От бухгалтера до главбуха и финдира — онлайн-курсы для карьерного роста от 3 690 рублей

Запускаем новую акцию для амбициозных специалистов. Лучшие онлайн-курсы для карьерного роста со скидкой до -81%. Научитесь вести управленческий учет, строить финансовые модели, работать в Excel и Google таблицах на продвинутом уровне, чтобы составлять точные расчеты и работать с разными видами данных.
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Докажите работодателю, что умеете выполнять более сложные управленческие задачи, можете взять на себя не только расчет, но и планирование бюджета — чтобы получить повышение и выйти на более высокий уровень дохода.
Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ
Чтобы избежать штрафов и проблем с налоговой, необходимо хорошо разбираться в федеральных стандартах.
Мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи обязательных в 2024 году стандартов, научим вести бухгалтерский учет в соответствии с действующими ФСБУ и поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который вступит в силу в 2025 году.
Вам не нужно самостоятельно читать 200+ страниц стандартов ― эксперты это сделали за вас и подготовили онлайн-курс на понятном языке, без канцеляризмов.
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Базовый курс Excel и Google таблицы
Вся информация в руках главбуха должна находиться в порядке. Освойте необходимые программы — Excel, Google таблицы и их аналоги на новом онлайн-курсе «Клерка».
Обучение позволит вам сэкономить время на ежедневной рутине и переключиться на более важные и интересные задания. Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому учиться вы будете на реальных примерах и применять пошаговые инструкции для самостоятельной работы.
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Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Для того, чтобы умело руководить отделом бухгалтерии, координировать работу команды, оценивать текущее финансовое положение компании и разрабатывать стратегии для улучшения показателей, вам необходимы навыки ведения управленческого учета.
На онлайн-курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
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12 700 рублей.
Финмоделирование и финанализ для бизнеса
Если вы научитесь работать не только с бухгалтерской, но и любой финансовой отчетностью, строить финансовые модели и стратегии, то в перспективе можете перерасти позицию главбуха и занять должность финдира.
После обучения вы сможете оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и находить эффективные управленческие решения.
Сейчас на онлайн-курс действует скидка 81%: 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Правила работы на УСН в 2025 году серьезно изменятся, поэтому спрос на специалистов, которые смогут вести учет на упрощенке по новым правилам вырастет.
После обучения вы будете легко ориентироваться в новых правилах работы на УСН, поможете собственнику сохранить бизнес и защитить организацию от проблем и штрафов. Станете главбухом в востребованной сфере и сможете увеличить свой доход в несколько раз.
Сейчас на онлайн-курс действует скидка 77%: 3 690 рублей вместо
15 950 рублей.
Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом
Работа руководителя всегда связана со стрессом, поэтому умение с ним справляться ценится не меньше, чем обязательные хард-скилы. На онлайн-курсе мы расскажем, как научиться планировать, поддерживать свою мотивацию и не доводить себя до эмоционального выгорания.
Вы сможете найти гармонию между делами и отдыхом, чтобы получать от работы удовольствие, а не негатив.
Сейчас на онлайн-курс действует скидка 67%: 2 990 рублей вместо
8 990 рублей.
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