Как стать главбухом: необходимые хард и софт-скилы

Докажите работодателю, что умеете выполнять более сложные управленческие задачи, можете взять на себя не только расчет, но и планирование бюджета, чтобы получить повышение и выйти на более высокий уровень дохода.

Если долго сидеть на одной должности, то рано или поздно вы просто разлюбите дело, которым занимаетесь. Одни и те же задачи, зарплата, круг коллег… Только непрерывное развитие может разбавить рутину, встряхнуть вас и дать энергию на новые свершения.

Классический вариант развития карьеры бухгалтера — это вертикальный рост до главбуха. Конечно, вы можете перейти на другой участок или даже полностью сменить вектор развития и стать, например, аналитиком 1С.

Как решиться на смену должности

Естественно бояться перемен и неизвестности, но самая большая преграда — боязнь брать на себя дополнительную ответственность.

Ведь главбух выполняет не только функции бухгалтера, но и управленца. Он отвечает за работу команды, поэтому должен уметь распределять задачи, заглядывать в будущее, чтобы предотвратить ошибки коллег и защитить бюджет компании.

Какие хард-скилы должны быть у главбуха

В компании главный бухгалтер руководит бухгалтерией, ведет бухгалтерский и налоговый учет, отслеживает показатели финансово-хозяйственной работы организации, контролирует бухгалтерскую документацию, взаимодействует с проверяющими органами, составляет и сдает отчетность, а также управляет работой всего отдела.

Чтобы выполнять все эти задачи главному бухгалтеру нужен целый комплекс знаний. Он должен:

знать стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), налоговое законодательство и нормативные документы;

рассчитывать зарплату;

сверяться с контрагентами;

владеть специализированными программами для работы с большим объемом данных (1С: Бухгалтерия, 1С:ЗУП, БухСофт, ЭДО — в зависимости от задач компании);

грамотно составлять документацию;

проходить налоговые проверки и защищать интересы организации во время проверок;

уметь работать в базовых офисных программах — MS Excel, MS Word или их аналогами.

Где получить необходимые знания

Если у вас есть пробелы в знаниях, или вы еще никогда не сталкивались с подобными задачами, то нужно срочно расширять горизонты.

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Топ-6 софт-скилов для главбуха

Коммуникабельность, умение находить общий язык с разными специалистами;

Организованность, грамотный тайм-менеджмент;

Внимательность и скрупулезность в решении задач;

Ответственность;

Аналитическое мышление;

Лидерство.

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