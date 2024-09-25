Работа на УСН в 2025 году: практические моменты, о которых спрашивают бухгалтеры

Как будет работать правило лимита доходов в 2025-2026 году и далее, какие записи в книге покупок будут при НДС 5 и 7%, как считать налоговую базу по УСН с 2025 года, как выставлять счета-фактуры в рознице — собрали ответы на важные вопросы.

Лимит 60 млн рублей – общее правило для любого года

Если налогоплательщик на УСН в 2024 году превысил доходы в 60 млн рублей, то с 2025 года будет платить НДС. Но в 2025 году его доходы могут не превысить 60 млн. Тогда он будет освобожден от НДС в 2026 году.

В пункте 1 ст. 145 НК в редакции на 2025 год нет привязки конкретно к 2024 году. То есть правило о 60 млн рублей – это общее правило для любого года, начиная с 2024-го.

Поэтому если в 2025 году упрощенец не выйдет за пределы 60 млн, то в 2026 году НДС платить не будет.

Книге покупок при УСН с НДС 5%: какие записи в ней будут

Если компания или ИП на УСН в 2025 году выбирает ставку НДС 5%, то права на вычет по входящим счетам-фактурам по приобретенным товарам, работам, услугам у них нет. Но книга покупок может быть и не пустой.

Запрет на вычеты касается только покупок.

Но вычет по собственным авансовым счетам-фактурам при пониженных ставках НДС тоже работает. Кроме того, будет запись в книге покупок при возврате товаров покупателем — при оформлении корректировочного счета-фактуры.

Таким образом, при НДС 5% в книге покупок надо будет показывать такие вычеты:

авансового НДС на дату отгрузки;

авансового НДС при возврате предоплаты;

НДС при возврате товаров (на основании корректировочного счета-фактуры).

Налоговая база по УСН с 2025 года: НДС в нее не входит. Пример

С 2025 года с реализации упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей будут платить не только налог по УСН, но и НДС.

Налоговую базу по НДС определяют на наиболее раннюю из дат — отгрузки или оплаты. Налоговая база по УСН определяется на дату оплаты.

Но исходящий НДС не идет в налоговую базу по УСН.

Пример

ИП с 2025 года применяет УСН «доходы минус расходы» и НДС по ставке 5%.

В 1 квартале 2025 года ИП отгрузил товар на 21 млн руб., в том числе НДС 5% — 1 млн руб. Все покупатели оплатили за товар в 1 квартале.

Оплачено поставщикам за товар 15 млн руб., в том числе НДС 0,5 млн руб.

НДС = 21 млн / 105 х 5 = 1 млн руб.

Налог по УСН = (20 млн – 15 млн) х 15% = 750 тыс. руб.

В 2025 году у ИП тоже будут декларация по НДС, счета-фактуры и НДС в кассовых чеках

Если доход ИП на УСН за 2024 год превысит 60 млн рублей, то в 2025 году он станет плательщиком НДС, но может выбрать ставку 5% без вычетов или 20% с вычетами.

Если ИП хочет выбрать ставку НДС 5%, он просто начинает облагать свои услуги по этой ставке и потом сдает декларацию с этой ставкой. Никакие заявления предварительно сдавать в ИФНС не надо. При этом покупателям надо выставлять счета-фактуры.

Но если это розница, то вместо счетов-фактур будут показания контрольных лент ККТ. При расчетах безналом с физлицами можно регистрировать в книге продаж сводный счет-фактуру.

При расчетах по ККТ в чеке должна быть указана ставка НДС 5%.

Ежеквартально надо будет сдавать декларацию по НДС — причем только электронно по ТКС.

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