровень владения Excel

Освойте все необходимые бухгалтеру функции Excel и Google таблиц на нашем новом онлайн-курсе «Базовый курс Excel и Google таблицы». Мы расскажем, как ускорить работу с данными, дадим пошаговые инструкции и полезные советы, которые пригодятся вам на практике.

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