Обзор онлайн-курсов по Excel для бухгалтера

Excel позволяет бухгалтеру структурировать информацию и упрощает ведение учета. И чем лучше он владеет программой, тем более сложные задачи он может решать с помощью этого инструмента. На рынке много онлайн-курсов для изучения Excel — с разной продолжительностью и ценой. Разбираемся, как выбрать подходящий вариант.

Умение работать с данными ценится на рынке труда: специалист, владеющий Excel зарабатывает в среднем на 40 тыс. рублей выше. Для бухгалтера это необходимый навык, потому что большая часть его задач связана с обработкой больших массивов информации.

Мы сделали обзор популярных на образовательном рынке курсов для изучения Excel — сравнили их цены, продолжительность и особенности обучения, чтобы вы смогли выбрать подходящий под ваши цели и задачи вариант.

1. «Excel и Google-таблицы: от новичка до эксперта» от Eduson Academy

Продолжительность: две недели.

Вы научитесь: структурировать и группировать данные в таблицах, делать расчеты с помощью формул и функций, строить финансовые модели, автоматизировать задачи, составлять графики и диаграммы, работать с Google таблицами, изучите также Power Query и Power Pivot.

Формат обучения: интерактивные уроки на тренажере, практические задания, с вопросами можно обратиться к куратору.

Стоимость курса: 23 760 рублей (1 980 руб/мес).

Документ об образовании: диплом об окончании курса.

2. «Excel + «Google Таблицы» с нуля до PRO» от Skillbox

Продолжительность: четыре месяца.

Вы научитесь: структурировать и группировать данные в таблицах, делать расчеты с помощью формул и функций, составлять графики и диаграммы, автоматически выгружать данные из внешних источников, форматировать данные с помощью скриптов в Google Таблицах.

Формат обучения: видеолекции в записи, практические задания и вебинары с преподавателями.

Стоимость курса: 41 080 рублей (4 180 руб/мес).

Документ об образовании: сертификат о прохождении курса.

3. «Excel с нуля» от Skypro

Продолжительность: 2,5 месяца.

Вы научитесь: сортировать данные, строить сводные таблицы, применять формулы, производить расчет LTV с помощью когортного анализа, рассчитывать показатели юнит-экономики, работать в Google Sheets, пользоваться метриками из различных отраслей бизнеса, решать задачи на расчет вероятности.

Формат обучения: одно занятие в неделю, домашние задания после каждого урока, итоговый проект — калькулятор юнит-экономики.

Стоимость курса: 25 000 рублей.

Документ об образовании: —

4. «Excel: от основ до анализа данных» от Нетологии

Продолжительность: два месяца.

Вы научитесь: работать с данными в ячейках, делать расчеты с помощью формул и функций, создавать и настраивать сводные таблицы, строить интерактивные отчеты и создавать диаграммы, обрабатывать данные с помощью Power Query, анализировать данные с Power Query.

Формат обучения: видеолекции в записи и онлайн-вебинары, практические задания, тесты и квизы.

Стоимость курса: 23 900 рублей (2 094 руб/мес).

Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации.

5. «Excel для работы» от «Яндекс Практикума»

Продолжительность: 10 часов

Вы научитесь: считать и искать данные по определенным параметрам, делать сводные таблицы, сортировать данные и автоматически выбирать нужные, создавать графики и диаграммы.

Формат обучения: онлайн-тренажер на платформе «Яндекс Практикума» с теорией и интерактивными заданиями.

Стоимость курса: 10 тыс. рублей.

Документ об образовании: сертификат при условии прохождения курса за неделю.

Продолжительность: два месяца.

Вы научитесь: структурировать и группировать данные в таблицах, делать расчеты с помощью формул и функций, строить свои функции, автоматизировать задачи, составлять графики и диаграммы, работать с Google таблицами.

Формат обучения: видеолекции в записи, практические задания и тесты.

Стоимость курса: 3 690 рублей.

Документ об образовании: сертификат о прохождении курса.

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