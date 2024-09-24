Как стать главбухом: необходимые хард и софт-скилы

Если долго сидеть на одной должности, то рано или поздно вы просто разлюбите дело, которым занимаетесь. Одни и те же задачи, зарплата, круг коллег… Только непрерывное развитие может разбавить рутину, встряхнуть вас и дать энергию на новые свершения.
Классический вариант развития карьеры бухгалтера — это вертикальный рост до главбуха. Конечно, вы можете перейти на другой участок или даже полностью сменить вектор развития и стать, например, аналитиком 1С.
Как решиться на смену должности
Естественно бояться перемен и неизвестности, но самая большая преграда — боязнь брать на себя дополнительную ответственность.
Ведь главбух выполняет не только функции бухгалтера, но и управленца. Он отвечает за работу команды, поэтому должен уметь распределять задачи, заглядывать в будущее, чтобы предотвратить ошибки коллег и защитить бюджет компании.
Какие хард-скилы должны быть у главбуха
В компании главный бухгалтер руководит бухгалтерией, ведет бухгалтерский и налоговый учет, отслеживает показатели финансово-хозяйственной работы организации, контролирует бухгалтерскую документацию, взаимодействует с проверяющими органами, составляет и сдает отчетность, а также управляет работой всего отдела.
Чтобы выполнять все эти задачи главному бухгалтеру нужен целый комплекс знаний. Он должен:
знать стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), налоговое законодательство и нормативные документы;
рассчитывать зарплату;
сверяться с контрагентами;
владеть специализированными программами для работы с большим объемом данных (1С: Бухгалтерия, 1С:ЗУП, БухСофт, ЭДО — в зависимости от задач компании);
грамотно составлять документацию;
проходить налоговые проверки и защищать интересы организации во время проверок;
уметь работать в базовых офисных программах — MS Excel, MS Word или их аналогами.
Где получить необходимые знания
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