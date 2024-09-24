От бухгалтера до главбуха и финдира — онлайн-курсы для карьерного роста от 3 690 рублей

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Чтобы избежать штрафов и проблем с налоговой, необходимо хорошо разбираться в федеральных стандартах.

Мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи обязательных в 2024 году стандартов, научим вести бухгалтерский учет в соответствии с действующими ФСБУ и поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который вступит в силу в 2025 году.

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Вся информация в руках главбуха должна находиться в порядке. Освойте необходимые программы — Excel, Google таблицы и их аналоги на новом онлайн-курсе «Клерка».

Обучение позволит вам сэкономить время на ежедневной рутине и переключиться на более важные и интересные задания. Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому учиться вы будете на реальных примерах и применять пошаговые инструкции для самостоятельной работы.

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Для того, чтобы умело руководить отделом бухгалтерии, координировать работу команды, оценивать текущее финансовое положение компании и разрабатывать стратегии для улучшения показателей, вам необходимы навыки ведения управленческого учета.

На онлайн-курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

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Если вы научитесь работать не только с бухгалтерской, но и любой финансовой отчетностью, строить финансовые модели и стратегии, то в перспективе можете перерасти позицию главбуха и занять должность финдира.

После обучения вы сможете оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и находить эффективные управленческие решения.

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Правила работы на УСН в 2025 году серьезно изменятся, поэтому спрос на специалистов, которые смогут вести учет на упрощенке по новым правилам вырастет.

После обучения вы будете легко ориентироваться в новых правилах работы на УСН, поможете собственнику сохранить бизнес и защитить организацию от проблем и штрафов. Станете главбухом в востребованной сфере и сможете увеличить свой доход в несколько раз.

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Работа руководителя всегда связана со стрессом, поэтому умение с ним справляться ценится не меньше, чем обязательные хард-скилы. На онлайн-курсе мы расскажем, как научиться планировать, поддерживать свою мотивацию и не доводить себя до эмоционального выгорания.

Вы сможете найти гармонию между делами и отдыхом, чтобы получать от работы удовольствие, а не негатив.

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